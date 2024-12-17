Что нужно бухгалтеру, чтобы работать на себя: 5 шагов к удаленке

Чтобы работать на себя, нужно определить свои сильные стороны. Вспомните, в каких сферах работали, на каких участках сидели, в разработке каких локальных актов участвовали, какое количество ИП и юрлиц вели параллельно, на какую численность рассчитывали заработную плату и т.д. Оцените, какие из ваших навыков и знаний могут быть полезны бизнесу, какие бухгалтерские услуги вы можете оказывать удаленно.

Например, чаще всего удаленных бухгалтеров привлекают маленькие фирмы и ИП, которые используют упрощенные режимы налогообложения. Если вы профи в УСН и ПСН, вы можете брать их на полное бухгалтерское сопровождение, консультировать или помогать с отчетностью разово.

Если ваш конек — расчет зарплаты, отчетность по персоналу и кадровый учет, рассмотрите вариант частичного аутсорсинга клиентов или сотрудничества с консалтинговыми компаниями по зарплатно-кадровым вопросам.

С опытом работы в НКО, вы можете помогать компаниям, которые получают субсидии и гранты от государства. Они часто нуждаются в бухгалтере, который умеет работать с Казначейством, расходовать бюджетные деньги строго по целевому назначению и отчитываться о произведенных тратах.