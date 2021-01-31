Доход от сдачи вторсырья хотят освободить от НДФЛ

Добрый день, уважаемые коллеги.

Чиновники разработали законопроект, в соответствии с которым доходы граждан от сдачи пластика, металлолома и стекла планируют освободить от НДФЛ. С такой инициативой выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Законопроект уже готов и направлен Правительству.

Теперь пластик можно будет собирать где угодно, сдавать где угодно, и никаких налогов при этом платить не надо. Фандоматы (автоматы по приему тары) поставят в торговых точках, они будут собирать пластик, стекло, металлолом. Как это будет происходить, я, конечно, не знаю.

Как пишет ТАСС: «Ежегодный объем твердых коммунальных отходов в РФ равен 55-60 млн тонн в год. В общей массе твердых коммунальных отходов черные металлы составляют 2-4%, цветные металлы — 1-2%, стекло — 3-6%, полимеры — 5-6%».

Разработчики законопроекта поясняют, что физлица не платят налоги от сдачи такого сырья, поскольку никто не декларирует свои доходы. И поэтому целесообразно вовсе освободить людей от налогообложения. Ожидается, что освобождение граждан от налогообложения при сдаче вторсырья станет стимулом к собираемости отходов и росту налогов, взимаемых от продажи продукции, изготовленной из вторичного сырья.

В принципе, в этом законопроекте все правильно, я его не собираюсь критиковать. Все равно граждане, сдавая вторсырье, не платят НДФЛ и деклараций не сдают. Так лучше их от этого освободить. Эту инициативу надо прорекламировать, чтобы наша страна была чище и чтобы вторсырье перерабатывалось более качественно.

В этом случае точки по закупке и приему вторсырья смогут более легально работать. Потому что они смогут принимать сырье у кого угодно, легально получать деньги в банке и выплачивать сдатчикам сырья, понимая, что никаких налогов с них удерживать не надо в качестве налогового агента. Да и самим людям тоже не надо никаких налогов платить.

Этот законопроект очень сильно оздоровит отрасль, поэтому я в данном случае выступаю за его принятие. Единственное, чего я опасаюсь, это то, что всех сдающих заставят стать самозанятыми. А потом, когда люди массово зарегистрируются, их как-то заставят платить налоги. Я боюсь подвоха. Но, возможно, я опасаюсь из-за своего извращенного представления о честности наших правителей. Я вижу в них много хорошего, я часто это хорошее подчеркиваю, но в общем и целом у меня слегка извращенное представление.

Как вы считаете, после того, как этот законопроект станет законом, и эта отрасль обелится, не будет ли это ловушкой для тех, кому предложат официально зарегистрироваться, а потом введут какие-то налоги? Или мы с вами должны быть более открытыми по отношению к нашим властям и больше им доверять? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. А вам желаю удачи в делах, и чтобы все было хорошо.

Спасибо.