Счет-фактура при НДС на УСН: 10 полезных советов для упрощенцев

Упрощенцы с доходом за прошлый год менее 60 млн рублей, а также зарегистрированные в текущем году и применяющие УСН с даты регистрации, от исчисления и уплаты НДС освобождаются. Они не обязаны выставлять покупателям счета-фактуры, вести книги продаж и покупок, не подают декларацию по НДС (ст. 145, 168 НК).

При этом освобожденные от НДС упрощенцы могут выставлять счета-фактуры, выделяя в них сумму налога — законом это не запрещено.

На такой шаг ИП и компании могут пойти, например, чтобы не потерять важного контрагента на ОСНО, которому нужен входящий НДС для вычета. При этом контрагент сможет принять к вычету указанный в счете-фактуре НДС, а вот у самого упрощенца право на вычеты не возникнет, даже если он указал ставки налога 10% или 20% (п. 5 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33).

Помните, что выставленный счет-фактура влечет за собой все обязанности налогоплательщика, несмотря на освобождение от НДС (пп. 1 п. 5 ст. 173, п. 5 ст. 174 НК):