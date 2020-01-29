Кассовые проверки: к чему должен быть готов каждый бизнес

Кассовая проверка — ещё один вид проверок, к которому должен быть готов каждый бизнес. С кассовой проверкой могут прийти в любой момент и без предупреждения, а нормы закона о защите предпринимателей и юрлиц на кассовые проверки не распространяются. При этом штрафы за нарушения кассовой дисциплины достигают десятки тысяч рублей!

Посмотрев это видео, вы узнаете о целях и задачах кассовой реформы и об основных правовых нюансах кассовых проверок, которые необходимо учитывать в каждом бизнесе, чтобы минимизировать риски штрафных санкций и иных негативных последствий. Так что смотрите внимательно, а в конце — ждём Ваше мнение в комментариях и подписку на канал!

Кассовая реформа, стартовавшая в 2017 году, последовательно прошла три основные волны и на сегодняшний день плавно близится к своему завершению. Реформа затронула практически всех представителей отечественного бизнеса, за исключением очень небольшой категории предпринимателей, получивших отсрочку до четвертой, финальной волны реформы, которая запланирована на июль 2021 года.

Суть кассовой реформы

Главная задача кассовой реформы заключается в полной автоматизации процессов учета, в целях достижения абсолютной прозрачности осуществления предпринимательской деятельности на территории России и упрощения методов налогового администрирования.

Современная контрольно-кассовая техника, всем известные онлайн-кассы, позволяют налоговым органам принимать данные по каждой продаже товаров и услуг в режиме реального времени. Это дает налоговикам возможность отслеживать бизнес-процессы онлайн и оценивать полноту налоговой нагрузки на компании в цифровом формате, не прибегая лишний раз к выездным проверкам. Помимо упрощения налогового администрирования, применение онлайн-касс также необходимо для внедрения системы учета маркированной продукции и вытеснения с рынка контрафактных товаров.

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