Дать в долг можно будет только по лицензии ЦБ РФ

Добрый день, уважаемые коллеги.

Насколько я помню, я уже рассказывал. Но когда на последнем семинаре я просто упомянул сам факт того, о чем я сейчас расскажу, в зале была буквально буря эмоций. И я решил рассказать об этих законах еще раз. Итак, что же вызвало у бизнесменов бурю эмоций?

Федеральный закон от 11.06.2021 № 203-ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ»

И теперь у нас появилась ответственность за незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов и займов, в том числе обязательства заемщика, по которому обеспечены ипотекой. Это ст. 14.56 КоАП РФ. И теперь если кто-то из вас вздумает выдавать физическим лицам потребительские кредиты, то у вас будут проблемы.

В законе «О потребительском кредите или займе» написано, что потребительский кредит или заем, это когда вы, будучи ИП или организацией, кому-то даете деньги в долг и этот кто-то является физическим лицом. Так вот теперь, если у вас нет лицензии ЦБ РФ, то «осуществление предусмотренной законодательством о потребительском кредите (займе) деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление,

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до пятнадцати суток.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток».

Это если вы выдали небольшие кредиты или займы физлицам и сумма этих кредитов и займов за год, допустим, составила меньше 2 млн 250 тысяч рублей. Если же вы сдуру выдали физлицу, не имея банковской лицензии, кредит или заем на сумму свыше 2 млн 250 тысяч рублей, то в этом случае наступает уголовная ответственность. И на этот счет подписал закон.

Федеральный закон от 11.06.2021 № 215-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ»

«Осуществление предусмотренной Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)” деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, не содержащее признаков состава преступления, предусмотренного статьей 172 настоящего Кодекса, и совершенное в крупном размере индивидуальным предпринимателем или лицом, которое в силу своего служебного положения постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняет возложенные на него обязанности по руководству организацией, не имеющими права на осуществление указанной деятельности и подвергнутыми административному наказанию за административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, –

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма выданных потребительских кредитов (займов) превышает два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей».

Мы прекрасно понимаем причину, по которой ИП или организации запретили помогать своим сотрудникам. Наверное, таким образом наше государство заботится о процветании банковской системы. Все должны идти в банк, чтобы быть должниками у банка. Никто не может получить никакой денежной помощи от иных ИП или юридических лиц. Вот как лично я понимаю эти два федеральных закона.

Спасибо и удачи в делах.