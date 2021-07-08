Предоставим биометрию каждому жителю деревни!

Добрый день, коллеги!

Центробанк подготовил Указание Банка России от 28.04.2021 № 5787-У «Об условиях осуществления банками действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2021 № 63747).

И этим указанием ЦБ РФ приказал коммерческим банкам в более 80 % структурных подразделений организовать систему, где бы все люди могли сдать свои биометрические данные. И даже в тех населенных пунктах, где численность населения меньше 1 000 человек банк тоже может это сделать.

«Вне структурных подразделений при осуществлении действий, связанных с приемом на обслуживание клиентов – физических лиц и (или) действий, обеспечивающих обслуживание указанных клиентов, в населенных пунктах с численностью населения менее тысячи человек, а также в населенных пунктах с численностью населения тысяча и более человек, если в таком населенном пункте расположены структурные подразделения, обслуживающие физических лиц, в которых банк с универсальной лицензией в соответствии с абзацем вторым пункта 1 настоящего Указания должен обеспечить совершение действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ».

То есть обеспечить весь комплаенс, определение личности, и, соответственно, взять биометрию тоже надо. Почему бы нет, все хорошо. Все это, конечно же, направлено на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем и т.д.

Вывод

Это похоже на ситуацию, связанную с вакцинами: «Мы никого не заставляем, не обязываем, все добровольно. Но если в твоей организации привито меньше 60 %, то мы тебя закроем. А так, все добровольно». Поэтому с этим банковским надзором и биометрией тоже добровольно. Есть закон, подписанный Владимиром Путиным, где все в биометрии и банковском контроле исключительно добровольно. Но поверьте мне: в тех планах по контролю, которые они открыто публикуют, тоже все будет добровольно. Вот только «отказники» не смогут пользоваться МФЦ, Госуслугами и другими благами цивилизации. Но все будет добровольно.

Не собираюсь вас ни к чему призывать, но могу сказать следующее: раз уж нам создали условия, когда нам придется жить в условиях тотального цифрового контроля и надзора, где будет отслеживаться каждая наша копейка и каждый шаг, то нужно научиться в этой системе жить. Есть два варианта: либо вы эту систему отменяете, либо, чтобы оставаться успешным и спокойно себя чувствовать, вы учитесь в ней жить, независимо от того, принимаете вы ее или нет.

Для тех, кто категорически говорит: «Нет, пусть они идут на фиг», у меня нет решения. Потому что все это точно внедрят. А вот как вам жить после этого, я не знаю. А для тех, кто хочет научиться жить в этой системе, находиться в безопасности и спокойно себя чувствовать, приглашаю на свои семинары. Там я дам вам решения. На самом деле, с этим контролем легко можно сосуществовать и даже не париться по этому поводу. Все нормально, не заморачивайтесь.

Спасибо и удачи в делах.