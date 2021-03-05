Как ЦБ РФ заблокирует неугодных бизнесменов

Добрый день, уважаемые коллеги.

Вы наверняка читали статью, где я рассказывал о законопроекте, согласно которому всех бизнесменов планируют поделить на 3 категории налогоплательщиков: зеленая, желтая и красная. В красной все блокируется, вплоть до изъятия денег в доход государства. Если вы, не дай бог, свяжитесь с желтой категорией, то у вас будут проблемы и ограничения в операциях.

Как пишет «Парламентская газета», данный законопроект планируют рассмотреть уже весной. Соответственно, законопроекту дан зеленый свет. Центральный банк после принятия законопроекта создаст новую информационную платформу для юрлиц и ИП под названием «Знай своего клиента»,

«которая позволит банкам оценить риски причастности клиентов и их контрагентов к осуществлению неблагонадежных операций. Особенность нового сервиса в том, что проверка будет производиться практически мгновенно – в режиме онлайн».

Вы прекрасно знаете, что под эти критерии можно подвести абсолютно любого человека, живущего в Российской Федерации. Обратите внимание на то, что я сказал: «Абсолютно любого взрослого человека, если у этого взрослого человека есть банковская карточка и он ей как-то оперирует».

Я уже не говорю про ИП и бизнесменов. Даже если вы работаете на 100 % легально последние 2 десятилетия. Даже если вы не нарушили ни единого закона, то откройте и почитайте новые критерии. Вас все равно можно будет подогнать под них. Я не хочу нагонять страх, ведь это не означает, что конкретно меня или вас под эти критерии подгонят. Но смогут, если захотят.

Цель тут довольно банальная, но давайте сначала узнаем официальную цель.

«Суть идеи – в применении риск-ориентированного подхода, то есть клиентам присвоят несколько категорий рисков (высокий, средний и низкий). Критерии будут разработаны регулятором совместно с Росфинмониторингом. К клиентам с низкой категорией риска финансовая разведка будет применять наименьший набор антиотмывочных инструментов». «Новый подход уменьшит нагрузку на добросовестный бизнес, поскольку перераспределит ресурсы контроля на клиентов с высокой степенью риска».

Как было написано в пояснительной записке к данному законопроекту, 99 % российских бизнесменов после вступления в силу законопроекта вздохнут с облегчением, ни желтая, ни красная зоны их не коснутся. И этот новый подход уменьшит нагрузку на вас, добросовестных бизнесменов, поскольку перераспределит ресурсы контроля на клиентов с высокой степенью рисков.

Я процитировал официальную позицию, изложенную в законопроекте и в «Парламентской газете». А вы, пожалуйста, в комментариях напишите, согласны вы с этой официальной позицией, или вы думаете как-то иначе.

Ну а для тех, кто в последние годы хоть каким-то образом был связан с нехорошими конторами, добрый совет: приходите на ближайший семинар, буду вас «отвязывать».

Спасибо и удачи в делах.