«А был ли мальчик?»: как контрагент «подставил» с НДС

Добрый день, уважаемые коллеги.

Для меня удивительно то, что ныне существующая арбитражная система все еще встает на сторону налогоплательщиков. И судьи, включая экономическую коллегию при Верховном суде, при первой же появившейся возможности встают на сторону налогоплательщиков. Это здорово. Огромное спасибо судьям, которые встают на сторону налогоплательщиков. Вы таким образом спасаете и налогоплательщиков, и экономику России.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597 по делу №А42-7695/2017.

Как было дело?

Бизнесмен связался с какой-то конторой. Купил у нее товар на 2,5 миллиона, а принял к вычету 390 тысячу рублей по НДС. Налоговики пришли с проверкой и выяснили, что та компания, в которой бизнесмен закупал товар, по их мнению, подпадает под недобросовестных контрагентов. И что в этой компании всего-навсего один сотрудник, нет транспортных средств и производственных активов. В общем, ничего нет. И что эта компания уплачивает в бюджет минимальные платежи как по налогу на прибыль, так и по НДС.

«Поскольку в бюджете не сформирован источник вычета (возмещения) НДС, заявленного обществом, и отсутствуют доказательства проявления должной осмотрительности при выборе контрагента налогоплательщиком, не обосновавшим критерии выбора поставщика, по мнению апелляционного суда, произведенные инспекцией доначисления являются правомерными».

И бессменен проиграл все суды. Но Верховный суд не согласился с нижестоящими судами и направил дело на повторное рассмотрение. И я очень надеюсь, что все закончится хорошо, и суд будет на стороне бизнесменов.

Верховный суд указал, что «неуплата налога контрагентом или поставщиками предыдущих звеньев, которая привела к отсутствию экономического источника для возмещения налога, — недостаточное основание для отказа покупателю в вычете „входящего“ НДС.Помимо этого, необходимо устанавливать реальность покупки товаров и наличие умысла у покупателя на уклонение от уплаты налогов».

В данном случае налоговики наличие умысла у нашего бизнесмена на неуплату налогов обнаружить не смогли. Поэтому Верховный суд отметил, что суды сделали вывод об отсутствии экономического источника для вычета НДС, основываясь на предположениях и не исследуя доказательств.

«В отношении неосмотрительности покупателя ВС разъяснил, что если инспекция не ставит вопрос об участии налогоплательщика в уклонении от уплаты налогов, то судебная практика исходит из стандарта осмотрительного поведения в гражданском (хозяйственном) обороте».

Для меня, как для специалиста, это звучит как песня. То есть суды исходят из стандарта, что налогоплательщик добросовестный, что он проявил все признаки осмотрительности. При этом покупатель сам говорил, что продавец действовал как реальный субъект. Покупатель, который поставил НДС к вычету, говорил, что у продавца есть склады для хранения товаров, что он привлекал экспедиторов для сопровождения товаров и так далее. И налоговики это не отвергли, поэтому проиграли арбитражный суд.

Выводы

Главное, чтобы вы были способны доказать факт реальности поставки товара, сырья и материалов. Конечно, одного этого бывает недостаточно. Присутствует еще 20-30 элементов, которые вам нужно соблюсти. Об этих элементах я рассказываю на своем семинаре, приходите, все узнаете.

Если вы ставите НДС к вычету или к возмещению под грузоперевозки, под услуги, под выполненные работы, тут, конечно, сложнее. Но тоже вы должны быть способны доказать факт реальности работ, услуг или перевезенных грузов. Хотя с этим, подчеркиваю, сложнее.

И, конечно, глупо в наше время, даже если у вас все бумажки есть, связываться с поставщиками или подрядчиками, где в штате только один человек, налоги практически не платятся, активов и общехозяйственных расходов нет. Вот с такими конторами напрямую связываться нельзя.

Конкретно этим судебным решением вы можете воспользоваться, чтобы поднять вашу уверенность, что вы можете отстоять свои интересы при вычетах НДС и при уменьшении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Все остальное расскажу на семинаре, приходите, не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.