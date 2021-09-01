Новости сентября: какие законы вступят в силу и к чему готовиться?

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Триединый день голосования

Выборы в Госдуму состоятся с 17 по 19 сентября. В семи регионах, включая Москву, избиратели смогут проголосовать удаленно, в онлайн-режиме.

Вакцинация школьников

По словам Александра Гинцбурга, исследования вакцины «Спутник V» для подростков от 12 до 17 лет находятся в завершающей стадии.

Дистанционное обучение

Студентов, которые не привиты от коронавируса не будут допускать на очные лекции и занятия, они не смогут заселиться в общежитие и очно присутствовать на зачетах и экзаменах.

Увеличатся выплаты по больничному на детей до 7 лет

С первого сентября родители смогут получать по больничному на заболевшего ребенка до семи лет включительно все 100 процентов от их среднемесячного заработка.

Новые правила ведения трудовых книжек

Для работодателей вводятся новые правила ведения бумажных трудовых книжек.

Гаражная амнистия

С первого сентября владельцы гаражей, возведенных еще до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса, смогут оформить землю под гаражной постройкой в свою собственность.

Возрождение типового строительства

Вступает в силу большая часть изменений в градостроительное законодательство, связанных с возрождением в России типового строительства.

Обжалование автоштрафов станет доступнее

С первого сентября можно обжаловать автоштрафы, выписанные по данным с камеры в дистанционном формате.