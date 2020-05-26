Все по полочкам: как подтвердить расходы копиями документов

Добрый день, уважаемые коллеги.

Этот документ я использую на семинаре, когда рассказываю про прямые агентские схемы, про обратные агентские схемы, про весь документооборот. Но идея этого письма, следующая: если вы работаете ли на ОСН или УСН, то можете подтвердить свои расходы даже копиями документов, но эти копии должны быть правильно заверены.

Что является копией документа?

«...копией документа является экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа. Заверенной копией документа является копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость».

Что такое реквизиты, обеспечивающие юридическую значимость?

Согласно всем стандартам (они описаны в письме) «...при заверении соответствия копии документа подлиннику под реквизитом „подпись“ указываются: слово „Верно“; наименование должности лица, заверившего копию; его собственноручная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия); дата заверения копии».

Но этого недостаточно. «Если копия выдается для представления в другую организацию, отметка о заверении копии дополняется надписью о месте хранения документа, с которого была изготовлена копия („Подлинник документа находится в (наименование организации) в деле N ... за ... год“), и заверяется печатью организации». То есть, если вы документ предоставляете в другую организацию, после заверения вы должны написать, в какой из папок (в каком деле), и где внутри вашей организации хранится этот документ. Этого требования раньше не было.

При соблюдении всех этих условий вы можете любые первичные документы использовать для подтверждения доказательства ваших соответствующих затрат.

Все это описано в Письме Минфина от 15 апреля 2020 г. № 03-11-11/29958. Надеюсь, что информация пошла вам на пользу. Это нужно в каждой организации, каждому ИП-шнику.

В середине июня я буду проводить большой семинар, потому что уже с 1 июня возобновятся налоговые проверки. И налоговики начнут сдирать шкурку с тех, кто выжил. Кроме основного буклета, который я полностью переделал, я подготовил второй буклет со всей новой нормативной базой, которая будет действовать в 2020 году из-за коронавируса. Записывайтесь на семинар, точно не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.