Что Минфин опять придумал про НДФЛ

Добрый день, коллеги.

Вы периодически сталкиваетесь и будете сталкиваться с тем, что некоторые сотрудники Минфина придумывают какие-то свои интересные правила, которые и близко не соответствуют Налоговому кодексу. А потом в конце они пишут, что их письменные разъяснения по вопросу применения законодательства в Российской Федерации о налогах и сборах, направленные налогоплательщикам, имеют информационно-разъяснительный характер. И не препятствуют пользоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

А то, что вы этим письмом в замешательство вводите, господа чиновники, это ничего? Они выпустили очередное, на мой взгляд, абсолютно противозаконное письмо.

Письмо Минфина России от 07.05.2021 № 03-04-06/35363

И в этом письме Минфин пишет, что, если организация оплатила своему сотруднику, который ездил по делам организации, проезд, проживание и питание, то это теперь, оказывается, доход, который сотрудники получили в натуральной форме, и с этого надо брать НДФЛ.

Например, я отправляю своего бухгалтера на конференцию, которую проводит «Учет, налог и право». Но это же нужно организации. Она же не просто так туда поехала. Она поехала послушать специалистов Минфина, специалистов ФНС. А теперь, как пишет Минфин, все, что я заплатил за сотрудников, за их проезд, за их еду и так далее и тому подобное, облагается НДФЛ.

Сразу говорю, что, когда чиновники ссылаются на нормы законов, они их трактуют чуть-чуть по-другому.

«Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 211 Кодекса к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, относится, в частности, оплата (полностью или частично) за него организациями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика».

Уважаемые чиновники, многоуважаемый заместитель директора департамента тарифно-таможенной политики Минфина, ну, конечно же, вы правильно процитировали нормы НК РФ. Конечно же, вы правы. Только здесь речь идет о том, что, если я или какой-то другой налогоплательщик заплатил за сотрудника, товары, работы или услуги, которыми он пользуется в личных целях, не связанные с коммерческой деятельностью организации.

Например, если я заплатил ему отдых, купил ему билеты в кино, то это его доход в натуральной форме. Или если я ему снял квартиру и это не имеет никакого отношения к деятельности моей организации, то это, конечно же, его доход в натуральной форме.

Вывод

Но зачем вы, господа чиновники, это привязываете к тому, что бизнесмен отправил сотрудника в командировку на какое-то мероприятие, которое организовано его же компанией. При чем тут доход в натуральной форме?

Понятно, что все это лажа. Они сами пишут, что это наше мнение, но вы можете его не придерживаться. Просто написали. У меня на семинаре есть раздел, где я доказываю, что эти письма противозаконны от начала и до конца. Есть раздел конкретно по поводу этих платежей, там страховые – 0, НДФЛ – 0. Судебная практика на вашей стране, потому что эти расходы связаны с интересами организации.

И более того, наверняка же замдиректора департамента читал Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации, где в пункте 3 и 4 написано, что это ни в коем случае не облагается НДФЛ. Ну, наверняка же он читал и письма Минфина и письма своих начальников, где написано черным по белому тоже, что налоговые органы обязаны следовать судебно-арбитражной практике.

Так что, когда сталкиваетесь с такими вещами, которые вносят в ваши светлые умы замешательство, не верьте тому, что написано, разберитесь, пожалуйста, с этим с помощью специалистов. Повторяю: никаких налогов платить не надо. Это компенсация расходов сотруднику, фактически понесенных им в интересах организации. Замдиректора департамента таможенной политики, наверное, не умышленно ошибается.

Все нормально, прорвемся! В условиях всего этого контроля, надзора можно работать легально. Я уже сто раз говорил, что даже компаниям на ОСН можно работать легально в наше время, если знать законные способы снижения. Легально работать дешевле, чем оптимизировать налоги с помощью обнала. На ближайшем семинаре я расскажу, как мы это будем делать.

Спасибо и удачи в делах.