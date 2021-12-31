В 2021 году бизнесмены добровольно уточнились на 125 млрд рублей

Добрый день, уважаемые коллеги.

Следующая часть разбора большого интервью главы ФНС России. Сегодня на повестке дня доначисления после добровольных уточнений и НДС.

«Сколько в этом году было доначислено налогов по итогам контрольных мероприятий?»

«Около 240 млрд руб. Совершенствование моделей взаимодействия с налогоплательщиками ведет к росту налоговых поступлений, добровольному уточнению обязательств и повышению дисциплины. Доля добровольно уточненных налоговых обязательств по итогам девяти месяцев 2021 года в общем объеме поступлений контрольно-аналитической работы составила 52% (125 млрд руб.)».

То есть более половины от этих 240 млрд рублей поступили после разговоров с налогоплательщиками. Люди просто пошли и добровольно все заплатили без всяких проверок. Это больше 125 млрд рублей, только по итогам работы за 9 месяцев.

Я с этим сталкиваюсь каждую неделю. И у меня не было ни одного случая, когда в результате нашего анализа мы бы подтвердили правильность этих «добровольных обязательств» налогоплательщиков. Всякий раз мы обнаруживаем одно и то же. Что эти «добровольные обязательства» после беседы в одном случае можно уменьшить с 57 млн рублей до 17 млн рублей. В другом случае, когда бизнесмен добровольно уточнился на 42 миллиона, хотя можно было вообще ничего не платить или, как минимум посудиться и снизить эту цифру в разы.

А в третьем случае налоговики попросили бизнесмена добровольно уточниться на 120 миллионов рублей. Но бизнесмен оказался умничкой, он обратился к нам, и мы через суд проработали этот вопрос. В результате бизнесмен заплатил 5 млн рублей. Обратите внимание, что цифра снизилась со 120 до 5 млн рублей по решению суда.

А в четвертом случае там налоговики просили немного, вначале 100 млн. А после подключения моих специалистов, требования снизились до 25 миллионов. А в результате бизнесмен заплатил только 3 млн рублей. Все по закону, через суд.

Я это к чему, прежде чем после этой беседы добровольно уточняться, лучше проконсультируйтесь со специалистами, чтобы уточняться правильно.

«Изменились ли подходы инспекций ФНС к налоговой реконструкции? И бизнес как-то стал добиваться пересмотра по доначисленным налогам?» «Были ли прецеденты, когда бизнес пытался пересмотреть начисления?»

"Такие кейсы были. В мае текущего года Судебная коллегия по экономическим спорам рассмотрела дело по заявлению ООО «Фирма «Мэри».

И тут господин Егоров приводит очень интересное решение Верховного суда. Я тоже вам о нем рассказывал. ВС РФ подчеркнул, что если у тебя были разрывы по НДС, но ты тут ни при чем и можешь доказать, что эту схему создал не ты, то тебе сделают налоговую реконструкцию. Если твоей вины нет, то, по крайней мере, тебе разрешат уменьшить налог на прибыль, но НДС не простят.

«Расчетный способ определения налоговой обязанности нужно применять, когда налогоплательщик сам не являлся создателем или участником схемы уклонения от налогов, но не проявил должную осмотрительность при выборе контрагента. При уменьшенной форме вины, если налогоплательщик содействует в устранении потери казны, то он имеет право на вычет фактически понесенных расходов при исчислении налога на прибыль.

Однако, поскольку конкретно в этом случае с ООО „Мэри“ налогоплательщик в этом деле преследовал цель уклонения от налогов, самостоятельно создал схему и не раскрыл фактически совершенные операции (то есть не содействовал налоговикам в раскрытии схемы), то расчетный способ для него не применяется».

И этот налогоплательщик попал и на НДС, и на налог на прибыль. Вот такие дела.

Вывод

Итак, мы затронули две вещи:

Уточнение налоговых обязательств. Это когда налогоплательщика приглашают в налоговую инспекцию, беседуют с ним мило и предлагают ему уточниться. В переводе на человеческий язык, уточниться — отдать в бюджет, не знаю, несколько десятков миллионов рублей дополнительных налогов. Схемы по уклонению от налогов не прокатывают.

Подчеркиваю, что я с этим сталкиваюсь еженедельно. Делайте что хотите, это ваши деньги.

Но все-таки, прежде чем уточняться, наверное, лучше побеседовать со специалистами. Один из последних случаев, налогоплательщика попросили уточниться не только налоговики, а еще и обэповцы. И он уточнился, а потом обратился к нам: «Что делать?» Мы помогли, конечно. Но цифра, на которую он уточнился, превышала то, что мы с него взяли, в 25 раз.

После этого у него попросили еще раз уточниться на такую же сумму. Но мы помогли ему использовать легальные способы оптимизации и все закончилось хорошо. Я не хочу называть фамилию этого бизнесмена, но он уточнялся, решая государственные нужды и государственные потребности отдельно взятых лиц, в том числе. Грустно все это.

В конце года я буду проводить семинар годовой, где расскажу, как не уточняться и не разоряться. Вместо того чтобы разбазаривать десятки миллионов кровно заработанных рублей, лучше сходите на семинар. Не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.