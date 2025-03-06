Как упростить документооборот

Электронный документооборот (ЭДО) давно стал стандартом, но не все сервисы одинаково удобны. Одни требуют сложной настройки, другие берут дополнительные деньги за интеграцию с 1С, третьи усложняют процесс подписания документов.
«Доки» решает эти проблемы: сервис встроен в 1С, подключается за пару минут и дешевле большинства конкурентов. Ниже — восемь фактов о «Доках» и обзор преимуществ, которые получает бухгалтер.
В чем фишка «Доков»
Чтобы понять, чем «Доки» отличаются от других сервисов, достаточно взглянуть на несколько ключевых преимуществ.
1. Бесплатная интеграция с 1С
Сервис встроен в 1С без дополнительных платежей. В некоторых системах ЭДО плата за модуль 1С доходит до 17 500 рублей за каждую организацию. С «Доками» таких расходов нет.
💡Компания с десятью филиалами экономит сразу на всех юридических лицах. В другом сервисе за подключение каждого филиала пришлось бы платить отдельно.
2. Быстрое подключение
Вы регистрируетесь за пару минут и сразу можете отправлять документы. Не нужно дожидаться долгих согласований и вызова специалиста по ЭДО.
💡Бухгалтер заводит учетную запись в «Доках» и уже через пять минут отправляет первый договор. Его коллега в другом ЭДО потратил неделю на ожидание включения сервиса в 1С.
3. Легкая настройка
Установка расширения для 1С происходит автоматически. Не нужно скачивать модули и вручную менять конфигурации — «Доки» работают из 1С так, словно были там всегда. В некоторых сервисах приходится обходиться только веб-кабинетом, без полноценной интеграции.
💡Руководитель, не разбирающийся в технических деталях, спокойно подключает «Доки» и сразу отправляет счет. В другом ЭДО нужно было звать ИТ-специалиста или читать инструкцию на 20 страниц.
4. Экономия на документообороте
В «Доках» передача документов обычно дешевле, чем у конкурентов. А три месяца для новых клиентов — безлимитные. В других сервисах бесплатный тестовый период может быть короче, либо вообще его нет.
💡Компания отправляет 1000 документов в месяц. В другом сервисе каждый документ обходился в 12 рублей, а в «Доках» — в 7,5 рублей. Разница 4500 рублей в месяц, 54 тысячи рублей в год.
5. Юридическая значимость и проверка реквизитов
В «Доках» документы подписываются квалифицированной ЭЦП и проверяются системой на соответствие требованиям ФНС. При обнаружении ошибок сервис предупреждает заранее.
💡В другом ЭДО бухгалтер обнаружил неверный ИНН только через несколько дней. «Доки» предупреждают об ошибке сразу, и документ уходит корректным.
6. Контроль и защита от споров
В «Доках» автоматически фиксируются все этапы: когда и кто отправил, получил или подписал документы. Контрагенты не могут заявить, что ничего не получали — у вас есть журнал событий с датой и временем.
💡Поставщик говорит, что не получал документы, но «Доки» сохраняют дату и время отправки. Бухгалтеру не приходится искать доказательства вручную — спор решается за минуту, без долгих разбирательств.
7. Быстрое подписание из любого места
Документы можно подписывать в 1С, веб-кабинете или в мобильном браузере. Не нужно искать ноутбук или устанавливать дополнительные программы. В других сервисах документы могут подписываться в отдельном модуле, что занимает лишнее время.
💡Финансовый директор подписывает договор со смартфона, пока летит в другой город. В классическом сервисе ему бы пришлось искать компьютер и логиниться в отдельную систему.
8. Удобный интерфейс и универсальный поиск
«Доки» похожи на обычную почту: есть вкладки «Входящие», «Исходящие» и «Черновики». Система умеет искать по реквизитам или названию документа. Можно работать в 1С, веб-кабинете или мобильной версии.
💡В другом ЭДО бухгалтер терял время в поисках счета-фактуры среди файлов и писем. В «Доках» он вводит ИНН контрагента и видит документ за секунду.
Итоги: преимущества «Доков»
Экономия: нет отдельных платных модулей, а тарифы обычно дешевле, чем у конкурентов.
Скорость запуска: несколько минут — и сервис готов к работе.
Простая интеграция с 1С: без ручных доработок и отдельных платных обработок.
Юридическая защита: подписи и автоматические проверки реквизитов защищают от ошибок и споров.
Удобство и мобильность:можно подписывать документы хоть в офисе, хоть в дороге.
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