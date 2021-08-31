Как майнеру платить налоги

Добрый день, уважаемые коллеги.

Майнеры спрашивают меня: «А вот с чего нам надо платить налоги?» Отвечаю: первое, что вам нужно сделать — это учесть, подтвердить все свои расходы. Потому что в зависимости от того, на какой системе налогообложения вы находитесь, так мы и будем рассчитывать налоги.

То есть я бы даже начал не с этого... Майнинг — это деятельность, которая относится к предпринимательской. Это совершенно однозначно. Потому что вы полностью подпадаете под ст. 2 ГК РФ. Вы извлекаете доход 2 раза в год и более. Вы действуете на свой страх и риск. Вы сами сложились и сами за все отвечаете.

Так что деятельность майнеров — это предпринимательская деятельность. И что если вы майните как физик, то вам лучше стать ИП, чтобы не было проблем. Иначе налоговики попытаются начислить вам НДС и НДФЛ 13%. А майнинг планируют освободить от НДС, и операции с куплей-продажей крипты тоже. Поэтому НДС, скорее всего, не будет, но НДФЛ 13% будет.

Чтобы этого не было, лучше стать предпринимателем и выбрать нужный режим налогообложения. Маловероятно, что государство разрешит майнить самозанятым. Да и суммы у самозанятых не больше — 2,4 млн рублей в год.

И плюс есть письмо Минфина, где говорится, что нельзя майнить, будучи самозанятым. Но вы можете стать ИП на УСН 6% ил 15%. Вы можете стать майнером даже на ОСН, если у вас большие обороты. А так как вы не являетесь плательщиком НДС, останется заплатить только налог на прибыль. А это копейки.

Но, как я уже говорил, в некоторых случаях вам необходимо будет подтвердить расходы. Например, расходы, связанные с оборудованием, с затратами на электроэнергию, иные какие-то расходы. Да и вообще любые расходы, которые имеют хоть какое-то отношение к майнингу.

С чего платить налоги

Ваши налоги будут зависеть от режима налогообложения. Если вашу деятельность можно подвести на льготную упрощенку (тут все зависит от региона), то кое-где вы вообще первые 2 года ничего платить не будете. Если у вас будет упрощенка 6%, то придется заплатить 6% с оборота. Но не с намайненных валют, вы можете намайнить хоть тонну биткоинов, но с этого пока что, по нынешним существующим законам, платить ничего не надо. Вы будете платить тогда, когда уйдете в фиат.

Ну а вы потихонечку копите соответствующе затраты. И когда вы уходите в фиат, вам нужно будет направить уведомление в налоговые органы, рассчитать свои затраты и посмотреть доходы.

На самом деле, эта тема ни в какие 3 минуты, она даже в 3 часа поместиться не может. В прошлый раз на эту тему на семинаре я потратил 5 часов. И я успел рассказать примерно 2/3 информации. Мне из зала задавали десятки вопросов, плюс из интернета я получил около 200 вопросов. Конечно, я не успел ответить на все эти вопросы.

Если кратко ответить на сегодняшний вопрос, то:

налоги надо будет платить только с прибыли «доходы минус расходы» при выводе этой прибыли в фиат;

сам по себе факт владения и распоряжения этим имуществом (криптовалютой) не приводит пока что к образованию налогооблагаемой базы, а значит, не приводит к уплате налогов.

Сложного в этом ничего нет. Я и мои компании вам в этом помогут. Жду вас на семинаре 15-16 сентября. Не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.