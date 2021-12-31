Этот закон ударит по учредителям и директорам

Добрый день, уважаемые коллеги.

На повестке дня проект федерального закона, который довольно больно ударит по некоторым учредителям и директорам.

О новом законопроекте

Проект Федерального закона № 19332-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

И начнем обсуждение с пояснительной записки:

«Учитывая, что при наличии в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, юридическое лицо исключается из ЕГРЮЛ, проектом федерального закона предлагается ограничить на три года право включения в реестр сведений об учредителях (участниках) либо руководителе юридического лица, которые являлись таковыми в исключенном из ЕГРЮЛ юридическом лице, по аналогии с последствиями исключения из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц».

То есть если ты по некоторым основаниям был учредителем или директором, и если по некоторым основаниям твое юрлицо исключили, то тебя лишают права заново быть учредителем или директором каких бы то ни было юрлиц на 3 года.

«Указанные изменения востребованы бизнес-сообществом, будут способствовать оптимизации процедуры государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В каких случаях физлицо лишат права быть учредителем

Если у учредителя больше 50% уставного капитала и это юрлицо было исключено из реестра как недействующее.

Что такое недействующее юрлицо? Это брошенная компания, у которой нет оборотов по счетам, не сдаются отчеты. Налоговики такую компанию исключают из ЕГРЮЛ.

Если у учредителя больше 50% уставного капитала, а в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений, которые там содержатся и это юрлицо исключили, то в течение 3 лет человек не сможет больше становиться учредителем в других компаниях.

Если у учредителя больше 50% уставного капитала, и к этому юрлицу был применен 115-ФЗ, то и такому учредителю тоже выписывают трехлетний запрет.

В каких случаях физлицо лишат права быть директором

То же самое применяется в отношении директоров. Например, «имевших на момент исключения юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего, право без доверенности действовать от имени такого юридического лица, которое на момент его исключения из ЕГРЮЛ имело задолженность перед бюджетом или бюджетами бюджетной системы РФ и либо в отношении которого указанная задолженность была признана безнадежной к взысканию в связи с наличием признаков недействующего юридического лица, при условии, что на момент представления документов в регистрирующий орган не истекли три года с момента исключения указанного юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц».

Ну и для директоров тоже распространяется трехлетний запрет из-за недостоверности данных и нарушениям по № 115-ФЗ.

О чем могут быть недостоверные сведения? Если налоговики обнаружат недостоверный адрес у юридического лица или недостоверные сведения о единоличном исполнительном органе общества. По этому основанию такие юрлица исключают из реестра, учредитель и директор тоже на 3 года получают запрет.

Вывод

Вот таким получился этот законопроект. Текст, который я вам цитировал актуален на 16 ноября 2021 года. Судя по всему, примут. Я так понимаю, что государство таким образом собирается бороться с неправильными юридическими лицами. Напишите, что вы об этом думаете. Мне интересно ваше мнение. Мнение государства мне понятно. Я вам его передал.

Как вы думаете, очистит ли это наше бизнес-сообщество от нехороших юридических лиц или нет? Поможет ли это нашему бизнес-сообществу? Жду ваши комментарии.

Спасибо.