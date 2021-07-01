«Недвижимая энергия»: как ВС РФ отклонил имущественные придирки налоговиков

Добрый день, уважаемые коллеги.

На повестке дня хорошее письмо ФНС России, где налоговики присоединились к Верховному Суду, им деваться некуда, поэтому они присоединились и поддержали налогоплательщика.

Письмо ФНС России от 21.05.2021 №БС-4-21/7027@

Короче, налоговики пришли к бизнесмену и сказали: «Ты установил, купил и смонтировал энергоустановки, общей стоимостью 87 288 392 рубля. Мы считаем твои энергоустановки недвижимостью, потому что их невозможно отделить от земли, когда они смонтированы. Поэтому заплати налоги». Бизнесмен сказал: «Нет. Это не недвижимость. Энергоустановки — это движимое имущество». И бизнесмен обратился в суд, дошел до Верховного Суда и выиграл спор.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 17.05.2021 № 308-ЭС20-23222 по делу №А32-56709/2019

Энергоустановки — это движимое имущество, и в письме налоговики с этим соглашаются.

«В соответствии названными классификаторами оборудование не относится к зданиям и сооружениям, формируя самостоятельную группу основных средств, за исключением прямо предусмотренных в классификаторах случаев, когда отдельные объекты признаются неотъемлемой частью зданий и включаются в их состав (например, коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации; оборудование встроенных котельных установок, водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также устройства канализации).

<...>

Нормативные основания для вывода о том, что при приобретении и монтаже установки налогоплательщик осуществил инвестиции не в приобретение оборудования, а в улучшение объектов недвижимости — здания энергоцентра и (или) недвижимого гостиничного комплекса, инспекцией при рассмотрении дела не приведены и судами не установлены».

Поэтому данная энергоустановка была неправомерна отнесена налоговиками к недвижке. И налоговики проиграли. И это хорошо. И с 87 миллионов не нужно платить налог на недвижимость.

«Таким образом, публично-правовая цель предоставления освобождения от налогообложения обществом достигнута, в связи с чем включение инспекцией стоимости энергоустановки в налоговую базу для исчисления налога на имущество организаций не может быть признано правомерным».

И дальше в письме идет приказ налоговиков довести эту информацию до сведения должностных лиц, осуществляющих мероприятия налогового контроля, касающееся исчисления налога на имущество организаций. А также до тех налоговиков, которые рассматривают налоговые споры, чтобы больше они не придирались к налогоплательщикам.

Вот такая хорошая новость от налоговых органов и Верховного Суда. Знаете, когда я снимаю ролики и пишу статьи, где все плохо, то получаю больше лайков и комментариев. А когда рассказываю, что все хорошо, то реакций гораздо меньше, ну хорошо и хорошо, чего уж там. Я бы все-таки вас просил поддержать меня любимого лайком и каким-нибудь комментарием.

Спасибо и удачи в делах.