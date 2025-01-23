Как заполнить сведения о страховом стаже за 2024 год в 1С:ЗУП

Рассмотрим заполнение сведений о стаже— подраздел 1.2 подраздела 1 раздела 1 формы ЕФС-1 на примере 1С:ЗУП.

Шаг 1. Перейдите в раздел «Отчетность, справки» — «1С – Отчетность».

Рис. 7. Раздел «Отчетность, справки»

Шаг 2. Нажмите кнопку «Создать» и в открывшемся окне найдите отчет «Сведения о страховом стаже. ЕФС-1 подраздел 1.2».

При группировке «По категориям», отчет расположен в папке-группе «Отчетность по физлицам». Быстро найти его можно введя начало фразы в строке поиска (например, «ЕФС»). В списке отобразятся отчеты имеющие указанное сочетание. Дважды нажав на звездочку, можно добавить отчет на вкладку «Избранные».

Рис. 8. Раздел «1С — Отчетность»

Шаг 3. Указав нужный отчет, нажмите кнопку «Выбрать» или двойным щелчком мышки на строке отчета откройте форму для заполнения.

Рис. 9. Отчет в списке «Избранное»

Шаг 4. Проверьте указанный год, дату отчета, укажите «Тип сведений» — «Исходная», так как сведения за отчетный период подаются впервые.

Рис. 10. Выбор типа сведений

В отчете предусмотрено три вида значения поля «Тип сведений» и по итогам календарного года подается отчет с типом сведений о стаже «Исходная», в том числе по застрахованным лицам, по которым в течении года подавались отчеты с типами сведений «Назначение пенсии» и «Назначение выплат по ОСС».

«Исходная» — указывается, если за отчетный период сведения подаются впервые.

«Назначение пенсии» — указывается при сдаче отчета среди года по сотрудникам (застрахованным лицам), которым для установления пенсии нужно учесть период работы календарного года.

«Назначение выплат по ОСС» — указывается, при формировании сведений по сотрудникам (застрахованным лицам), которым предоставлен отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребенком в календарном году.

Отчет с указанием второго и третьего типа сведений сдается в течении календарного года, срок представления отчетности за который не наступил.

Шаг 5. Нажмите кнопку «Заполнить» и выберите строку «Сотрудниками с льготным стажем».

Рис. 11. Заполнение ЕФС-1

Табличная часть автоматически заполнится нужными сотрудниками, по которым необходимо передать сведения о стаже — ФИО и СНИЛС берутся из справочников «Сотрудники» и «Физические лица».

Шаг 6. Двойным щелчком на строке, по сотруднику просмотрите сведения о его стаже.

Рис. 12. Список сотрудников

На основании введенных в 1С документов, в отчете отразятся периоды его стажа.

Рис. 13. Сведения о стаже — код НЕОПЛ

Рассмотрим некоторые примеры.