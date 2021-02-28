«Где был ваш бухгалтер?»: как довести бизнес до разорения и субсидиарки

Добрый день, коллеги.

Продолжаем наш разговор про обналичку. Если брать уже принятые законы, часть которых вступила в силу с 1 января 2021 года, например, банковский надзор или надзор со стороны Росфинмониторинга, то обналичка в нашей стране невозможна.

Это не означает, что она исчезнет. Просто будут бизнесмены, которые будут работать на авось. Будут говорить: «Да фигня все это, что он там несет? Опять зазывает на свои семинары». Кстати, ближайший пройдет 17-18 февраля в Москве. Потому что именно на семинарах я научу вас законно экономить все налоги, а не заниматься этим дурдомом.

Но тем не менее, полно бизнесменов, которые говорят, что это все фигня или: «Я все вопросы порешаю, у меня все завязано. Все будет нормально, никто меня не тронет». Да, ради бога, если хотите дождаться, когда к вам в 2023 или в 2025 году придут и разорят, кто же против-то? Ждите.

Давайте рассмотрим парочку судебных решений, которые говорят нам о том, что лучше все-таки не ждать. Причем оба Определения Верховного суда 2021 года. Свежачок, что называется. В первом случае компания занималась обналом. Проанализируйте этот документ и не занимайтесь такой фигней.

Определение Верховного Суда РФ от 21.01.2021 №307-ЭС20-21188 по делу №А05-5271/2019

Тут все банально.

Суды пришли к выводу, что общество направляло все свои действия на получение необоснованной налоговой выгоды посредством создания формального документооборота в целях занижения базы по налогу на прибыль организации и в целях получения незаконных вычетов по НДС.

Они дошли вплоть до того, что общество привлекало взаимозависимого подрядчика, но при этом те же самые работы они делали у других подрядчиков и дважды НДС поставили к вычету. А еще общество своими силами изготавливало строительные материалы, а по документам они их якобы купили у независимого лица. Естественно, налоговики все это выкопали и доказали весь формализм документооборота.

А во втором случае все еще краше было.

Определение Верховного Суда РФ от 13.01.2021 №308-ЭС20-21377 по делу №А53-22546/2019

Все суды исходили из совокупности обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестных действиях общества, в том числе его участии с контрагентами в схемах, созданных в целях получения необоснованной выгоды в виде занижения налоговой базы.

Тут просто букет нарушений и безграмотности. Когда я смотрю на это дело, думаю: «В этом обществе вообще есть бухгалтер? Есть хоть какие-то специалисты в этом обществе?»

На чем попались? Это общество, которому доначислили налоги, связалось с контрагентами, которые не находились по своим адресам в период якобы работы с этими контрагентами. Эти контрагенты, через которых (я не имею права утверждать, но, судя по всему, они налили деньги) обналичивали деньги, потому что все эти вычеты по НДС на 100 % были признаны судами незаконными.

Общество работало и платило организациям, которые не располагают основными средствами, транспортными средствами и трудовыми ресурсами. Документы, подтверждающие взаимоотношения с обществом, которому доначислили налоги, по требованию инспекции, не были представлены контрагентами, которые на 100 % совпадают с признаками обнальных контор.

Дальше суды учли, что эти сделки имеют признаки, характерные для участников формальных хозяйственных отношений:

высокий удельный вес налоговых вычетов (налоговые вычеты были под 100 %);

соотношение доходов к расходам составляет 99,9 %;

основной вид деятельности организации связан с реализацией запасных частей к автомобилям, а у них стоял вид деятельности «Оптовая торговля бумагой и картоном».

На самом деле, можно было бы этот пункт проигнорировать, этот признак недобросовестности. Но в совокупности с другими признаками он становится убийственным. Потому что по другим признакам, когда сотрудников нет, основных средств нет, по сути дела, реальной экономической деятельности нет, транспорта нет, ничего нет, плюс липовый документооборот.

Как можно работать с обществом, которое уже находилось в зоне риска по 6 ключевым критериям риска? Как ты связываешься с конторой, которая не предоставляет налоговую отчетность в 2020 - 2021 году и при этом рассчитываешь еще на какой-то выигрыш? Ребят, да вы чего?

Или вот еще: неисполнение требования предоставления документов. Они же налоговикам ничего не предоставили. Отсутствие основных средств, предоставление нулевой отчетности, отсутствие связей по адресу. Я бы добавил сюда еще кучу признаков.

Это только по одной обнальной конторе… Но этот бизнесмен связался еще с одной обнальной конторой. Это мое оценочное суждение, исходя из того, что я вижу в деле, что данный бизнесмен связывался с обнальными конторами. Адрес массовой регистрации, абсолютное непредставление никаких документов налоговикам, по расчетному счету этой замечательной конторы не прослеживались никакие расходы, которые бывают неизбежны при ведении финансово-хозяйственной деятельности. То есть никаких платежей за аренду офиса, никаких складских помещений, никакой выплаты зарплаты, никакого привлечения подрядчиков. Ничего вообще! Ну явно липовая контора.

Естественно, у этой замечательной конторы никакого оборудования, механизма, ничего из того, подо что переводились деньги, чтобы их потом, естественно, как мы понимаем, обналичить.

Пожалуй, достаточно. Если у этого горе-бизнесмена был все-таки главный бухгалтер, юрист или хоть кто-то, кто этому бедолаге советовал вот так налить деньги, то те, кто давал такие советы, они просто ненавидели хозяина бизнеса. И именно поэтому они давали такие советы, чтобы разорить, подставить под уголовную статью и подвести под субсидиарную ответственность.

Если вы живете в 2021 году и у вас возник вопрос: «А что тогда делать с прибылью и НДС? Где взять наличные деньги? Как не попасть под субсидиарную ответственность и не попасть под уголовку? Что делать со страховыми и НДФЛ?» Отвечаю: «Приходите на семинар». Я не шучу. Все расскажу и разложу по полочкам.

Спасибо и удачи в делах.