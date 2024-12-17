Что нужно бухгалтеру, чтобы работать на себя: 5 шагов к удаленке

Шаг 1. Оцените свои знания и навыки
Чтобы работать на себя, нужно определить свои сильные стороны. Вспомните, в каких сферах работали, на каких участках сидели, в разработке каких локальных актов участвовали, какое количество ИП и юрлиц вели параллельно, на какую численность рассчитывали заработную плату и т.д. Оцените, какие из ваших навыков и знаний могут быть полезны бизнесу, какие бухгалтерские услуги вы можете оказывать удаленно.
Например, чаще всего удаленных бухгалтеров привлекают маленькие фирмы и ИП, которые используют упрощенные режимы налогообложения. Если вы профи в УСН и ПСН, вы можете брать их на полное бухгалтерское сопровождение, консультировать или помогать с отчетностью разово.
Если ваш конек — расчет зарплаты, отчетность по персоналу и кадровый учет, рассмотрите вариант частичного аутсорсинга клиентов или сотрудничества с консалтинговыми компаниями по зарплатно-кадровым вопросам.
С опытом работы в НКО, вы можете помогать компаниям, которые получают субсидии и гранты от государства. Они часто нуждаются в бухгалтере, который умеет работать с Казначейством, расходовать бюджетные деньги строго по целевому назначению и отчитываться о произведенных тратах.
Еще один плюс бухгалтерского бизнеса — возможность пассивного заработка. Рекомендуйте услуги и программы 1С от Ю-Софт своим новым или текущим клиентам и получайте 5% от каждой покупки на свой личный счет.
Шаг 2. Определитесь со статусом
Работать на фрилансе можно:
по договору ГПХ без получения специального статуса;
как самозанятый;
как ИП.
Если клиентской базы еще нет и вы делаете только первый шаги к работе на себя, можно оказывать услуги по гражданско-правовому договору — как физлицо без специального статуса или как самозанятый.
Самозанятость ограничена доходом в 2,4 млн рублей в год. Поэтому, если у вас есть наработанная клиентская база, и вы рассчитываете зарабатывать более 200 тыс. рублей ежемесячно, зарегистрируйте ИП.
Если вы открываете бухгалтерскую контору совместно с коллегой, регистрируйте ООО с распределением долей и дальнейших прибылей пропорционально этим долям.
Шаг 3. Организуйте себя и рабочее место
Работа на себя — это далеко не всегда пробуждение к обеду и работа, когда хочешь. Многие компании и предприниматели хотят иметь возможность связаться с бухгалтером в рабочее время и получить услугу оперативно или в четко оговоренные сроки. Поэтому самоорганизация — важный навык для любого фрилансера. Начните с работы над распорядком дня и своими привычками, постарайтесь освоить тайм-менеджмент: ведите списки дел, расставляйте приоритеты, делите цели на задачи.
Работа из дома на себя требует организации домашнего офиса. Вам понадобятся:
удобное рабочее место;
компьютер, МФУ и, возможно, гарнитура для общения через интернет;
стабильный интернет.
Шаг 4. Настройте рабочие процессы
Продумайте, как будете выстраивать учет клиентов, какое программное обеспечение для этого потребуется.
Использование пиратского ПО хоть и экономит средства, но оно сильно сопряжено с рисками. Отсутствие обновлений и, как следствие, потеря данных клиентов, влекут за собой как финансовые, так и репутационные потери для бухгалтера. Поэтому не рискуйте и делайте выбор в пользу оригинальных программ и сертифицированных поставщиков 1С.
В зависимости от версии 1С, можно использовать одну базу данных для нескольких организаций или создавать отдельные базы для каждой. Для удаленной работы арендуйте облачную 1С. Это исключает необходимость покупки и настройки локальной версии программы, а также привязанность к конкретному рабочему месту. Вы всегда сможете войти в программу на любом компьютере или гаджете, где есть интернет. Технические характеристики «железа» не важны, а для начала работы в 1С:Фреш достаточно регистрации и доступа к интернету.
1С:Фреш от Ю-Софт — удобный вариант для старта бухгалтера-фрилансера на удаленке. У вас будет 30 дней работы в 1С совершенно бесплатно, бонус 4 000 рублей за переход на 1С:Фреш и вознаграждение за каждого подключенного клиента.
Помимо учетной программы подключите сервис ЭДО с госструктурами и другими контрагентами. С 1С:Отчетность вы сможете сдавать отчеты в ФНС, СФР, Росстат прямо из учетной базы без выгрузки и риска отправки неактуальной формы.
Шаг 5. Найдите клиентов и установите регламент сотрудничества
Онлайн-объявления на популярных площадках с предложением услуг — один из основных методов поиска клиентов. Также используйте личный блог в соцсетях, чтобы знакомые и просто подписчики узнали о вашей деятельности.
Объявления и посты должны подчеркивать ваши преимущества, опыт с примерами успешных проектов, цены на услуги и график работы. Для повышения доверия предоставьте дипломы, сертификаты и прайс-лист.
После нескольких успешных кейсов и довольных клиентов заработает и «сарафанное радио».
Постоянный поток клиентов — залог успеха и прибыльности фриланса в бухгалтерском деле. Но важно соблюсти баланс, чтобы работа приносила удовольствие и не занимала все время, оставляя место для отдыха и личных дел.
Подходите взвешенно к сотрудничеству с клиентами из других регионов. Работа в разных часовых поясах может создавать сложности. В московский полдень во Владивостоке глубокая ночь, вы не дозвонитесь в налоговую инспекцию по вопросу клиента из Приморья.
Быть на связи 24/7 — крайность. Работа без выходных — быстрый путь к выгоранию, накопленная усталость и неудовлетворенность тем, что делаешь. Поэтому обязательно определите дни отдыха и установите время для звонков и деловой переписки.
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