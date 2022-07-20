C 1 июля главбухи должны делить клиентов на «синих», «желтых» и «красных»

Я об этом много рассказывал. Банкиры говорят, что для нас ничего не поменяется, что они борются только с обнальными конторами и с реальным отмыванием доходов, полученных преступным путем. А обычным клиентам банков волноваться не о чем.

И сейчас я расскажу вам о том, что, оказывается, с 1 июля не только банки должны будут красить своих клиентов в цвета радуги, но и любые другие организации, которые работают с деньгами клиентов или управляют деньгами или управляют иным имуществом клиента.

Постановление Правительства от 16.06.2022 № 1092

Любые другие организации и ИП тоже должны будут классифицировать всех своих клиентов по этим трем группам риска. Это должны будут делать и лизинговые компании, и страховые, и Почта России, и операторы связи, интернет-провайдеры и бухгалтерские компании, и аутсорсинговые компании, и аудиторские компании.

Главным условием будет то, что они управляют денежными средствами клиентов или принимают деньги в интересах клиентов, или совершают иные операции с деньгами клиентов, или управляют иным имуществом клиентов.

Что должен делать бухгалтер, принимая клиента на обслуживание

Он должен разработать:

«порядок оценки возможности использования новых услуг и (или) программно-технических средств в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, включая разработку комплекса мер, направленных на снижение (минимизацию) данной возможности».

То есть, вдруг ваш клиент использует какие-то новые возможности, разработал новые программно-технические средства, разработал какие-то новые услуги? Вдруг ваш клиент разработал какие-то новые услуги исключительно для отмывания доходов, полученных преступным путем?

И в документе указан порядок оценки:

«Указанный порядок предусматривает процедуру оценки возможности использования в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, новых (не оказываемых ранее) услуг и (или) программно-технических средств (вновь созданных либо в значительной степени модернизированных и не эксплуатируемых ранее), обеспечивающих возможность совершения клиентами операций с денежными средствами или иным имуществом».

То есть не было раньше этих услуг, а сейчас вдруг клиент начал оказывать эти услуги. Так что вы бухгалтеры, смотрите внимательнее. А то вдруг у вашего клиента новая услуга появится.

Как оценивать клиентов

И дальше вся эта программа оценки управления рисками должна предусматривать отнесение клиентов к следующим группам риска: высокая степень риска (красный, пожизненный бан), средняя степень (желтый) и низкая степень уровня риска.

«Организации и индивидуальные предприниматели при оценке рисков учитывают:

результаты национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

характер и виды деятельности клиентов, а также характер используемых клиентами продуктов (услуг), предоставляемых организациями и индивидуальными предпринимателями;

рекомендации Федеральной службы по финансовому мониторингу;

типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, размещенные в том числе на официальных сайтах международных организаций, занимающихся вопросами противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и в иных доступных источниках;

признаки операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенные риски совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)».

Я изучал эти требования ФАТФ, я знаю, о чем я говорю. Они все на английском, там с переводчиком не разберешь, что написано. Не верите — откройте хотя бы 40 правил ФАТФ и 9 дополнительных рекомендаций на 99 страниц. Кстати, этот документ переведен на русский язык. Почитайте. Попробуйте.

Тем не менее, вам теперь велено разбираться с типологией легализации отмывания доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма, размещенные, в том числе, на официальных сайтах международных организаций, занимающихся вопросами противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

А также вы должны изучать типологию этих схем в иных доступных источниках.

Дальше вы должны будете разобраться с признаками операций и видами условий деятельности, имеющих повышенные риски у вашего клиента, типа операций, условия деятельности.

Также вы должны будете принять решение, к какой группе риска относить вашего клиента.

«Решение об отнесении клиента к группе риска принимается на основании мотивированного суждения, сформированного по итогам анализа полученной организацией и индивидуальным предпринимателем информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце и об операциях, совершаемых клиентом либо в интересах клиента, и носит субъективно-оценочный характер.

Организации и индивидуальные предприниматели осуществляют постоянный мониторинг группы риска в отношении клиентов, принятых на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, посредством оценки факторов, на основании которых осуществлялась оценка степени (уровня) риска».

А если вдруг вы захотите пересмотреть группу риска, то вы должны будете запросить о клиенте дополнительные сведения, о его представителях, о его выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах. Вы должны всех их идентифицировать и аутентифицировать, а также запросить дополнительные сведения, поясняющие характер операции, характер деловых отношений со всеми его контрагентами.

И, конечно же, у вас есть право отказать этому клиенту в обслуживании или в совершении операций.

Вывод

Знаете, что интересно? Когда я, восхищаясь подобными документами, разговариваю с банкирами, с руководителями лизинговых компаний, аудиторами, они мне дают понять, что типа: «Ну а как ты хотел, ну это же нормально. Так должно быть, а то вдруг террористы прокрадутся в наши ряды».

Я спрашиваю: «А сколько процентов тех, кто хотя бы обналичкой занимался или технические компании? А сколько тех, кто создавал или руководил дропами, или сам был дропом?»

Они говорят: «Не больше 3%».

Получается, что из-за этих 3% банкиры выносят мозг 97% нормальных бизнесменов? И они считают, что это нормально. Что так и должно быть.