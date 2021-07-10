Еще одна статья в КоАП РФ: за что накажут бизнес

Добрый день, уважаемые коллеги.

У меня в руках проект нового закона, при внимательнейшем изучении которого, особенно пояснительной записки, мы увидим, что он направлен на борьбу с теми общественными объединениями и организациями, которые, по мнению государства, являются нежелательными (экстремистскими) на территории России. Например, те организации, которые расследуют факты коррупции. Они, конечно же, являются нежелательными и экстремистскими на территории нашей страны.

На самом деле я опасаюсь, что этот законопроект, когда он станет законом, может ударить буквально по каждому бизнесмену, его можно будет применять против каждого. А штрафы тут будут немереные.

Законопроект № 1197680-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (об установлении административной ответственности юридических лиц за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученными заведомо для совершающего вышеуказанные действия лица преступным путем)»

С этим законопроектом в КоАП РФ появляется абсолютно новая ст. 15.27.3 Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем.

Сразу скажу, что протоколы будет составлять Росфинмониторинг, решение будут принимать судьи. Да и вся эта статья будет под Росфинмониторингом. Она нужна, чтобы он мог наказывать тех, кто занимается отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма. А, как мы знаем, под это у нас можно подвести почти любого.

«Совершение в интересах юридического лица физическим лицом сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего указанные сделки или финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом – влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой».

Кто может совершить правонарушение?

Кто же должен совершить это административное правонарушение, чтобы организацию наказали, взыскав четырехкратную величину, да еще и запретив деятельность организации до 90 суток? Это административное правонарушение может совершить физлицо, которое является гендиректором, управляющим, исполнительным директором или бенефициарным владельцем, то есть учредителем. Это правонарушение может совершить финансовый директор или главбух: «физическое лицо, занимающее должность в органах управления юридического лица или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица».

То есть у нас есть, как минимум, пять категорий людей, которые могут совершить это административное правонарушение. Речь идет о том, что были совершены в интересах юридического лица сделки или финансовые операции с денежными средствами или имуществом, заведомо полученные для совершения указанной сделки преступным путем. Например, в мире бизнеса под это попадает обнал.

Да, это статья политическая. Я дальше скажу, против кого и как она будет применяться, но я уже показываю, как может пострадать бизнесмен. Потому что Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ в № 115-ФЗ были внесены изменения, которыми теперь к отмыванию доходов, полученных преступным путем, можно отнести также и неуплату налогов.

Более того, в Указание Банка России от 20.10.2020 № 5599-У, которое уточняет Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П в части, касающейся того, что считать отмыванием доходов, полученных преступным путем. И неуплата налогов и обналичка отнесены попали в этот список.

При большом желании эту статью можно будет применять не только для политических целей. Но и против мира бизнеса, я готов привести многочисленные примеры. Что касается политических целей, то стоит заглянуть в пояснительную записку.

Про ответственность юрлиц

«Введение ответственности юридических лиц обусловлено необходимостью создания новых эффективных мер противодействия преступлениям, совершаемым в интересах юридических лиц либо с использованием возможностей юридических лиц, а также позволит привести законодательство Российской Федерации в соответствие с положениями 3 Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и положениями статьи 10 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма…

<…>

Создание механизма противодействия криминализации экономики и вводу имущества, полученного преступным путем, в хозяйственный оборот с установлением соответствующей ответственности для юридического лица также направлено на решение задач, поставленных в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208), которой к числу основных вызовов и угроз экономической безопасности Российской Федерации отнесен высокий уровень криминализации в экономической сфере».

Существует стратегия, где поставлена задача создать механизм противодействия криминализации экономики и в воду имущества, полученного преступным путем. Это то, о чем я говорю, это может коснуться микробизнеса.

«В число обязательных признаков субъективной стороны правонарушения, квалифицируемого по статье 15.27.3, предлагается включить заведомость осознания лицом, выполняющим управленческие функции или имеющим возможность контроля юридическим лицом того, что сделки или финансовые операции совершаются с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем».

То есть обналичка однозначно сюда попадает.

«Принцип действия КоАП РФ за пределами территории Российской Федерации, зафиксированный в части 3 статьи 1.8 КоАП РФ, согласно которому юридическое лицо, совершившее административное правонарушение, за пределами Российской Федерации, подлежит административной ответственности в случае, если административное правонарушение направлено против интересов Российской Федерации, проектом федерального закона предлагается распространить и на статью 15.27.3 КоАП РФ».

А вот это уже чистой воды политика. У нас уже кое-какие фонды объявлены экстремистскими, которые должны бороться с преступностью, криминалом и с коррупцией. Они эмигрировали в западные страны и там продолжают получать какую-то копейку. Так вот, все те копейки, которые они получат, так как они объявлены экстремистскими, они, естественно, тоже подпадают под этот закон. И если наша страна доберется до их счетов, то это все у них заберут в четырехкратном размере, все деньги, которые были пожертвованы.

Предполагается, что дела об административных правонарушениях по этой статье будут рассматривать судьи, а составлять протоколы должностные лица Росфинмониторинга.

Срок давности по этому правонарушению будет 3 года. Так что все хорошо, у Росфинмониторинга и у судов довольно много времени, чтобы наказать всех нехороших ребят, которые отмывают доходы, полученные преступным путем.

Есть ли выход?

На самом деле это решение я даю на каждом семинаре. И я на каждом семинаре даю вам краткий перечень тех правил, которые я категорически рекомендуем соблюдать. Чтобы не попасть под раздачу, я собрал 29 правил, которые есть в буклете к семинару.

Также изучите Письмо Банка России от 10.06.2021 № 59-4/29017 «О направлении Методических рекомендаций для предпринимателя 2.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету?» В нем ЦБ РФ рассказывает, как не попасть в красную или желтую зоны. Помните, что они отзывали законопроект про красную, желтую и зеленую зоны. Они собираются эти зоны назвать по-другому, например, зона повышенного риска, зона пониженного риска и так далее. Но тем не менее в этом официальном письме используется понятие зеленая зона, желтая зона и красная зона.

Соответственно, чтобы не нарваться на эту неприятную статью, и полученные в вашей организации деньги не были у вас изъяты, и еще вам не пришили штраф в трехкратном размере, и не приостановили деятельность на 90 суток, нужно научиться работать легально.

Я знаю, что до сих пор многие из вас не верят ни мне, ни государству, никому. Это ваше дело. Вместе с тем, еще и еще раз, хорошо, не хотите на моих семинарах – учитесь на других. Не хотите учиться – сделайте все сами. В нашей стране сейчас легально работать дешевле, чем через обнальщиков.

Но чисто даже на нашем юридическом уровне, на уровне развития нашего бизнеса мы с вами можем сделать так, чтобы мы не попадали под эти новые восхитительные проекты. И естественно, я желаю вам удачи, я хочу, чтобы все было хорошо. Пожалуйста, побольше оптимизма. Помните, безвыходных ситуаций не бывает, и что решение есть всегда. И огромную их часть я даю на своих семинарах.

Спасибо и удачи в делах.