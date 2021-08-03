Страхование вкладов: кто получит 1,4 млн рублей

Добрый день, уважаемые коллеги.

На повестке дня хорошая законодательная инициатива.

Законопроект № 1192126-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов в банках РФ»

Согласно этому законопроекту, намного больше юридических лиц, а не только физики, попадут в систему страхования вкладов. И как минимум, если банк разорится, свои деньги, пусть немного – 1,4 миллиона рублей, то агентство по страхованию вкладов эту копейку компенсирует.

«Законопроект предусматривает распространение системы страхования вкладов на:

1) средние предприятия, включенные в соответствующий реестр;

2) социально ориентированные некоммерческие организации, а также профессиональные союзы (профсоюзные организации) и ассоциации (союзы), являющиеся объединениями профессиональных союзов;

3) юридические лица, имеющие лицензию на осуществление образовательной или медицинской деятельности».

Мои две организации попадают в эту систему страхования вкладов, и если с банком что-то произойдет, нам вернут 1,4 миллиона.

«Кроме того, законопроектом предусматривается распространение системы страхования вкладов на денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие банковские счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности».

Автоматически в эту систему страхования вкладов попадают:

«юридические лица, имеющие лицензию на осуществление образовательной или медицинской деятельности, сведения о которой содержатся в соответствующем реестре лицензий, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Дальше написано, что эти данные поступают в агентство по страхованию вкладов, а агентство по страхованию вкладов без всяких проблем эти копейки вам выплатит.

Вывод

Да, мало. Да, хотелось бы больше, но в целом уже есть какие-то подвижки, уже хорошо. Какая-то, пусть микроскопическая, но социальная защита для компаний. Потому что, понятно, если у организации оборот 1,5 млрд рублей, у нее на счету зависло 100 млн рублей, 50 млн рублей или 20 млн рублей в каком-то банке, у которого отозвали лицензию, а он не будет санирован ЦБ, то вам вернут хотя бы 1,4 млн рублей. Есть список банков (я их даю на семинаре), которые по-любому будут санированы ЦБ РФ, и вы свои деньги не потеряете.

Хотя мне хотелось бы намного больше, потому что, когда банк банкротится и бизнесмен теряет деньги, обвинять бизнесмена вообще язык не поворачивается, что он сам виноват, что выбрал этот банк. Вообще-то, этому банку дало лицензию государство, а Центральный банк контролирует. И тогда лучше контролируйте, мой подход такой. Тем не менее нам дали конфету. Еще раз давайте скажем «спасибо» за эту конфету.

А пока я бы хотел, чтобы у нас в это время, слегка нервное, было больше оптимизма, больше решений, больше стабильных данных. Я только что собирал свою команду, делал совет директоров, всех руководителей, что лично мы сделаем все возможное, чтобы у вас решений было намного больше. Мы полностью поменяли формат семинара, придумали новый продукт, все это будет еще больше заточено исключительно под вас. Все будет нормально, прорвемся.

Спасибо и удачи в делах!