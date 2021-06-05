Как точно нельзя экономить на налогах, чтобы не попасть на штрафы или под следствие

Ошибки, которые допускают компании, часто свидетельствуют о недостаточной осмотрительности и недооценке рисков. Тем самым они только привлекают к себе внимание налоговой и других контролирующих органов.

Даже компания, которая соблюдает Налоговый кодекс и вовремя сдает отчеты, может невольно оказаться в ситуации, связанной с неполной уплатой налогов.

Причем не имеет значения, умышленно это сделано или по ошибке.

За налоговые правонарушения грозит штраф и в некоторых случаях уголовная ответственность.

Статьи 198 и 199 УК РФ предусматривают ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов с физического лица и организации.

В этом видео мы расскажем, как точно не стоит экономить на налогах, чтобы не попасть на штрафы или под следствие.