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Как точно нельзя экономить на налогах, чтобы не попасть на штрафы или под следствие

Для рубрики Налоговый мониторинг
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Ошибки, которые допускают компании, часто свидетельствуют о недостаточной осмотрительности и недооценке рисков. Тем самым они только привлекают к себе внимание налоговой и других контролирующих органов.

Даже компания, которая соблюдает Налоговый кодекс и вовремя сдает отчеты, может невольно оказаться в ситуации, связанной с неполной уплатой налогов.

Причем не имеет значения, умышленно это сделано или по ошибке.

За налоговые правонарушения грозит штраф и в некоторых случаях уголовная ответственность.

Статьи 198 и 199 УК РФ предусматривают ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов с физического лица и организации.

В этом видео мы расскажем, как точно не стоит экономить на налогах, чтобы не попасть на штрафы или под следствие. 

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