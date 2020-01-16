Взыскивать долги в 2020 будут по- новому

Еще в прошлом году законодательно облегчили положение заемщиков МФО. Теперь максимум, что микрофинансовые организации смогут истребовать со своих должников — это полуторакратный размер займа.

Например, решили вы перехватить до зарплаты 30 000 рублей, но как-то не рассчитали с нагрузкой и по идее должны отдать МФО уже через 3 месяца сумму в 57 000 рублей. И тут стоит обратить внимание, что полуторакратный размер взыскания действует при судебном разбирательстве. То есть в суде с вас МФО взыщет только 45 000 рублей, но никто не запретит вам добровольно выплачивать полную сумму задолженности.

Помимо этого, результатом прошлогодней масштабной реформы стало уменьшение максимальной ежедневной процентной ставки по микрокредитам до 1 процента, а также запрет на выдачу микрокредитов под залог недвижимости.

С 1 июня 2020 года будет действовать запрет на взыскание службой судебных приставов долги по исполнительным производствам с таких категорий доходов граждан, как: выплаты по материнскому капиталу, монетизированные льготы, пенсии по инвалидности и потере кормильца, пособия по уходу за ребенком, выплатам пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и так далее.

Предполагается, что существующая возможность взыскивать с указанных категорий доходов долги в принудительном порядке нивелирует функцию социальной поддержки таких выплат. Ограничения на взыскания существовали и раньше, вступающая в силу инициатива лишь расширила их.

В соответствии с замыслом законодателя каждое имеющее социальную природу поступление на счет физического лица будет определенным образом маркироваться в банковской системе.