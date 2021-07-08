Как ФНС и банки будут контролировать карточки физлиц

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня поговорим о проекте новой инструкции Центробанка. Скоро ее одобрят, но пока это лишь проект.

Проект Инструкции Банка России «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)»

Ну, понятно, что банки по-прежнему должны собирать о нас все сведения. Теперь тут прямо написано, какие документы на физических и юридических лиц банк будет собирать и хранить. А также, например, кто и какие счета может открыть.

Про виды счетов

«2.1. Текущие счета открываются физическим лицам для совершения операций, не связанных с ведением предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или частной практикой, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход”, не являющимся индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения операций при ведении деятельности, в связи с которой указанные физические лица применяют специальный налоговый режим.

2.2. Расчетные счета открываются юридическим лицам, в том числе для совершения операций их филиалами (представительствами), не являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой…»

То есть если вы, как физлицо, занимаетесь какой-то предпринимательской деятельностью частной практикой, и при этом вы не обязаны становиться ИП-шником (не знаю, кто у нас в эту категорию попадает, наверное, нотариусы с адвокатами), то вы имеете право иметь расчетный счет. Во всех остальных случаях, согласно данной новой инструкции, вы должны стать ИП-шником или создать организацию и открыть расчетный счет.

Ну, дальше, тут написано много интересного про карточки. Например, что теперь, согласно новой инструкции, даже если вы директор, но вы не собираетесь от имени компании подписывать документы, банковскую карточку на себя можете не оформлять.

Также есть замечательное положение, что если вы руководитель управляющей организации, под вами 50 юрлиц, которыми вы управляете, то вы имеете право выдать доверенность или приказом передать полномочия одному из своих заместителей. Он будет управлять частью управляемых организаций, это тоже здесь есть. Ну, и много всего интересного есть в этом документе.

Про закрытие счета

В целом эта инструкция похожа на предыдущую, но появилось кое-что новое. Например, если в борьбе с терроризмом ваш счет закроют, и вы не явитесь за получением остатков денег, или вы сами решили закрыть счет, а потом не явились за деньгами, то вам направят уведомление о расторжении договора банковского счета. И если вы с момента уведомления о том, что с вами расторгается договор в течение 60 дней вы не заберете свое заявление, то эти деньги банк зачислит на специальный счет в Банке России. И там эти деньги будут вас дожидаться.

Вывод

В таком коротком обзоре довольно сложно передать всю суть этих инструкций. Но я обещал давать вам решения. Что является решением для тех, кто продолжает получать деньги от реализации товаров и услуг на свои карточки? В этом году запустят платформу, а в 2022 году уже будет контролироваться примерно половина населения Российской Федерации, а в 2023 году все население нашей страны.

Налоговики собираются в автоматическом режиме контролировать доходы и расходы физлиц. Соответственно, они увидят, что вы получаете на карточку деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью. И они могут заставить вас заплатить НДС, потому что у вас на руках нет уведомления о возможности применения специального налогового режима. А также 13% НДФЛ, а это сильно больно.

Первое решение – стать налогоплательщиком налога на профессиональный доход и платить или 4 %, или 6 % налогов.

Второе решение – стать ИП на УСН 6 %. Возможно, в вашем регионе есть льготы и первые 2-3 года вообще никаких налогов платить не будете. Возможно, будете платить по ставке 1%.

Третье решение – получить патент.

Эти и многие другие решения я даю на семинарах. Но какими бы ни были жесткими нормативно-правовые акты, решения всегда есть. Да, вы можете работать только с наличкой. Пока наличка на 100 % не контролируется государством. Но могу предположить, что после того, как в 2022 году начнут внедрять цифровой рубль, то последует постепенный выход из наличного денежного обращения. Как после этого вы будете работать, я не знаю.

Я по-прежнему настаиваю на том, что в нашей стране можно работать легально и в безопасности. Можно тихонечко работать, платить свои несчастные 1-2-3-6 %, в зависимости от льгот. Купить патент или перейти на НПД, и никто тебя не тронет. Вот, собственно, и все. Более подробно об оптимизации налогов я рассказываю на семинарах.

Спасибо и удачи в делах.