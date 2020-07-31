«Всем выйти из сумрака»: самозанятым дадут налоговую амнистию

Добрый день, коллеги.

Я уже упоминал, что с 1 июля НПД можно применять в 75 субъектах РФ. И более того, самозанятым дали кучу льгот. Например, налоговый вычет в 10 тысяч рублей, дополнительный налоговый вычет в 12 130 рублей и так далее. Кстати, НПД можно использовать в оптимизации налогов.

Все аплодируют этому специальному налоговому режиму и я в том числе. И советник бизнес-омбудсмена Антон Свириденко тоже ему аплодирует. Он сказал, что граждане России, решившие отказаться от теневых источников дохода, смогут претендовать на налоговую амнистию.

То есть если вы решили отказаться от теневых источников дохода и стали самозанятым, то вас ждет налоговая амнистия. Вас никто не тронет, даже если налоговики обнаружат «левые» доходы за предыдущие периоды.

«Эта мера станет стимулом для регистрации такими россиянами самозанятости», считает советник бизнес-омбудсмена Антон Свириденко.

По его мнению, массовому переходу граждан на налог на профдоход мешают страхи появления из „ниоткуда“. Подобное получение статуса может вызвать подозрения у налоговиков.

Какое подозрение? Скачал программу для регистрации на НПД, сфотографировал сначала себя, потом паспорт, и еще сфотографировал себя вместе с паспортом, отправил налоговикам и все, вы теперь самозанятый. На все уходит пять минут.

У меня вопрос: не станет ли это ловушкой? Сейчас действует льгота для НПД, если доходы получены от физлиц — налог 4%, если доходы от юрлиц — 6%. Самозанятый не платит никаких страховых и НДФЛ, отчетность не сдает. Ему нужно только нажать кнопку и налоги сами спишутся. А теперь еще им разрешили по всей стране работать и дали налоговую амнистию. Все настолько сладко, что как-то аж тошнить начинает. Или я ошибаюсь?

Может быть, это мое извращенное недоверие к государству заставляет меня сомневаться в искренности намерений? Может быть, действительно, я, как публичный человек, должен призывать вас бегом регистрироваться в качестве самозанятых? А еще декларировать все свои доходы и больше ни копейки от государства не скрывать, потому что кто-то же должен платить налоги?

В конце концов, 4% или 6% — невелика плата. Вы же тоже пользуетесь услугами учителей, врачей, пользуетесь дорогами, детскими садами, но почему только я должен платить налоги? Но есть и другая сторона медали: не станет ли это ловушкой?

Напишите, пожалуйста, в комментариях: готовы ли вы зарегистрироваться самозанятым? Верите ли вы в светлые намерения наших чиновников и не станет ли это ловушкой, когда все зарегистрируются, а потом налоги попрут вверх? Я, честно говоря, не знаю ответа на этот вопрос. Жду ваших мнений.

Удачи в делах, коллеги.