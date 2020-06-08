Социализм за чужой счет: Роструд разъяснил трудовые права работников на удаленке

Добрый день, друзья.

Знаете, во всем должен присутствовать здравый смысл. Жесткий, беспринципный капитализм, не учитывающий прав людей — не очень хорошо, так и социализм, не учитывающий прав работодателей, тоже, мягко говоря, не очень хорошо. Мы с вами уже построили социализм в области российской экономики.

Еще 3 года назад глава ФАС на заседании правительства говорил о том, что более 70% российской экономики — это государственная экономика. Даже если мы посмотрим в негосударственный сектор и внимательно проанализируем ситуацию, сравним права и обязанности сотрудников и работодателей, например, с аналогичными правами в США, Сингапуре или Китае, то увидим, что у нас построен социализм по полной программе. Работодатель обязан оплачивать отпуск, больничные (посредством ФСС), но тем не менее деньги в ФСС платит работодатель. Работодатель обязан платить женщине, если она родила, а также обязан оплачивать выходные и праздники, а также «актуальные» нерабочие дни. Но никто не сказал, откуда работодатель, черт возьми, должен брать в это время деньги. Это настоящий социализм, причем за чужой счет.

И Роструд замечательным образом подливает масла в огонь. Федеральная служба по труду и занятости, информирует нас устами Роструда о недопустимости нарушения трудовых прав работников на удаленке.

Вот сейчас июнь, а все мои компании сидят дома, потому что Сергей Семенович Собянин и Андрей Юрьевич Воробьев разрешили работать фабрикам и заводам. Они разрешили гулять, посещать парки, открыли МФЦ, они разрешили работать миллионам строителей, небольшим магазинам. А юридическим компаниям, например, не разрешили работать. То есть в магазин промтоваров люди могут заходить и покупать все, не боясь заразиться коронавирусом, а сидеть у меня в офисе, где каждый сотрудник сидит за стеклянной перегородкой, где дистанция больше полутора метров, и у нас нет посетителей, как в магазинах — нельзя. Где здесь здравый смысл? Отсутствует, конечно. Так и здесь.

Роструд пишет:

«Если работник трудится полное время и выполняет объем работы, снижение работодателем заработной платы работника в одностороннем порядке будет считаться нарушением трудового законодательства».

Окей, согласен. Но из-за всех этих ограничительных мер доходы компании снизились в 2-3 раза, где этот работодатель возьмет деньги, чтобы заплатить полный докризисный оклад, который был? Где?

Недавно разговаривал с одной знакомой и спросил, где она берет деньги на зарплаты. Она отвечает: «У меня вот все закрыто, все сидят дома, но я сама работаю, как-то зарабатываю, чтобы заплатить заработные платы». То есть люди сидят дома, она работает и выплачивает им зарплаты за то, что они сидят дома. Великая женщина. Памятник надо поставить.

Ну, я не великий, поэтому я сделал по-другому. В самом начале я дал команду директорам найти нужные слова и на основе здравого смысла убедить всех наших окладников в том, что они должны подписать допсоглашение к трудовым договорам, в соответствии с которым оклады будут на период кризиса срезаться пропорционально прибыли компаний. И спасибо моим потрясающим сотрудникам-окладникам, они понимают, что деньги на меня с неба не падают.

Потому что в противном случае, в одном из других писем Роструд пишет:

«Мы пришлем к вам прокуратуру. Мы пришлем к вам налоговиков, бла-бла-бла, вплоть до возбуждения уголовного дела».

Вы знаете, я сначала хотел процитировать 4 абзаца, но я уже донес основную идею: государство хочет быть хорошим за чужой счет. Да я не против, что государство хочет быть хорошим за мой счет в той части, что я плачу налоги. Но не надо на меня навешивать дополнительные обязанности. Потому что от налогов и так дышать нечем.

На самом деле, спасибо, что страховые взносы снизили. Отлично. Спасибо, что дали там по 12 130 рублей. Правда, из нескольких компаний у меня деньги достались только одной организации. Да вы и так поняли мое возмущение.

Что рекомендую? Давайте будем исходить из здравого смысла. Прежде чем потратить деньги, их надо заработать. Если они не заработаны, то можно взять кредит на зарплату и сохранить ваших лучших сотрудников, но при условии, что эти лучшие сотрудники потом будут работать настолько эффективно, чтобы быстро отдать этот кредит.

Если у вас нет этой стопроцентной гарантии, то, может быть, лучше тогда поменять сейчас печать? Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Есть, правда, еще одно решение. Если есть возможность какую-то зарплату платить — платите, но на налогах нужно законно экономить. А как пойти по этому циничному сценарию и начать законно обнулять налоги я буду рассказывать 16-17 июня на семинаре. Записывайтесь, не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.