Автоматизированная УСН: чего ждать от нового налогового режима

Добрый день, уважаемые друзья.

Еще один разбор по итогам интервью господина Егорова. Сегодня мы посмотрим, что думает глава ФНС о самозанятых, АУСН и автоматическом исчислении налогов.

Про новый налоговый режим

«В Госдуме на рассмотрении находится законопроект о новом налоговом режиме для микробизнеса с автоматическим исчислением налогов. У какой части бизнеса он, по вашим прогнозам, будет востребован? Ждете ли такого же высокого результата, как у платформы самозанятых? Или это будет менее популярная история?»

Речь идет об АУСН (автоматизированной УСН) – это режим для микробизнеса с оборотом до 60 млн рублей и штатом до 5 сотрудников. В этом случае ты просто работай и зарабатывай. Налоговики сами с тебя все возьмут.

Если у тебя база «доходы», то налог 8%, страховые взносы платить не надо, они уже включены. А коммерческий банк, перечисляя заработную плату, сам взыщет НДФЛ и отдаст в бюджет. А если у тебя «доходы минус расходы», то налоговики тоже сами посчитают твои доходы, расходы, умножат на ставку 20% и заберут положенные налоги. Страховых и НДФЛ бизнесмен тоже не касается. Он просто продолжает спокойно работать.

Если бухгалтер увидит, что налоговики не все поставили на затраты и надо еще налоговую базу уменьшить, то тогда можно подать уточненную декларацию. Этот режим заработает в уже с 1 июня 2022 года.

«Учитывая, что платформа самозанятых — это наш первенец, то, конечно, это ощущение успеха трудно с чем-то сравнить. Мы в этот проект входили в состоянии огромного окружающего скепсиса по поводу того, что вообще в него кто-то пойдет. А теперь это самый востребованный режим из всех добровольных режимов налогообложения».

«Сколько сейчас зарегистрировано самозанятых?»

У налоговиков это действительно успех. На сегодняшний день в России физлиц в статусе самозанятых уже больше 3,5 млн человек. И самозанятых-ИП тоже примерно 3,5 млн человек. И это действительно успех. То есть люди буквально ринулись в этот налоговый режим.

«На самом деле очень легко проследить, что мы делаем, и увидеть нашу стратегию в создании налоговых режимов. В начале – самое простое. Теперь начинаем усложнять систему. Но цель остается той же – мы сами считаем налоги.

Теперь мы подошли к следующей группе — плательщики, где есть от одного до пяти сотрудников и выручка не больше 60 млн руб. Для этой группы решение более сложное, чем архитектура налога на профессиональный доход.

Во-первых, у нас в этом году завершилась реформа по контрольно-кассовой технике, и мы начали полную промышленную эксплуатацию. Значит, мы автоматизированно можем наблюдать за выручкой. При этом наше первичное решение только для упрощенной системы налогообложения оказалось, по опросам налогоплательщиков, не очень востребованным. Это нас заставило пересмотреть и модифицировать систему. Теперь она предполагает не только доходы, но и расходы, агрегирует данные не только контрольно-кассовой техникой, но и банковских проводок.

Таким образом, мы даем более сложную архитектуру расчета, потому что приходится агрегировать как минимум два потока данных. Но в итоге система становится прозрачна и понятна плательщику. Мы посчитали налог с финансового результата. А плательщик через личный кабинет видит, как сложилась итоговая сумма. И может заявить корректировку, если допущены неточности. С точки зрения выгод плательщика — в этом режиме уже не будет самостоятельного расчета страховых взносов. Они идут в расчет итогового налога, после которого происходит выделение средств на страховые взносы работника. По сути, остается только сделать платеж».

«У вас есть прогнозы, насколько он будет востребованным?»

«Собирая обратную связь, мы провели опрос около 26 тыс. налогоплательщиков. И больше 73% опрошенных положительно отнеслись к предлагаемой модели. Это минус десять отчетов.

Плательщику уже не нужно будет сдавать три вида отчетности в налоговые органы и семь — в государственные внебюджетные фонды. То есть другой уровень полезности для плательщиков.

Но мы обязательно сделаем калькулятор, чтобы выбрать, кому удобнее и выгоднее оставаться на классической упрощенной системе налогообложения, а кому выгоден новый режим, который состоит из двух факторов выгод: экономических и расчетных с точки зрения снятия нагрузки по необходимости ведения учета».

Такой калькулятор действительно нужен. Потому что я вручную много раз обсчитывал эти модели. И для тех, у кого норма прибыли очень высокая, АУСН – это спасение. Для них это очень выгодно. А для кого-то, например, я обсчитывал свои организации, АУСН абсолютно невыгоден.

Вывод

Вместе с тем, давайте будем честны с самими собой. Если человек работает на 100% легально, и уверен в том, что налоговики правильно будут считать его налоги, то модель неплохая. Тем более ему будет дано право все это перепроверять. Почему бы и нет. Никаких отчетов, работай спокойно и зарабатывай, за тебя все посчитали и заплатили.

А как вы относитесь к этой модели работы? Егоров говорит, что они провели опрос среди 26 тысяч налогоплательщиков и больше 73% опрошенных положительно отнеслись к предполагаемой модели. Выскажитесь и вы в комментариях, вы «за» или «против».

Обычно тех, кто работает на ОСН, я призываю посетить мой годовой семинар, чтобы просто быть готовым к тому моменту, когда налоговики самостоятельно будут считать все налоги. Это нужно, чтобы у вас все было готово таким образом, чтобы этот расчет приводил к законной оптимизации и к минимальным налогам. Процветания, удачи, предновогоднего настроения, пусть у вас будет хорошо.

Спасибо и удачи в делах.