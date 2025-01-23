Как заполнить сведения о страховом стаже за 2024 год в 1С:ЗУП

Сведения о страховом стаже — подраздел 1.2 подраздела 1 раздела 1 формы ЕФС-1
Сведения о страховом стаже за 2024 год в отношении определенных застрахованных лиц представляются в составе формы ЕФС-1 — подраздел 1.2 подраздела 1 раздела 1 формы ЕФС-1. Порядок ее заполнения утвержден приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.
По каким лицам подается
Отчет заполняется и представляется если у страхователя в отчетном периоде имелись застрахованные лица, перечисленные в п. 3 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, п. 6 Порядка заполнения формы ЕФС-1.
Примеры случаев, когда подается ЕФС-1 — подраздел 1.2 подраздела 1:
выполняли работу (осуществляли деятельность), дающую право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии со ст. 30, 31, п. 6 и 7 ч. 1 ст. 32 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
работали в сельском хозяйстве и при исчислении стажа работы которых применяется список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которым устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с ч. 14 ст. 17 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ.
формировали свои пенсионные права в соответствии с закон от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
замещали государственные должности Российской Федерации, замещали на постоянной основе государственные должности субъектов Российской Федерации, замещали на постоянной основе муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Российской Федерации, должности муниципальной службы.
работали полный навигационный период на водном транспорте, полный сезон на предприятиях и в организациях сезонных отраслей промышленности, вахтовым методом.
работали в период отбывания наказания в виде лишения свободы.
имели периоды простоя или отстранения от работы.
имели периоды освобождения от работы с сохранением места работы (должности) на время исполнения государственных или общественных обязанностей.
имели период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых общественных работах, период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости населения в другую местность для трудоустройства.
находились в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в отпуске без сохранения заработной платы.
имели период приостановления действия трудового договора в соответствии со статьей 351.7 ТК.
Куда подается
Сведения о страховом стаже (ЕФС-1 — подраздел 1.2 подраздела 1) сдается в территориальные отделения СФР по месту учета организации. При наличии у организации обособленных подразделений сведения о стаже сдаются отдельно по месту нахождения головной организации и обособленного подразделения.
Когда подается
Отчет за 2024 год представляется в СФР в срок не позднее 27 января 2025 года. т.к. 25 января 2025 года перепадает на выходной день.
При сдаче отчета в течении года срок сдачи отчета следующий (п. 2, 4 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ):
Тип сведений «Назначение пенсии» — при выходе работника на пенсию — в течении 3 календарных дней со дня обращения работника или запроса СФР.
Тип сведений «Назначение выплат по ОСС» — при подаче сотрудником заявления о предоставлении отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком — в течении 3 календарных дней со дня поступления заявления.
По сотрудникам, по которым передавались сведения в отчетном периоде с типом сведений «Назначение пенсии» и «Назначение выплат по ОСС» (отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком) сведения подаются и по итогам года с указанием типа сведений «Исходная».
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Настройки программы 1С:ЗУП
Рассмотрим некоторые настройки программы 1С: Зарплата и управление персоналом, ред. 3.1, которые относятся к заполнению сведений о страховом стаже.
Право досрочного выхода на пенсию
Если в организации имеются работники, имеющие право на досрочное назначение пенсии, то в учетной политике организации необходимо выполнить следующую настройку.
Шаг 1. Перейдите к реквизитам организации — раздел «Настройка».
Шаг 2. На вкладке «Учетная политика и другие настройки» перейдите по гиперссылке «Учетная политика». На вкладке «Страховые взносы» установите галочку «Есть сотрудники с правом досрочного выхода на пенсию».
В карточке должности указывается основание досрочной пенсии, выбором из одноименного справочника.
При данной настройке, в форме «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» появится вкладка «Досрочное назначение пенсии».
Вредные, особые условия, особые территориальные условия
Для автоматического заполнения у застрахованных лиц кодов территориальных условий в ЕФС-1 (если организация к таковым относится) необходимо указать данный код в настройках — в карточке организации (или обособленного подразделения).
Шаг 3. Перейдите в раздел «Настройка» — «Реквизиты организации» (или «Организации» если в базе их несколько). Далее вкладка — «Основные сведения» и укажите районный коэффициент и территориальные условия.
Программа дополнена новым кодом территориальных условий «ОКУ», который указывается, начиная с отчетов за 2024 год — работа в местностях с особыми климатическими условиями.
При заполненном в карточке коде территориальных условий, он автоматически отразится в Подразделе 1.2 ЕФС-1 «Сведения о страховом стаже».
Заполнение сведений о стаже — ЕФС-1 (подраздел 1.2 подраздела 1 раздела 1)
Рассмотрим заполнение сведений о стаже— подраздел 1.2 подраздела 1 раздела 1 формы ЕФС-1 на примере 1С:ЗУП.
Шаг 1. Перейдите в раздел «Отчетность, справки» — «1С – Отчетность».
Шаг 2. Нажмите кнопку «Создать» и в открывшемся окне найдите отчет «Сведения о страховом стаже. ЕФС-1 подраздел 1.2».
При группировке «По категориям», отчет расположен в папке-группе «Отчетность по физлицам». Быстро найти его можно введя начало фразы в строке поиска (например, «ЕФС»). В списке отобразятся отчеты имеющие указанное сочетание. Дважды нажав на звездочку, можно добавить отчет на вкладку «Избранные».
Шаг 3. Указав нужный отчет, нажмите кнопку «Выбрать» или двойным щелчком мышки на строке отчета откройте форму для заполнения.
Шаг 4. Проверьте указанный год, дату отчета, укажите «Тип сведений» — «Исходная», так как сведения за отчетный период подаются впервые.
В отчете предусмотрено три вида значения поля «Тип сведений» и по итогам календарного года подается отчет с типом сведений о стаже «Исходная», в том числе по застрахованным лицам, по которым в течении года подавались отчеты с типами сведений «Назначение пенсии» и «Назначение выплат по ОСС».
«Исходная» — указывается, если за отчетный период сведения подаются впервые.
«Назначение пенсии» — указывается при сдаче отчета среди года по сотрудникам (застрахованным лицам), которым для установления пенсии нужно учесть период работы календарного года.
«Назначение выплат по ОСС» — указывается, при формировании сведений по сотрудникам (застрахованным лицам), которым предоставлен отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребенком в календарном году.
Отчет с указанием второго и третьего типа сведений сдается в течении календарного года, срок представления отчетности за который не наступил.
Шаг 5. Нажмите кнопку «Заполнить» и выберите строку «Сотрудниками с льготным стажем».
Табличная часть автоматически заполнится нужными сотрудниками, по которым необходимо передать сведения о стаже — ФИО и СНИЛС берутся из справочников «Сотрудники» и «Физические лица».
Шаг 6. Двойным щелчком на строке, по сотруднику просмотрите сведения о его стаже.
На основании введенных в 1С документов, в отчете отразятся периоды его стажа.
Рассмотрим некоторые примеры.
Пример 1 (НЕОПЛ)
Сотруднику ООО «Ю-Софт-Торг», Старостин Михаил Даниилович введен документ «Отпуск без сохранения зарплаты». На его основании в отчете появилась строка с кодом «НЕОПЛ», с выделением периода — с 01.03.24 по 30.04.24, указанного в документе.
В документах данные фиксируются в регистр сведений «Параметры периодов стажа СФР» и на его основании заполняется отчет. Посмотреть движения документа в 1С:ЗУП можно нажав кнопку «Еще» — «Отчеты» — «Движения документа».
Таким образом, в отчете проставляется код, который обозначает обстоятельства, которые влияют на страховой стаж сотрудника. Регистр заполняется на основании таких документов, как «Прием на работу», «Увольнение», «Отпуск», «Кадровый перевод», «Договор (работы, услуги)», «Больничный» и т.п. и соответственно в отчете проставляется свой код.
Примеры кодов приедены в таблице.
В подраздел подраздел 1.2 подраздела 1 раздела 1 формы ЕФС-1 попадают только сотрудники с особенностями стажа, то есть те, у которых есть «РКС», «МКС», досрочное назначение пенсии или коды «ДЕТИПРЛ», «НЕОПЛ», «ОБЩЕСТВ», «СДКРОВ», «ОТСТРАН», «ПРОСТОЙ», «УЧОТПУСК», «ДЛДЕТИ», «ВОЕНСЛ», «ЧАЭС», «ДОПВЫХ» и другие.
Полный перечень кодов см. в классификаторе — Коды «Особенности исчисления страхового стажа: дополнительные сведения», используемые при заполнении формы «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)».
Список кодов можно просмотреть в 1С — справочник «Доп. сведения для исчисления стажа», заполняя ЕФС-1, раздел «Сведения о стаже». К этому справочнику мы далее обратимся в рассматриваемых ниже примерах.
Коды периодов стажа в отчете заполняются из настроек вида начисления — раздел «Настройка» — «Начисления».
Просмотреть настройки можно открыв соответствующее начисление, на вкладке «Учет времени» строка «Вид стажа ПФР».
Пример 2 (ДЕКРЕТ и ДЕТИ)
Сотруднику Пирогова Анна Витальевна оформлен отпуск по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет.
При формировании сведений о стаже, в ее данных выделены строки с кодами:
ДЕКРЕТ — период 12.04.24 по 29.08.24, по документу «Больничный лист», с указанием причины нетрудоспособности — «(05) Отпуск по беременности и родам».
ДЕТИ — период 30.08.24 по 31.12.24, по документу «Отпуск по уходу за ребенком».
Пример 3 (ДЕТИПРЛ)
Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет может взять отец ребенка, бабушка, дедушка или другой родственник, или опекун, фактически осуществляющий уход за ребенком. Этот период выделяется в сведениях о стаже кодом ДЕТИПРЛ.
Сотрудник Баженов Степан Леонидович (отец) взял отпуск по уходу за ребенком, с 16.12.2024, что отражено документом «Отпуск по уходу за ребенком».
Программа «видит», что сотрудник не является матерью ребенку, поэтому при заполнении ЕФС-1 в разделе «Сведения о стаже» у сотрудника Баженов С.Л. отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет выделен кодом ДЛДЕТИ и его необходимо вручную исправить, указав код ДЕТИПРЛ.
Пример 4 (УЧОТПУСК)
Сотрудник Громов Александр Артемеович находился в учебном отпуске в период с 09.09.24 по 30.09.24, что отражено в программе документом «Отпуск», вкладка «Дополнительные отпуска, отгулы».
В сведениях о стаже по данному сотруднику выделена строка с указанием периода отпуска с 09.09.24 по 30.09.24, отраженного в документе, с кодом УЧОТПУСК.
Пример 5 (ДОГОВОР)
Сотрудник Кулаков Георгий Иванович, работает в ООО «Ю-Софт-Торг» по трудовому договору и выполняет работы по договору ГПХ.
В программе 1С:ЗУП сотруднику введен документ «Договор (работы, услуги)» в сентябре 2024 года.
При формировании ЕФС-1, период, указанный в документе (с 01.09.24 по 30.09.24) выделен в сведениях о стаже с указанием кода ДОГОВОР.
В случае, если оплата по договору переходит в следующий год, такой договор выделяется также отдельной строкой с обозначением кодом НЕОПЛДОГ (или НЕОПЛАВТ для авторского договора).
Для примера, сотруднику Кулаков Г.И. введен договор декабрем (период с 01.12.24 по 31.12.24), который не оплачен в 2024 году. Оплату планируется провести в 2025 году.
При заполнении, в отчете автоматически сформировалась запись с кодом ДОГОВОР и, так как оплата по договору будет произведена в 2025 году, ее необходимо изменить вручную, установив код НЕОПЛДОГ. Для этого, нажав на кнопку выбора, необходимо подобрать указанный код из справочника «Доп. сведения для исчисления стажа».
Отправка и выгрузка отчета ЕФС-1
Сформировав отчет, по нажатию кнопки «Печать» — «ЕФС-1» просмотрите его печатную форму.
При подключенном сервисе «1С – Отчетность» отчет можно отправить непосредственно из 1С, нажав одноименную кнопку — «Отправить».
Если сервис не подключен, можно сформировать файл для отправки — кнопка «Выгрузить», который можно отправить с помощью стороннего сервиса.
Сформируйте файл отчета «Сведения о страховом стаже, ЕФС-1 подраздел 1.2» — кнопка «Выгрузить», затем, выбрав папку в компьютере, нажмите «Сохранить».
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