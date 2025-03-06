Как упростить документооборот

Электронный документооборот (ЭДО) давно стал стандартом, но не все сервисы одинаково удобны. Одни требуют сложной настройки, другие берут дополнительные деньги за интеграцию с 1С, третьи усложняют процесс подписания документов.

«Доки» решает эти проблемы: сервис встроен в 1С, подключается за пару минут и дешевле большинства конкурентов. Ниже — восемь фактов о «Доках» и обзор преимуществ, которые получает бухгалтер.