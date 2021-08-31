Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня давайте устроим обзор трех интересных судебных дел:

как тупые ошибки в продажах угробили бизнес;

законна ли выемка документов;

анекдот про ИФНС.

Как тупые ошибки в продажах угробили бизнес

Довольно интересная ситуация описана в Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.07.2021 № Ф09-3852/21 по делу № А50-13432/2020. Бизнесмен проиграл налоговикам во всех трех инстанциях.

Дело было так

В ходе налоговой проверки налоговики доначислили компании НДС, налог на прибыль, пени и штрафы. Все как обычно. Доначислили за то, что они занизили выручку от продажи продукции собственного производства, так как продавали все это через посредников конечному покупателю. Грубо говоря, торговая наценка копейки, техническая компания — посредник (назовем его пока посредник), наценка вся остается тут. Дальше наценочка выводится. И дальше товар получает конечный покупатель.

Конечно, бизнесмен допустил кучу ошибок. И дело даже не в том, что транспортировка товаров конечному покупателю осуществлялась, минуя все эти транзитные звенья. Это лишь один из элементов, на основании которого налоговики, скажем так, сильно возбудились. И дело даже не в том, что до этого у производителя с контрагентами были договоры. Тут целый комплекс факторов сыграл против бизнесмена.

А самое главное, что все эти спорные контрагенты не имели базы для самостоятельного ведения бизнеса. У них не было никаких материальных ресурсов, на которых этот бизнес велся бы, ни табуреток, ни шкафов, ни компьютеров. Естественно, никаких складов или сотрудников не было.

Ну, неужели нельзя было додуматься не делать хотя бы транзитных операций? А ведь деньги шли тоже транзитом через эти счета. Налоги в бюджет поступали минимальные. И я могу перечислить еще штук 20 ошибок, которые были допущены бизнесменом. И все эти ошибки были допущены за последние годы, когда уже были понятно все про признаки самостоятельности и добросовестности. Я о них рассказываю еще с осени 2006 года, если уж на то пошло. А уж в наше время делать такие ошибки, ну это слишком.

Вывод

Но знаете, я бизнесмену это прощаю. Меня беспокоит, что подобным образом налоговики разоряют реально работающие бизнесы. Да, никто же не говорит, что бизнесмен прав. Но только в подобных ситуациях если уж наказывать, то наказывать нужно так, чтобы этот бизнес сохранился, чтобы люди получали зарплату, чтобы, в конце концов, в бюджет хоть что-то поступало. Потому что я не знаю конкретно про эту компанию, но очень часто бывает, что после подобных ситуаций бизнес просто уничтожается. И это грустно.

Понимаете, если мы попадем по формальному признаку, то нужно признать, что налоговики правы на 100%, все в соответствии с буквой закона. Только давайте признаем, что законы очень часто носят подавляюще-разоряющий характер. И законы очень часто пишутся только для удовлетворения потребностей определенной стороны и определенной группы лиц.

Но, подчеркиваю, с точки зрения закона налоговики и суды правы. А кого в этой ситуации поддерживаете вы: налоговиков и государство или вы выступаете за здравый смысл, что бизнес должен сохраниться? Жду ваши комментарии.

А чтобы вы не попадали в подобные ситуации, я полностью поменял формат проведения семинаров, расширил нормативную базу и добавил много всего. Я сделал семинар предельно практическим. И ближайший состоится 9-10 сентября. Надеюсь, там и увидимся.

Законна ли выемка документов?

Не знаю, сталкивались вы с этим или нет, а я, естественно, сталкивался с этим неоднократно. И у себя, и у клиентов. Короче, налоговики имеют право, если у них есть подозрение, что вы можете уничтожить или заменить оригиналы бумаг, прийти к вам и забрать подлинники документов и выдать вам ксерокопию.

И вот один бизнесмен, когда у него изъяли все документы, обратился в суд, посчитав действия налоговых инспекторов неправомерными. Но все три судебные инстанции никаких нарушений в действиях налоговиков не нашли.

Об этом вы можете почитать в Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.04.2021 № Ф05-5243/2021 по делу № А40-63817/2020. По мнению судей, наличие у инспекторов предположений, что компания может уничтожить, скрыть или подменить документы, является достаточным для проведения выемки. И что вся процедура проведена с соблюдением требований НК РФ и злоупотреблении со стороны налоговых органов не установлено.

Знаете, что интересно? Чисто по формальному признаку судьи правы. Это действительно соответствовало НК РФ. Вместе с тем, у меня есть вопрос в необходимости этой процедуры. Напишите, что вы об этом думаете.

Анекдот про ИФНС

Ну, это можно было бы назвать анекдотом. Но нет, это не анекдот. И хорошо, что суд спас бизнесмена.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.07.2021 № Ф07-5554/2021 по делу № А56-14368/2020

Одна организация отчиталась перед налоговой, сдала декларацию по НДС с исчисленными к уплате налогами. НДС к уплате поставили в декларации. Позднее в ИФНС в электронном виде от имени общества за тот же период были поданы уточняющие декларации с нулевыми показателями. При этом сведения предоставило неуполномоченное лицо. Это была какая-то другая компания по ложной доверенности.

Через месяц хороший, правильный налогоплательщик, который поставил НДС к уплате, узнал о подаче в отношении него недостоверной информации, и он пошел в налоговую и попросил аннулировать эту недостоверную информацию. Но получил от налоговиков уникальный ответ. ИФНС, ссылаясь на то, что не может удалить поданное неуполномоченным лицом декларации, отказалась это сделать. Налоговики сказали, что это не предусмотрено ни законом, ни их программным обеспечением. Неплохо так.

И бизнесмену пришлось обращаться в суд. И слава богу, все три инстанции его поддержали. Суды указали, что сведения в декларации должны быть достоверными. Внесение в систему недостоверных данных от неуполномоченного лица и отказ удалить их нарушает права налогоплательщика. Кроме того, это может повлечь нарушение прав контрагентов, которые уже получили запросы от инспекции относительно обнуления данных по сделкам.

Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях по поводу ссылки налоговиков на то, что им программа не позволяет восстановить правду. Что вы об этом думаете?

Увидимся 9-10 сентября на семинаре в Москве, где я много расскажу нового и интересного про налоги и защиту активов.

Спасибо и удачи в делах.