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Отчетность в СФР

Как заполнить сведения о страховом стаже за 2024 год в 1С:ЗУП

Пошаговая инструкция по заполнению сведений о страховом стаже за 2024 год в 1С:ЗУП.

Сведения о страховом стаже — подраздел 1.2 подраздела 1 раздела 1 формы ЕФС-1

Сведения о страховом стаже за 2024 год в отношении определенных застрахованных лиц представляются в составе формы ЕФС-1 — подраздел 1.2 подраздела 1 раздела 1 формы ЕФС-1. Порядок ее заполнения утвержден приказом СФР от 17.11.2023 № 2281. 

По каким лицам подается

Отчет заполняется и представляется если у страхователя в отчетном периоде имелись застрахованные лица, перечисленные в п. 3 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, п. 6 Порядка заполнения формы ЕФС-1.

Примеры случаев, когда подается ЕФС-1 — подраздел 1.2 подраздела 1:

  • выполняли работу (осуществляли деятельность), дающую право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии со ст. 30, 31, п. 6 и 7 ч. 1 ст. 32 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

  • работали в сельском хозяйстве и при исчислении стажа работы которых применяется список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которым устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с ч. 14 ст. 17 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ.

  • формировали свои пенсионные права в соответствии с закон от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

  • замещали государственные должности Российской Федерации, замещали на постоянной основе государственные должности субъектов Российской Федерации, замещали на постоянной основе муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Российской Федерации, должности муниципальной службы.

  • работали полный навигационный период на водном транспорте, полный сезон на предприятиях и в организациях сезонных отраслей промышленности, вахтовым методом.

  • работали в период отбывания наказания в виде лишения свободы.

  • имели периоды простоя или отстранения от работы.

  • имели периоды освобождения от работы с сохранением места работы (должности) на время исполнения государственных или общественных обязанностей.

  • имели период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых общественных работах, период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости населения в другую местность для трудоустройства.

  • находились в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в отпуске без сохранения заработной платы.

  • имели период приостановления действия трудового договора в соответствии со статьей 351.7 ТК.

Куда подается

Сведения о страховом стаже (ЕФС-1 — подраздел 1.2 подраздела 1) сдается в территориальные отделения СФР по месту учета организации. При наличии у организации обособленных подразделений сведения о стаже сдаются отдельно по месту нахождения головной организации и обособленного подразделения.

Когда подается

Отчет за 2024 год представляется в СФР в срок не позднее 27 января 2025 года. т.к. 25 января 2025 года перепадает на выходной день.

При сдаче отчета в течении года срок сдачи отчета следующий (п. 2, 4 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ):

  • Тип сведений «Назначение пенсии» — при выходе работника на пенсию — в течении 3 календарных дней со дня обращения работника или запроса СФР.

  • Тип сведений «Назначение выплат по ОСС» — при подаче сотрудником заявления о предоставлении отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком — в течении 3 календарных дней со дня поступления заявления.

По сотрудникам, по которым передавались сведения в отчетном периоде с типом сведений «Назначение пенсии» и «Назначение выплат по ОСС» (отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком) сведения подаются и по итогам года с указанием типа сведений «Исходная».

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Настройки программы 1С:ЗУП

Рассмотрим некоторые настройки программы 1С: Зарплата и управление персоналом, ред. 3.1, которые относятся к заполнению сведений о страховом стаже.

Право досрочного выхода на пенсию

Если в организации имеются работники, имеющие право на досрочное назначение пенсии, то в учетной политике организации необходимо выполнить следующую настройку.

Шаг 1. Перейдите к реквизитам организации — раздел «Настройка»

Рис. 1. Раздел «Настройка»

Шаг 2. На вкладке «Учетная политика и другие настройки» перейдите по гиперссылке «Учетная политика». На вкладке «Страховые взносы» установите галочку «Есть сотрудники с правом досрочного выхода на пенсию».

Рис. 2. Настройки учетной политики

В карточке должности указывается основание досрочной пенсии, выбором из одноименного справочника.

Рис. 3. Основания досрочной пенсии

При данной настройке, в форме «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» появится вкладка «Досрочное назначение пенсии».

Рис. 4. Вкладка «Досрочное назначение пенсии»

Вредные, особые условия, особые территориальные условия

Для автоматического заполнения у застрахованных лиц кодов территориальных условий в ЕФС-1 (если организация к таковым относится) необходимо указать данный код в настройках — в карточке организации (или обособленного подразделения).

Шаг 3. Перейдите в раздел «Настройка»«Реквизиты организации» (или «Организации» если в базе их несколько). Далее вкладка — «Основные сведения» и укажите районный коэффициент и территориальные условия.

Рис. 5. Вкладка «Основные сведения»

Программа дополнена новым кодом территориальных условий «ОКУ», который указывается, начиная с отчетов за 2024 год — работа в местностях с особыми климатическими условиями.

При заполненном в карточке коде территориальных условий, он автоматически отразится в Подразделе 1.2 ЕФС-1 «Сведения о страховом стаже».

Рис. 6. Код территориальных условий в ЕФС-1

Заполнение сведений о стаже — ЕФС-1 (подраздел 1.2 подраздела 1 раздела 1)

Рассмотрим заполнение сведений о стаже— подраздел 1.2 подраздела 1 раздела 1 формы ЕФС-1 на примере 1С:ЗУП.

Шаг 1. Перейдите в раздел «Отчетность, справки»«1С – Отчетность».

Рис. 7. Раздел «Отчетность, справки»

Шаг 2. Нажмите кнопку «Создать» и в открывшемся окне найдите отчет «Сведения о страховом стаже. ЕФС-1 подраздел 1.2».

При группировке «По категориям», отчет расположен в папке-группе «Отчетность по физлицам». Быстро найти его можно введя начало фразы в строке поиска (например, «ЕФС»).  В списке отобразятся отчеты имеющие указанное сочетание. Дважды нажав на звездочку, можно добавить отчет на вкладку «Избранные».

Рис. 8. Раздел «1С — Отчетность»

Шаг 3. Указав нужный отчет, нажмите кнопку «Выбрать» или двойным щелчком мышки на строке отчета откройте форму для заполнения. 

Рис. 9. Отчет в списке «Избранное»

Шаг 4. Проверьте указанный год, дату отчета, укажите «Тип сведений»«Исходная», так как сведения за отчетный период подаются впервые.

Рис. 10. Выбор типа сведений

В отчете предусмотрено три вида значения поля «Тип сведений» и по итогам календарного года подается отчет с типом сведений о стаже «Исходная», в том числе по застрахованным лицам, по которым в течении года подавались отчеты с типами сведений «Назначение пенсии» и «Назначение выплат по ОСС».

  • «Исходная» — указывается, если за отчетный период сведения подаются впервые.

  • «Назначение пенсии» — указывается при сдаче отчета среди года по сотрудникам (застрахованным лицам), которым для установления пенсии нужно учесть период работы календарного года.

  • «Назначение выплат по ОСС» — указывается, при формировании сведений по сотрудникам (застрахованным лицам), которым предоставлен отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребенком в календарном году.

Отчет с указанием второго и третьего типа сведений сдается в течении календарного года, срок представления отчетности за который не наступил.

Шаг 5. Нажмите кнопку «Заполнить» и выберите строку «Сотрудниками с льготным стажем».

Рис. 11. Заполнение ЕФС-1

Табличная часть автоматически заполнится нужными сотрудниками, по которым необходимо передать сведения о стаже — ФИО и СНИЛС берутся из справочников «Сотрудники» и «Физические лица».

Шаг 6. Двойным щелчком на строке, по сотруднику просмотрите сведения о его стаже.

Рис. 12. Список сотрудников

На основании введенных в 1С документов, в отчете отразятся периоды его стажа.

Рис. 13. Сведения о стаже — код НЕОПЛ

Рассмотрим некоторые примеры.

Пример 1 (НЕОПЛ)

Сотруднику ООО «Ю-Софт-Торг», Старостин Михаил Даниилович введен документ «Отпуск без сохранения зарплаты». На его основании в отчете появилась строка с кодом «НЕОПЛ», с выделением периода — с 01.03.24 по 30.04.24, указанного в документе.

Рис. 14. Отпуска без сохранения зарплаты

В документах данные фиксируются в регистр сведений «Параметры периодов стажа СФР» и на его основании заполняется отчет. Посмотреть движения документа в 1С:ЗУП можно нажав кнопку «Еще»«Отчеты»«Движения документа».

Рис. 15. Команды кнопки «Еще»
Рис. 16. Движения документа

Таким образом, в отчете проставляется код, который обозначает обстоятельства, которые влияют на страховой стаж сотрудника. Регистр заполняется на основании таких документов, как «Прием на работу», «Увольнение», «Отпуск», «Кадровый перевод», «Договор (работы, услуги)», «Больничный» и т.п. и соответственно в отчете проставляется свой код.

Примеры кодов приедены в таблице.

Рис. 17. Коды для ЕФС-1

В подраздел подраздел 1.2 подраздела 1 раздела 1 формы ЕФС-1 попадают только сотрудники с особенностями стажа, то есть те, у которых есть «РКС», «МКС», досрочное назначение пенсии или коды «ДЕТИПРЛ», «НЕОПЛ», «ОБЩЕСТВ», «СДКРОВ», «ОТСТРАН», «ПРОСТОЙ», «УЧОТПУСК», «ДЛДЕТИ», «ВОЕНСЛ», «ЧАЭС», «ДОПВЫХ» и другие.

Полный перечень кодов см. в классификаторе — Коды «Особенности исчисления страхового стажа: дополнительные сведения», используемые при заполнении формы «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)».

Список кодов можно просмотреть в 1С — справочник «Доп. сведения для исчисления стажа», заполняя ЕФС-1, раздел «Сведения о стаже». К этому справочнику мы далее обратимся в рассматриваемых ниже примерах.

Рис. 18. Справочник «Доп. сведения для исчисления стажа»

Коды периодов стажа в отчете заполняются из настроек вида начисления — раздел «Настройка»«Начисления».

Просмотреть настройки можно открыв соответствующее начисление, на вкладке «Учет времени» строка «Вид стажа ПФР».

Рис. 19. Вид стажа СФР в карточке начисления

Пример 2 (ДЕКРЕТ и ДЕТИ)

Сотруднику Пирогова Анна Витальевна оформлен отпуск по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Рис. 20. Журнал «Все кадровые документы» и «Больничные листы»

При формировании сведений о стаже, в ее данных выделены строки с кодами:

  • ДЕКРЕТ — период 12.04.24 по 29.08.24, по документу «Больничный лист», с указанием причины нетрудоспособности — «(05) Отпуск по беременности и родам».

  • ДЕТИ — период 30.08.24 по 31.12.24, по документу «Отпуск по уходу за ребенком».

Рис. 21. Сведения о стаже — коды ДЕКРЕТ и ДЕТИ

Пример 3 (ДЕТИПРЛ)

Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет может взять отец ребенка, бабушка, дедушка или другой родственник, или опекун, фактически осуществляющий уход за ребенком. Этот период выделяется в сведениях о стаже кодом ДЕТИПРЛ

Сотрудник Баженов Степан Леонидович (отец) взял отпуск по уходу за ребенком, с 16.12.2024, что отражено документом «Отпуск по уходу за ребенком»

Рис. 22. Журнал «Отпуска по уходу и возвраты из отпуска»

Программа «видит», что сотрудник не является матерью ребенку, поэтому при заполнении ЕФС-1 в разделе «Сведения о стаже» у сотрудника Баженов С.Л. отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет выделен кодом ДЛДЕТИ и его необходимо вручную исправить, указав код ДЕТИПРЛ.

Рис. 23. Сведения о стаже — код ДЕТИПРЛ

Пример 4 (УЧОТПУСК)

Сотрудник Громов Александр Артемеович находился в учебном отпуске в период с 09.09.24 по 30.09.24, что отражено в программе документом «Отпуск», вкладка «Дополнительные отпуска, отгулы».

Рис. 24. Журнал «Отпуска»

В сведениях о стаже по данному сотруднику выделена строка с указанием периода отпуска с 09.09.24 по 30.09.24, отраженного в документе, с кодом УЧОТПУСК.

Рис. 25. Сведения о стаже — код УЧОТПУСК

Пример 5 (ДОГОВОР)

Сотрудник Кулаков Георгий Иванович, работает в ООО «Ю-Софт-Торг» по трудовому договору и выполняет работы по договору ГПХ. 

В программе 1С:ЗУП сотруднику введен документ «Договор (работы, услуги)» в сентябре 2024 года.

Рис. 26. Журнал «Договоры (в т.ч. авторские)»

При формировании ЕФС-1, период, указанный в документе (с 01.09.24 по 30.09.24) выделен в сведениях о стаже с указанием кода ДОГОВОР.

Рис. 27. Сведения о стаже — код ДОГОВОР

В случае, если оплата по договору переходит в следующий год, такой договор выделяется также отдельной строкой с обозначением кодом НЕОПЛДОГ (или НЕОПЛАВТ для авторского договора).

Для примера, сотруднику Кулаков Г.И. введен договор декабрем (период с 01.12.24 по 31.12.24), который не оплачен в 2024 году. Оплату планируется провести в 2025 году.

Рис. 28. Документ «Договор (работы, услуги)»

При заполнении, в отчете автоматически сформировалась запись с кодом ДОГОВОР и, так как оплата по договору будет произведена в 2025 году, ее необходимо изменить вручную, установив код НЕОПЛДОГ. Для этого, нажав на кнопку выбора, необходимо подобрать указанный код из справочника «Доп. сведения для исчисления стажа».

Рис. 29. Сведения о стаже — код НЕОПЛДОГ

Отправка и выгрузка отчета ЕФС-1

Сформировав отчет, по нажатию кнопки «Печать»«ЕФС-1» просмотрите его печатную форму.

Рис. 30. Печатная форма ЕФС-1

При подключенном сервисе «1С – Отчетность» отчет можно отправить непосредственно из 1С, нажав одноименную кнопку — «Отправить»

Если сервис не подключен, можно сформировать файл для отправки — кнопка «Выгрузить», который можно отправить с помощью стороннего сервиса.

Рис. 31. Отчет «Сведения о страховом стаже»

Сформируйте файл отчета «Сведения о страховом стаже, ЕФС-1 подраздел 1.2» — кнопка «Выгрузить», затем, выбрав папку в компьютере, нажмите «Сохранить».

Рис. 32. Выгрузка файла отчета

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