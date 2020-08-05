Оперативный контроль: ИФНС и ФСБ теперь будут проверять вашу выручку

Добрый день, господа бизнесмены.

Я не знаю, почему жизненно важные для бизнеса статьи и ролики, от которых зависит будущее бизнесменов в ближайший лет пять, не набирают просмотры. Наверно, бизнесмен считает, что его пронесет.

О чем были эти статьи?

Я рассказывал, что у нас будет повсеместный цифровой контроль. Говорил о том, что есть постановление правительства о том, что у налоговиков будет доступ внутрь вашей бухгалтерии.

На первом этапе будут контролировать 400 компаний, на втором — 8 000 компаний, на третьем этапе — всех остальных. Налоговики смогут контролировать каждую транзакцию.

Я рассказывал об этапах перехода на все эти цифровые модели, и все началось с самозанятых (налог на профессиональный доход). Дальше это коснется организаций и ИП на УСН 6%. Потом руки дойдут и до остальных.

Также я рассказывал о том, что для этих целей создается два дополнительных типа налоговых органов. Это будут так называемые уполномоченные налоговые органы.

Допустим, если у вас численность штата больше 25 человек, то ваше дело из обычной налоговой инспекции заберут в специальный уполномоченный орган, который будет вас качественнее контролировать.

И вот еще одна, к сожалению, не очень хорошая новость. Как по мне, она означает только одно — нужно заранее подготовиться и обелить свой бизнес. Если надо, с помощью моих специалистов. Мы законно снизим вам все эти налоги. При этом налоговики будут видеть все ваши транзакции, но докопаться им будет не до чего. Нужно заранее обеспечить безопасность активов. А не ждать, пока все это будет запущено.

Что будет запущено?

Минфин предлагает реформировать законодательство о проверках в сфере применения ККТ. Появятся новые положения НК РФ, закон о ККТ будет упразднен и соответствующие нормы из КоАП тоже исчезнут.

Но что добавят? В НК РФ внесут новый вид контроля — «оперативный контроль для наблюдения за своевременной фиксацией расчетов и правильным подсчетом выручки». Это как раз те щупальца внутри ваших организаций, о которых с радостью и энтузиазмом на лице доложил Мишустин, на международном налоговом форуме в Сантьяго, это было, по-моему, весной 2019 года.

Эти щупальца будут проникать, подчеркиваю, не сразу и не везде. Начало положено — самозанятые, дальше упрощенцы, крупный бизнес пойдет партиями, а потом дойдут до всех. Эти законы уже приняты. Сейчас еще дополнительный закон примут и все будет в шляпе.

«Применять для этого будут мониторинг и оперативные проверки по месту нахождения предприятия с возможным привлечением ФСБ».

Ну, меня уже ничто не удивляет, конечно. ФСБ у нас контролирует все. Согласно № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности», она должна бороться со шпионами и охранять государственные секреты. Но нас приучили кланяться, молчать и жить в страхе. И благодаря нашему молчанию и жизни в страхе ФСБ контролирует установку лифтов.

ФСБ теперь контролирует все. Когда налоговикам надо, они привлекают ФСБ-шников.

Егорову в прошлом году было надо и он привлекал ФСБ, оперативников и спецназ, чтобы заходить в компании через окна. Вспомните «зерновое дело», по клинингу то же самое было.

А теперь ФСБ еще будет контролировать полноту выручки российских компаний в рамках оперативного наблюдения за своевременной фиксацией расчетов и правильным подсчетом выручки. Ну, здорово же? Это же здорово, что ФСБ управляет российской экономикой и всеми сферами нашей жизни.

Что вы об этом думаете? Действительно ли они позаботятся о процветании российской экономики и о нашей безопасности? Для тех, кто не очень в это верит — жду на своем семинаре, где я расскажу, как пережить эти восхитительные новости и не остаться при этом без штанов.

Спасибо и удачи в делах.