Как уменьшить убыток прошлых лет в бухгалтерском учете

Как в 1С в текущем периоде внести исправление на 09 счёте «Отложенные налоговые активы» и уменьшить налоговый убыток за 2018 год на счёте 97 «Убытки прошлых лет»?

Сумма убытка, перенесённого на будущие периоды (не использованного для уменьшения налога на прибыль в отчётном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в последующих отчётных периодах), признается вычитаемой временной разницей, которая приводит к образованию отложенного налогового актива (п. 11, 14 ПБУ 18/02).

На счетах бухгалтерского учёта признание и погашение отложенного налогового актива отражается соответственно по дебету и кредиту счета 09 "Отложенные налоговые активы" (п. 17 ПБУ 18/02, Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учёта, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н).

Давайте рассмотрим пример ситуации.

В фирме «Династия ООО» за 2018 год выявили ошибку в 2021 году: были излишне начислены проценты по займу в налоговом учёте. В 2018 году был убыток, после выявления ошибки, убыток уменьшился на 400 000 рублей. Уточнённую декларацию сделали вручную.

Задача - в текущем периоде внести исправление на 09 счёте «Отложенные налоговые активы» и уменьшить налоговый убыток за 2018 год на счёте 97 «Убытки прошлых лет».

В настройках учётной политики ПБУ 18/02 ведётся балансовым методом с отражением в учёте ПР и ВР. Исходя из этого сделаем ручную операцию на 97.21 «Прочие расходы будущих периодов», создадим новую запись в справочнике «Расходы будущих периодов», где в «Вид для НУ» выберем Убытки прошлых лет. Сумма будет равна выявленному уменьшению убытка, т.е. 400 000 рублей, признание расходов будет «В особом порядке».

Период списания будет указан в удобное для бухгалтера время, в нашем случае дата 01.06.2021 года.

В результате ручной операции отложенный налоговый актив перенесён с убытков текущего периода на расходы будущих периодов только по НУ дебета 97 счёта, с минусом и той же суммой 400 000 рублей на временных разницах. Рис.1.

Рис.1

Это и есть основная операция по нашей теме, далее бухгалтер закроет месяц в «Расчётах налогового учёта по ПБУ/18» увидит проводки по дебету 68.04.2 – кредиту 09 «Расходы будущих периодов» на сумму 80 000 рублей и 99.09 дебет – 68.04.2 кредит, на ту же сумму.

Последние изменения придётся внести уже в декабре 2021 года, в декларации по налогу на прибыль в приложении 4 к разделу 2 «Расчёт суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу». И в бухгалтерском годовом балансе, «Отчёте о финансовых результатах», по строкам 2412 «Отложенный налог на прибыль» и 2460 «Прочее».