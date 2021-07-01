Про маркировку электроэнергии, налоговый вычет и криптовалютные заморочки

Добрый день, уважаемые коллеги.

Мы собрали самые интересные вопросы под моими роликами и сейчас я на них отвечу.

Вопрос № 1. «Если я приобрел коммерческую недвижимость для сдачи в аренду ретейлеру. Я должен буду заплатить налог на роскошь?»

Этот вопрос задал Demka2 после ролика «Почему нам не нужен налог на роскошь».

Ответ: нет, не должны.

Вопрос № 2. «Если приобрел недвижимость советского периода за 50 млн рублей для организации складов, я должен буду заплатить налог на роскошь?»

Ответ: нет, не должны.

Вопрос № 3. «Если я приобрел грузовой транспорт для строительных работ за 9 млн рублей, я должен буду заплатить налог на роскошь?»

Ответ: нет, не должны.

Речь идет об имуществе личного, домашнего, семейного и иного потребления, не связанного с коммерческой деятельностью.

Вопрос № 4. «Налоговый вычет – на что? Т. е. строишь дом, потом возвращаешь НДС 20 % за стройматериалы?»

Этот вопрос задал Ivan Kuzmenyuk после ролика «Дачникам: про огонь, воду и налоговый вычет».

Ответ: нет. Речь не об этом. Вы не являетесь плательщиком НДС. Тут речь идет об имущественном налоговом вычете, насколько я правильно помню собственный ролик. НДС тут ни при чем.

Вопрос № 5. «Какие проверки могут быть при оформлении самозанятости? Например, через приложение мой налог можно выбрать любой вид деятельности. Кто проверит, тем ли точно видом деятельности занимаешься, что выбрал в приложении или нет? Также непонятен момент с чеками. При поступлении средств на привязанную карту чек формируется автоматически, но также можно сформировать чек самому, для покупателя, что если его не делать?»

Этот вопрос задал Aleksey EF после ролика «Конец банковской тайны: когда начнется «слив» информации».

Ответ: Алексей, вы задали два вопроса. В части, касающейся обнаружат ли налоговики, занимаетесь ли вы тем или иным видом деятельности, или не обнаружат, я вам так скажу, самозанятые сейчас абсолютно никому не интересны.

Уважаемые самозанятые, вы никому не интересны. Как объявил господин Егоров, налог на профессиональный доход был создан, чтобы приучить нас платить налоги. Это так называемый социальный проект государства. Назначение у него только одно – сделать так, чтобы вы потихонечку привыкли платить налоги.

Поэтому налоговики проводили опросы, и результаты показали, что граждане готовы платить от 2 до 7 % налогов. Поэтому шкала налогов для самозанятых была установлена в 4-6 %, плюсу них есть небольшой вычет. И все, расслабьтесь и работайте спокойно.

В части касающейся формирования чека. Можете формировать, можете не формировать. Но дело в том, что если деньги у вас поступили на привязанную карту, а вы не сформировали чек, то вас точно хлопнут. Потому что налоговики все ваши транзакции видят. Поэтому, уважаемый Алексей, чеки, пожалуйста, все-таки формируйте. Плюс может быть подстава, плюс могут проверить. А проверить могут. Хотя по большому счету, самозанятые нафиг никому не нужны. Это социальный проект государства по приучению физлиц платить хоть какие-то налоги.

Вопрос № 6. «Посмотрел видео и у меня возник такой вопрос, а если я взял кредит для своего друга и он его платит с использованием моей карты, всегда одна сумма и она списывается на кредит, как эта ситуация может расцениваться налоговой?»

Этот вопрос задал Михаил Климанович после ролика «Массовый психоз «все карты взяли под контроль». Успокойтесь».

Ответ: если речь идет о списании, то мы неправильно ставим вопрос. Нужно смотреть не на это. Налоговики будут смотреть на то, откуда доходы. И не подпадают ли они под реализацию товаров, работ, услуг. Если ваши доходы подпадают под категорию подарков, то никаких налогов вы не платите.

Но если они, не дай бог, подпадут под категорию реализации товаров, работ, услуг, то налоговики, как минимум, припаяют НДФЛ, плюс пеня, плюс штраф – 20 %. Плюсом могут доначислить 20 % НДС, пеню и штраф. А еще могут оштрафовать на дополнительные 30 % по № 119-ФЗ за несданные декларации.

Вопрос № 7. «А вот если мне долги отдают люди как они будут фиксировать на счетах моих это? Как прибыль? Я занимаю многим и мне многие отдают так же долги…как это будет тогда считаться?»

Этот вопрос задал Сергей Воробьев после ролика «В 2021 году ФНС будет отслеживать все транзакции».

Ответ: очень просто. Вам пришлют запрос и предложат доказать, что деньги, которые вы получаете на свои счета, это возврат долгов, и что это были заемные деньги. Если вы это докажете, то все в порядке и никаких налогов. Если вы это не докажете, то вас заставят заплатить налоги.

Вопрос № 8. «Есть вопрос про маркировку единиц электроэнергии кВт*ч, как вы думаете, как этот продукт возможно будет проследить и учесть в бухгалтерии разных видов предпринимательской деятельности. Возможно, появится платформы, где будут не только цифровые рубли, но и цифровой кВт*ч, цифровой литр и т.д. Ваше мнение как будет развиваться учетная деятельность по этим направлениям? И как их будут маркировать?»

Этот вопрос задал Denis Shestopalov после ролика «Импорт под контролем: с 1 июля заработает система прослеживаемости товаров».

Ответ: уважаемый Денис, пока что электроэнергия ни чипироваться, ни маркироваться не будет, и под прослеживаемость она не попала. Давайте не будем путать чипирование, маркировку – это внутренняя система, а система прослеживаемости предназначена для контроля товаров, поступающих по импорту. И даже если вы этот товар только перепродаете, вы все равно будете должны попасть в эту систему прослеживаемости.

Так что под систему прослеживаемости электроэнергия пока никак не попадает. Туда попали детские автокресла, детские коляски, электронные интегральные системы, все телевизоры, мониторы, бытовые и промышленные стиральные машины, экскаваторы, дорожные катки, трамбовочные машины, грейдеры, бульдозеры. Много всего подпадает, но электроэнергию никто не чипирует пока что и не отслеживает, слава богу.

Цифровые рубли 100 % появятся, это эксперимент. Платформа будет готова к декабрю этого года. Эксперимент по обращению цифровых рублей в России пройдет в первом квартале следующего года. И Центральный банк заявил, что уже к концу следующего года цифровым рублем можно будет платить налоги. Что касается остального: литров, бензина, электричества и так далее – даже не сомневайтесь, найдут способ все это проконтролировать. Я, естественно, понимаю долю юмора в вашем вопросе.

Вопрос № 9. «А как быть Художнику? Я продал свой NFT за эфиры (ETH) и далее через обменник перевел в рубли на свою карту Сбер. Обычно я плачу налог как ИП по УСН 6 %? Или иначе?»

Этот вопрос задал Shu Kitt после ролика «Биткоин в законе: как платить налоги с цифровой валюты».

Ответ: поясню, NFT – это цифровой актив. Он, как художник, оцифровал свою картину или создал ее сразу в цифре, и он продал ее, это NFT-актив.

На этот счет есть разъяснения от налоговиков и от Центробанка. В данном случае вы заплатите, все эти операции под контролем, даже и не думайте, что вы сможете скрыться. Со всех этих доходов вы должны будете заплатить налоги по ставке 13 %. То есть со своего всего NFT-шного актива, который вы продали за эфир, а потом эфир вывели в рубли, вы должны будете заплатить налоги по ставке 13 %.

Причем вы должны будете отчитаться за 2021 год в промежутке с 1 января по 1 апреля 2022 года. А налоги должны будете заплатить до 1 июня 2022 года, сдав соответствующую декларацию по НДФЛ. Плюс не забудьте подать в первом квартале этого 2021 года уведомление о том, что вы этим цифровым активом владели. Уведомление подаете в случае, если вы этот цифровой актив продали на сумму больше, чем 600 тысяч рублей. Если меньше, то уведомление подавать не надо, но налоги платить надо. Плюс если актив стоил больше 600 тысяч рублей, то вам еще необходимо стать квалифицированным инвестором.

Вопрос № 10. «Как стать квалифицированным инвестором в скрипте? Насколько я знаю, что для получения квалифицированного инвестора нужно российскому брокеру предоставить документ подтверждающий, что у меня есть активы на сумму 6 000 000 ₽ в банковских счетах и ценных бумагах. Счета в скрипте будут учитывать и куда обращаться по этим вопросам?»

Этот вопрос задал Богдан после ролика «Биткоин в законе: как платить налоги с цифровой валюты».

Ответ: уважаемый Богдан, скажу вам правду. Я стал квалифицированным инвестором в Европе и в России. Но по биткам я еще квалифицированным инвестором не стал, этот путь не проходил, поэтому рот открывать не буду. Как пройду, обязательно расскажу об этом. То есть я знаю, как стать квалифицированным инвестором в области инвестиций. Но в области крипты я этот путь не проходил.

У меня есть правило: если я сам что-то не делал, то предпочитаю рот не открывать, чтобы теоретиком не быть. Я все-таки считаю себя практиком. Поэтому чуть позже на этот вопрос и отвечу.

Вопрос № 11. «Поясните, законен ли обмен через Р2Р на Бинансе между физлицами?»

Этот вопрос задал Айдар Светлый после ролика «Биткоин в законе: как платить налоги с цифровой валюты».

Ответ: да, обмен через Р2Р на Бинансе между физлицами на 100 % законный. Абсолютно. Потому что Бинанс зарегистрирована нашим Центральным банком. Площадка полностью легализована. Она находится под контролем Росфинмониторинга, и даже не сомневайтесь в том, что вся информация оттуда уходит кому следует. Я тоже работаю на Бинансе, деятельность на этой площадке полностью законна.

Вопрос № 12. «Как получить налоговый вычет от ликвидации на марже?»

Этот вопрос задал Yan Ju после ролика «Биткоин в законе: как платить налоги с цифровой валюты».

Ответ: пока есть только законопроект и законом он не стал. Но он начнет действовать задним числом, там так написано, с 1 января 2021 года. Как я понимаю этот существующий законопроект: допустим, вы занимались трейдингом на Бинансе или на другой площадке. Покупали-продавали криптовалюты и вы должны будете вычислить свою прибыль или убыток.

Все то, что у вас пошло в минус и все то, что вы потратили, это сминусует вашу прибыль. Как только вы цифровой актив (я употребляю «цифровой актив», как нечто общее, потому что я сейчас не хочу забивать вам голову) превратили в рубли, то только в этом случае вы считаете ваши прибыли и убытки. И если вы получили прибыль, то вы платите 13 %.

Если же вы ничего не выводили, то вам и декларацию сдавать не надо и налоги тоже платить не надо. Вам нужно лишь уведомить налоговое органы о том, что вы владели цифровыми активами в 2021 году и указать их перечень объемы. Но подчеркиваю, так как закона еще нет, а есть только законопроект, то, естественно, никаких стандартных отчетных форм пока что нет. Налоговики обещают нам, что они их разработают к первому кварталу 2022 года.

Вопрос № 13. «Если крипта – это имущество, на нее распространяется правило, как допустим на квартиры три года владел налог платить не надо?»

Этот вопрос задал Виталий после ролика «Биткоин в законе: как платить налоги с цифровой валюты».

Ответ: нет, не распространяется. В части, касающейся квартир, вы сейчас имеете в виду, ст. 217.1 НК РФ, крипта там не поименована. И на крипту правило этого вычета – 3 года владел, налог платить не надо – 100 % не распространяется. Вместе с тем ждем, пока законопроект станет законом, может быть, во втором чтении внесут какие-то изменения. Может быть, ваше предложение учтут. И если эти изменения будут, я вам их обязательно доложу.

Вопрос № 14. «Я покупал крипту очень давно. А потом еще и еще, и еще. Даже ста тысяч на нее не потратил. На сегодняшний день стоимость моих ЦФА многократно превышает сумму 600 т.р. Как мне это добро декларировать, если я не являюсь кв. инвестором, и не собираюсь им становится? Я живу в глухой деревне и копаюсь в навозе, какой из меня квалифицированный инвестор?»

Этот вопрос задал Сергей Иванов после ролика «Биткоин в законе: как платить налоги с цифровой валюты».

Ответ: знаете, крипта стала очень интересной темой. И я включил тему крипты в свои семинары по налогам. Приходите, не пожалеете. И плюс по крипте будем проводить отдельный семинар 1-2 июля, где буду рассказывать про законы, части инвестиций. У меня есть опыт в этом. А в части, касающейся владения, обращения и заработка будут выступать довольно известные российские криптоэнтузиасты.

Итак, Сергей Иванов спрашивает: «Я покупал крипту очень давно, а потом еще, еще и еще». Сергей, вы молодец, вы просто умница, завидую вам. «Даже 100 тысяч на нее не потратил. На сегодняшний день стоимость моих цифровых финансовых активов многократно превышает сумму 600 тысяч». Видите какая бесплатная реклама криптовалюты. Он и 100 тысяч не потратил, а сейчас его вложения многократно превышают 600 тысяч рублей. Молодец. «Как мне это добро декларировать, если я не являюсь квалифицированным инвестором и не собираюсь им становиться. Я живу в глухой деревне и копаюсь в навозе, какой из меня квалифицированный инвестор?»

Сергей Иванов, да вы просто пример для подражания, я серьезно. Если, как пишете, вы живете в деревне и копаетесь в навозе, то вы умница, что я вам хочу сказать. Но вам придется квалифицированным инвестором. Куда вам деваться? И задекларировать вашу крипту тоже придется. А когда будете выводить ее, еще и налоги заплатить придется. Ну не я пишу законы, вы меня простите, поэтому дождитесь моего следующего ролика, я расскажу, как это все будет происходить.

Ну что ж, я с удовольствием ответил на ваши вопросы, которые вы написали под моими роликами. Мы продолжим эту практику, жду ваших вопросов.

Спасибо и удачи в делах.