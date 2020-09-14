Онлайн-медосмотр для водителей: как вам идея?

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодняшняя новость в основном для транспортных компаний — для тех, кто занимается перевозками пассажиров и различных грузов. Это хорошая новость.

Разработан законопроект — наверняка со следующего года он станет законом — где работодателям разрешат обследовать своих водителей перед началом рабочего дня и после его завершения, используя так называемую телемедицину. Перевозчикам собираются разрешить проводить предсменные и послесменные медосмотры водителей дистанционно с применением технологий телемедицины.

Я не специалист в области телемедицины и не знаю, как это будет делаться. Моя задача — информировать вас о новых законопроектах.

Если в результате этой телемедицины будут выявлены признаки опьянения или болезни, то такого работника направят на традиционный медосмотр и лабораторные тесты. Если все нормально — все, езжай на линию.

«В случае проведения медицинского дистанционного контроля параметров состояния здоровья работника такие работники проходят один раз в шесть месяцев обязательный профилактический медицинский осмотр, включающий химикотоксикологические исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов».

В законопроекте написано, что право выбирать телемедицину или не выбирать остается за бизнесменами. Думаю, что это будет востребовано в каких-то отдаленных местностях или у тех бизнесменов, кто не в состоянии содержать медпункт. Или, может быть, эта телемедицина будет дешевле, чем договор с медпунктом.

В общем, я считаю, что новость хорошая.

Я прекрасно понимаю, что с точки зрения «смотрибельности», больше просмотров и лайков набирают какие-то жесткие новости, которые угнетают, раздавливают и тому подобное. Но то, что тебя гнетет и раздавливает, не добавляет тебе жизни. Это уж точно.

Я тоже подвержен всем этим вещам... Я каждый день смотрю новости из Беларуси, потому что мне совершенно не безразлично то, что там происходит. Но я стараюсь себя контролировать и стараюсь находить какие-то положительные новости, с помощью которых я могу помочь бизнесменам и самому чувствовать себя здоровее.

Так что я вас прошу, поставьте лайки, сделайте репосты, пусть владельцы транспортных компаний узнают об этой хорошей новости. Пусть они немного улыбнутся хотя бы, что вот, хорошая новость. И может быть, жизнь станет полегче.

Спасибо и удачи в делах!