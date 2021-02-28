Палки в колесах: как будем оптимизировать НДС в 2021 году

Здравствуйте, коллеги.

Мне задали вопрос: «Туров, расскажи про новые способы оптимизации НДС и вывода налички».

Отвечаю: «Нет никаких новых способов оптимизации НДС. И нет никаких новых способов по выводу налички, в результате которых бы вас не разорили, не предъявили вам субсидиарку и вы бы не подались в бега».

Если кто-то из специалистов вам скажет, что такие способы есть, пришлите эту информацию мне. Я ее проверю и отвечу вам. В 2020 году появились новые способы, но о них даже узнать никто не успел. Те, кто эти способы бизнесменам предлагал, одни из них сейчас в бегах, другие залегли на дно.

Новых способов оптимизация НДС нет. Новых способов вывода налички нет. На ближайших семинарах я расскажу про оптимизацию НДС и про то, как иметь законную наличку. Эти способы не то чтобы сильно ужесточили, просто в несколько раз добавили контроля.

Если вы были на моем семинаре, допустим, в середине 2020 года, то знаете, что контроль по выводу налички резко возрос после принятия Федерального закона от 13.07.2020 № 208-ФЗ, после того как вышло Указание Банка России от 20.10.2020 № 5599-У, которое внесло изменения в Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П. А еще в Думе находится законопроект о внесении всех бизнесменов в желтую, красную, зеленую зону. После этого много всего изменилось.

Что касается законной налички, насколько эти проблемы, коллеги, можно решить и в каких объемах. Это все будет зависеть от вас: какой объем вам нужен и как вы воспримите все мои рекомендации, которые я буду давать. Ну, в принципе, 5, 10, 15, 20 миллионов наличными в месяц можно будет сделать, конечно, при грамотном подходе ничего не нарушив.

Опять же, если вам кто-то сможет гарантировать стопроцентную безопасность, то идите к нему, вам тогда ни у меня, ни у моих сотрудников учиться нечему. Я никакой стопроцентной гарантии никому давать не собираюсь. Единственное, что я гарантирую, это то, что я буду давать проверено мной на практике у сотен наших клиентов.

Все мои рекомендации соответствуют инструкциям Центрального банка, судебной практике, законам, указаниям ФНС и так далее, включая, требования Росфинмониторинга.

Но даже в этом случае никаких гарантий я вам давать не собираюсь. Я знаю, в какой стране я живу. Обо всем этом расскажу на ближайшем семинаре в Москве 17-18 февраля и в Казани 17-18 марта.

Спасибо и удачи в делах.