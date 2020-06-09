«Цифровая» таможня и кукиш НПД-шникам: 9 нормативных новинок

Добрый день, уважаемые коллеги.

Это многие из нас сидят по домам, а чиновники, депутаты и президент трудятся круглосуточно не покладая рук. И выпускают буквально пачки нормативной базы. Совсем игнорировать эти документы я не имею права, потому что я всегда позиционировал себя и свой блог, как того человека, который дает полезные сведения для бизнесменов в области оптимизации налогов и налоговой безопасности.

Сегодня мы рассмотрим несколько документов из свежей нормативки.

1. Постановление Правительства РФ от 29.05.2020 № 783 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный налоговый режим „Налог на профессиональный доход“, в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Этот документ для ИП или физлиц, которые работают на НПД. Короче, ребята, денег вам дадут. Если интересно — почитайте сами это постановление и узнаете, как вам этих денег дадут.

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2020 № 1431-р.

Тут написано, что вам будут давать деньги из специального резервного фонда правительства, откуда выделяют ассигнования в размере 1 млрд 600 млн рублей. Отлично? Конечно, отлично!

3. «Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы».

В конце мая Известия написали, что Минтруд поддерживает идею введения в нашей стране дополнительных страховых взносов по страхованию от безработицы. И конечно же, мы с вами должны застраховать от безработицы наших сотрудников. Это уже интересно. По официальным данным, по состоянию на 1 апреля в РФ было 750 тысяч безработных. По состоянию на 28 мая безработных уже было почти 2 млн человек! Плюс 1,2 млн человек сидели в неоплачиваемых отпусках, по сути дела, тоже безработные. Итого, 3.2 миллиона. То есть было 750 тысяч, стало три с лишним миллиона.

Конечно, безработица — это плохо. Но кто создает эту безработицу? Вы, директор, эту безработицу создаете? А вот Минтруд считает, что это вы ее создали и вы за это должны отвечать. Я против этой идеи Минтруда. Надеюсь, что она не пройдет и дополнительных страховых взносов не будет.

4. «Публичная декларация целей и задач ФНС России на 2020 год».

Я уже говорил, что из-за коронавируса налоговики решили отложить выездные налоговые проверки до 30 июня, а дальше уже будут пополнять бюджет. И план по пополнению бюджета в этом году они для себя увеличили. Еще в 2018 году средняя цифра доначисленных недоимок, пеней и штрафов в расчете на одну компанию составляла 22,2 млн рублей, в 2019 году эта цифра выросла до 33 млн рублей (рост составил 66%).

А в кризисный 2020 год, когда экономика, мягко говоря, стагнирует... Это экономика стагнирует, но не налоговые органы. Налоговики поставили себе на 2020 год повышенные обязательства — взыскать с каждого проверенного налогоплательщика в среднем в расчете на одну компанию минимум 35 миллионов рублей! Это написано в их официальном документе. Начнется все это после 30 июня. Как сделать так, чтобы они с вас ничего не взяли? Приходите на ближайший семинар, научу.

5. Приказ ФНС России от 02.03.2020 № ЕД-7-8/136@.

Решение о принятых налоговиками мерах обеспечения будут теперь в открытую публиковаться в интернете. Все обеспечительные меры, арест архива и так далее, все это в открытую будет публиковаться в интернете.

6. В России собираются придумать новый налоговый режим, который будет переходным между УСН и ОСН. Думаю, что этот налоговый режим заработает с 1 января 2021 года. Государство делает все возможное, чтобы я больше зарабатывал. Потому что я же вас буду обучать применять этот новый налоговый режим и оптимизировать налоги по нему. Спасибо государству, что оно придумывает дополнительную работу для меня.

7. Приказ ФНС России от 10.12.2019 № ММВ-7-14/627@ «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц».

Утвержден новый административный регламент по предоставлению федеральной налоговой службой государственной услуги заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц. То есть, как вам будут предоставляться сведения из реестра дисквалифицированных лиц, читайте в этом приказе ФНС.

8. «Совещание о социально-экономической ситуации».

Прошло совещание по социально-экономической ситуации в стране. И тут было принято много решений, как вас, любимых, правительство собирается поддерживать.

9. Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 № 1388-р «Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года».

Что этим документом собирается сделать государство? Государство собирается сформировать качественно новую, насыщенную искусственным интеллектом, умную таможенную службу.

«Стратегической целью развития Федеральной таможенной службы является формирование к 2030 году качественно новой, насыщенной „искусственным интеллектом“, быстро перенастраиваемой, информационно связанной с внутренними и внешними партнерами, „умной“ таможенной службы, незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства».

И будет проведена полномасштабная цифровизация и автоматизация деятельности таможенных органов, применение обучающей, интеллектуальной системы управления рисками, внедрение технологий, обеспечивающих автоматическое совершение таможенных операций без участия должностных лиц в местах перемещения товаров и т. д.

Знаете, если все это будет реализовано — хорошо. Главное, чтобы этот искусственный интеллект не использовали, чтобы сделать каждого из нас цифровым рабом. Вот это меня действительно беспокоит. А так, конечно, я выступаю за использование современных технологических достижений. Зачем марать бумагу и портить лес, когда можно все в электронном виде сделать?

Что ж, это был краткая обзорная статья. Надеюсь, вы из нее извлекли что-то полезное. Я вам так скажу, что ситуация потихонечку начинает стабилизироваться. Людям надоело уже жить под прессом вечного страха заболеть и страхом разориться. И то, что люди начинают вылезать из щелей, бизнесмены начинают работать — правильно делаете.

Но что бы посоветовал сделать буквально в ближайшие пару недель?

Первый совет: проанализируйте свой бизнес на предмет возможных рисков, что будет, если налоговики решат на вас поставить эксперимент с доначислением в 35 млн рублей, чтобы выполнить свои обязательства перед бюджетом. У нас есть услуга «Риски бизнеса», когда мы проверяем и делаем вывод: придут к вам или нет. А если придут, что будет и что делать, чтобы не пришли и не начислили вам эти 35 млн рублей.

Второй совет: используйте тот комплекс законной абсолютно оптимизации налогов, который я предоставляю на своих семинарах. Это не тупой призыв прийти на семинар. Там я действительно даю комплекс решений. И этот комплекс работающих решений уберет в значительной степени у вас беспокойство. Фактически вы заработаете денег на этом семинаре, понимаете. Это позволит вам заработать живые деньги, благодаря законной оптимизации налогов.

Чтобы оптимизировать налоги, вам нужно обучение практического толка. И на этом семинаре я даю обучение практического толка с алгоритмами, по шагам: делай раз, делай два и получи результат. Каждый алгоритм, который я даю, он будет вести вас к немедленному получению прибыли в виде законной экономии на налогах. Записывайтесь на ближайший семинар, там и увидимся.

Спасибо и удачи в делах.