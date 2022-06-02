Из «физика» в ИП на ОСН: как сдать недвижку и попасть на НДС

Добрый день, уважаемые коллеги.

Честно говоря, я об этом сто раз говорил на семинарах, снимал кучу роликов и написал много статей. Но повторение — мать учения. И как раз на сей счет Департамент налоговой политики Минфина выпустил очередное письмо. Оно о том, что если вы физическое лицо и вы сдаете принадлежащее вам помещение кому-то в аренду как жилое, так и нежилое, то вас посчитают предпринимателем. Хотя вы им не являетесь. Но вас посчитают ИП на ОСН, с вас возьмут и НДФЛ, и, конечно же, НДС. Потому что у вас на руках нет уведомления о возможности применения специальных налоговых режимов.

Письмо Минфина России от 29.03.2022 № 03-07-11/25327

В этом письме речь пойдет о применении НДС при предоставлении физическим лицом в аренду нежилого помещения. И с жилых тоже возьмут налог, если вы сдаете много квартир. Это я вам от себя говорю. В письме идет подробнейшее обоснование. Оно верное. Так устроен Налоговый кодекс.

Чиновники ссылаются на то, что вы подпадаете под НДС в соответствии с пп.1 п.1 ст.146 НК РФ, также вы признаетесь плательщиком НДС. Хотя физлица не признаются плательщиками этого налога. Но вас признают предпринимателем в соответствии с п.2 ст.11 НК РФ. А раз вы не проходили регистрацию ИП, то и бумажки о применении спецрежимов у вас нет. И это значит, что вы признаетесь ИП на ОСН на основании ст. 11 НК РФ.

От себя добавлю, что вы также признаетесь предпринимателем на основании ст.2 и ст.23 ГК РФ. Поэтому НДС вам по-любому придется заплатить.

Подсказка от Турова

Но этой участи можно избежать, об этом, конечно же, не пишут. Потому что, с их точки зрения, все должны заплатить НДС. А я вам сделаю подсказочку. Если вы сдавали нежилые помещения в аренду и вам налоговики паяют НДС, но при этом ваши доходы от сдачи помещений в аренду были меньше 2 млн рублей в квартал, то воспользуйтесь нормой ст.145 НК РФ и Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 № 33. И на основании этих документов напишите налоговикам письмо, что вы не будете платить НДС, потому что вы пользуетесь ст.145 НК РФ. И, так как ваши обороты были меньше 2 млн рублей в квартал, вы пользуетесь льготой этой и вы не являетесь плательщиком НДС.

Вывод

Написав такое письмо налоговикам, вы спасетесь от НДС. По мне, Минфину вместо того, чтобы написать налогоплательщикам, как они ошкурят их, лучше бы они дали подробное разъяснение, как налогоплательщику не платить этот НДС, пользуясь теми нормами, которые я привел. Взяли бы и разжевали порядок применения ст.145 НК РФ и Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 № 33, вместо того, чтобы вот так угрожать.

Спасибо и удачи в делах!

Ссылка на документ:

Письмо Минфина России от 29.03.2022 № 03-07-11/25327

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 № 33