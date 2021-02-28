Как ФНС убьет «серый» бизнес: 7 причин работать легально в 2021 году

Добрый день, коллеги.

В 2021 году налоговики и государство перекрывают любые возможности уменьшить НДС, прибыль, иметь кэш на конвертную зарплату. На этот счет я провел 3 вебинара: 10 ноября, 23 ноября и 20 января. Посмотрите эти вебинары, чтобы узнать судьбу обнала в этом году.

А сейчас я попробую дать вам общую картинку, просто перечислив некоторые вещи, которые начали функционировать в 2021 году.

1. В июне 2020 года заработала новая система АСК НДС-2 с подпрограммой контроля НДС и с использованием системы Big Data. И это совершенно новый уровень контроля всех операций. Программа видит и анализирует абсолютно все цепочки, все разрывы, все взаимосвязи, все технические компании. После анализа проходит многократная проверка между территориальными и вышестоящими налоговыми органами, где бизнесмены делятся на две категории. Категория нормальная и категория технических компаний.

Дальше смотрят, какие из нормальных бизнесменов с этими техническими компаниями были связаны, и решают, кто выгодоприобретатель в той или иной цепочке. На этого выгодоприобретателя собирается досье, на бенефициарного владельца. В это досье попадает вся информация о том, как он налит деньги, включая протоколы допросов, проверки и так далее. Дальше это досье ему кладут на стол и предлагают заплатить в казну добровольно. А в случае отказа, приходит субсидиарная ответственность.

Определение Верховного Суда РФ от 30.12.2020 № 309-ЭС20-20598: бизнесмену прилетело 22 млн. 282 тысячи 946 рублей 77 копеек субсидиарки.

Про эту систему я часами могу вам рассказывать. В прошлом году бизнесмены добровольно доплатили порядка 200 млрд рублей. В этом году бизнесмены уже отдали в казну порядка 10 млрд рублей. Добровольно берут и отдают. А куда ты денешься? Не хочешь добровольно, значит, отдашь через суд.

2. Введена отчётность по маркировке.

3. Маркироваться будет абсолютно всё.

4. С 1 июля 2021 года маркировка товаров и контрольно-кассовая техника и счета-фактуры привязывается к контролю за уплатой НДС. Отчитываться по маркировке будут все, в том числе и спецрежимники.

Налоговики отладили 3 механизма контроля и сверки данных.

Сначала они по цепочкам всё сверяют, дальше берут отдельно взятого контрагента, смотрят его отчетность по маркировке и сопоставляют, совпадают ли отчёты по маркировке с тем, что он написал в счетах-фактурах и декларациях НДС. Дальше налоговики сравнивают данные с его контрагентами.

Короче, все весело и замечательно. Не говоря уже о том, что с 1 июля 2021 года вводится правило, в соответствии с которым, если любая декларация не будет соответствовать установленным критериям, а эти критерии налоговики придумают к лету, то эту декларацию вам возвращают для переделки. Вы-то, может быть, и переделаете. А если в контрагентах у вас где-нибудь обнальная контора, её декларацию вернут, но она ничего не переделает. Всё, декларация зарубается, НДС контора не заплатила. А вас заставляют НДС возмещать, доплачивать в бюджет.

Появился Федеральный закон от 13.07.2020 №208-ФЗ про Росфинмониторинг, который нас всех ставит раком. Появилось Указание Банка России от 20.10.2020 №5599-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Прямо сейчас в Госдуме находится Проект Федерального закона №1064272-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций и использованию этой информации». И, в соответствии с этим законопроектом, всех бизнесменов поделят на 3 группы: зелёная, жёлтая, красная.

Красная зона – полная блокировка, все, туши свет. Если там ты не докажешь, что ты честный человек, то твои деньги вообще заберут в бюджет. Если вы нормальный контрагент случайно перечислили «желтому» или «красному», у вас тоже деньги могут заблокировать.

Просто та картина, которую хочу вам дать, говорит нам о следующем: если в налоговых органах, в банках и правоохранительных органах работают не совсем деревянные (а там работают умные люди, поверьте мне) и у них будет ну хоть какое-то желание, не отрывая попу от табуретки, на вас посмотреть, поверьте мне, они все увидят.

Другое дело, что в 2021 году, когда все эти системы запускаются, к вам, естественно, никто не придет. В этом году в общем и целом все будет тихо и спокойно. Папочки будут копиться, информация будет собираться, все будет хорошо. Прилетать начнет в 2022. Но, по-моему, работать легально надо научиться уже сейчас.

Жду вас на семинаре 17 - 18 февраля в Москве, 4 - 5 марта в Питере, 11 - 12 марта в Новосибирске. Я не призываю вас сейчас платить налоги и спать на скамейке. Я призываю вас научиться заботиться о себе правильно, не нарушая законов. Пока такие возможности есть. И я о них расскажу на ближайших семинарах.

Спасибо и удачи в делах.