Какую систему налогообложения выбрать ИП в 2022 году

Сегодня у нас небольшой обзор законодательных новинок и инициатив. Мы поговорим о «новых» самозанятых, о том, какую систему налогообложения выбрать начинающему ИП и о том, кому подойдет АУСН.

Чуть-чуть про самозанятых

Президент подписалзакон от 28.06.2022 № 206-ФЗ, который внес поправки в № 422-ФЗ об эксперименте с самозанятыми.

И теперь НПД-шниками, то есть самозанятыми, могут быть не только россияне, но и граждане ЕврАзЭС, Украины, ДНР, ЛНР. Более того, россияне смогут становиться самозанятыми и прекращать деятельность через портал Госуслуг.

У меня возник вопрос: к чему бы это? К чему был принят такой закон, в соответствии с которым граждане Украины, ДНР и ЛНР могут стать самозанятыми по российскому закону и платить российские налоги? Жду ваши ответы в комментариях.

Какую систему налогообложения выбрать ИП

Давайте рассмотрим тонкости регистрации упрощенки, патентной системы и налога на профессиональный доход.

Это письмо поможет тем ИП, которые думают о том, работать им на ПСН или на УСН. И как отказаться от регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

Письмо УФНС по Москве от 20.05.2022 № 20-21/057862@

Если вы, будучи ИП, решили стать самозанятым, то есть работать на налоге на профессиональный доход, и вы решили уйти с УСН, то с момента начала применения НПД, вы в течение месяца должны будете отказаться от упрощенки. Если вы нарушили эти сроки, то вы остаетесь на УСН и переход аннулируется.

Что касается патентной системы и упрощенки, это дело можно совмещать.

Но если вы работали на упрощенке, а решили перейти на патент посередине года, то вы просто будете сдавать нулевые декларации по УСН и спокойно работать на патенте. Об этом тоже написано в этом письме.

И второе письмо тоже в тему.

Письмо Минфина от 16.05.2022 № 03-11-11/44740

И вопрос звучал так: ИП работал на ЕНВД, в 2021 году открывает упрощенку 6%. Имеет ли он право первый квартал работать на упрощенке, а потом перейти на патент по тому же виду деятельности?

Письмо от 16 мая 2022 года, откуда в 2021 году взялся единый налог на вмененный доход, я не имею ни малейшего понятия. Меня прямо это удивило. Но черт бы с ним. Может быть, человек, который задавал этот вопрос, забыл, что ЕНВД давно отменили. Нас же должно интересовать, может ли он первый квартал работать на УСН, а потом перейти на ПСН.

«Учитывая изложенное, индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, вправе в течение календарного года перейти на ПСН по отдельным видам предпринимательской деятельности, в отношении которых ПСН введена соответствующими законами субъектов Российской Федерации».

Бизнесмен останется на упрощенке и будет просто сдавать нулевые декларации. Оба письма хорошие, используйте их на пользу.

АУСН: кому подходит?

На сегодняшний день у нас теперь есть три типа упрощенной системы налогообложения.

Обычная упрощенка, к которой вы привыкли — база «доходы» 6% и «доходы минус расходы» 15%.

Также с 1 июля начала работать УСН Онлайн, это когда обороты у бизнеса не больше 60 млн рублей и не больше 5 сотрудников. Вы просто спокойно работаете, государство за вами наблюдает и само за вас платит все налоги. Вам делать вообще ничего не надо и никакую отчетность сдавать не надо, а НДФЛ за вас банк будет взыскивать и платить в бюджет. Это второй тип упрощенки, который заработал с 1 июля.

А есть третий тип упрощенки — автоматическая упрощенная система налогообложения. Она относится к базе «доходы». На авто УСН государство за вас будет все считать и платить налоги. Изучите два документа, которые будут ниже, чтобы все это лучше понять.

Письмо ФНС от 27.06.2022 № СД-4-3/7908@

Этот эксперимент по применению автоматической упрощенки с базой «доходы» пока проходит в Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан. Но я вас уверяю, в этом году он закончится успешно и на следующий год его примут во всей стране. Обычно у нас так бывает.

И в письме написано, что если ты, ИП на автоматической упрощенке, который зарегистрирован в Москве, Московской области, в Калужской области или в Татарстане, то ты можешь работать где угодно, никаких проблем.

Письмо ФНС от 27.06.2022 № БС-4-11/7927@

Этот документ тоже посвящен автоматической упрощенке, но он чисто для бухгалтеров. Здесь написано, какие виды доходов попадут для определения базы расчета 1% страховых взносов, а какие не попадут. Чтобы бухгалтеры знали, какие будут вычеты производиться в автоматическом режиме. Но вычеты в основном касаются НДФЛ.

На самом деле если ты ИП на упрощенке 6%, то в принципе, наверное, можно попробовать эту автоматизированную систему. Хотя, мне сложно судить, я на ней не работал, она же только появилась. Но, во всяком случае, Егоров сказал, что они все будут считать честно. И если этот ИП и его бухгалтер обнаружат, что что-то посчитано неправильно, то можно написать заявление и налоговики исправятся и откорректируют его налог.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу. Будете знать, что вы теперь можете выбирать из трех упрощенок. Спасибо и удачи в делах.