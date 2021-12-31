Какие IT-компании не платят НДС

Добрый день, уважаемые коллеги.

Эта статья будет полезна программистам и тем компаниям, которые занимаются созданием каких-то программ и баз данных и хотят не платить НДС. А также эта статья подойдет тем, кто создает программное обеспечение, но оно не зарегистрировано в соответствующем реестре баз данных.

Из сегодняшнего документа вы узнаете, как платить или не платить НДС и как покупатель может поставить НДС к вычету. Если же ваше программное обеспечение применяется для распространения рекламной информации, то НДС придется платить. И, соответственно, ваш покупатель сможет ставить НДС к вычету.

Письмо Минфина России от 13.10.2021 № 03-07-11/82854

«Подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Кодекса предусмотрено освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость в отношении операций по передаче исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее – Реестр), прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. При этом абзацем вторым данного подпункта установлено, что указанное освобождение от налогообложения не применяется, если передаваемые права состоят в получении возможности распространять рекламную информацию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) получать доступ к такой информации, размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) заключать сделки».

Если, допустим, вы эту программулину не используете в рекламных целях, но при этом она внесена в реестр, то опять возникает НДС, надо доставлять счета фактур. Но покупатель сможет ставить НДС к вычету. Все эти подробности расписаны в письме. Идею я передал.

Вывод

Если вы программист или работаете с базами данных, или у вас есть знакомый, кто работает с базами данных или с программным обеспечением, отправьте ему этот ролик. Пусть ему будет хорошо, что называется. Пусть он не платит НДС. Давайте поможем, что называется, нашему другу законно платить чуть-чуть меньше налогов. Потому что НДС – самый зловредный налог и самый труднооптимизируемый.

А для тех, кто хочет глобально законно сэкономить налоги, в условиях полного тотального цифрового контроля, при этом, чтобы вам за это ничего не было, жду на ближайшем семинаре. Поверьте мне, это будет лучшая инвестиция, которую вы когда-либо делали. Это ваше будущее. Я на этом семинаре добавлю вам много оптимизма.

И, несмотря на то что вокруг нас происходит каждый день, и прессинг нарастает и нарастает, поверьте мне, решения все еще есть. И всеми этими решениями, включая, как оптимизировать с помощью дробления, чтобы вам за это ничего не было, я с вами поделюсь на ближайшем семинаре. Поэтому смело записывайтесь, не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.