🛠 Как выбрать подрядчика по автоматизации учета: подробный гайд + чек-лист

Разбираемся, какие ошибки при выборе возникают чаще всего и как их избежать. В конце статьи — чек-лист, который убережет от проблем.

💡 Хотите этого избежать? Тогда подрядчика нужно проверять заранее . Вот 9 критериев , которые помогут отсеять тех, кто испортит вам автоматизацию.

😭 Бизнес теряет контроль над операциями → отчеты не сходятся, статусы клиентов не обновляются, платежи теряются, сделки срываются.

😐 Данные не синхронизируются → CRM, документооборот и другие системы не обмениваются информацией, бухгалтеру приходится вручную переносить статусы и оплаты.

🤔 Не уточнили опыт интеграций → «Ну, 1С же настраивают, значит, и CRM разберутся»

😭 Работа встает, расходы растут → система зависает в отчетный период, подрядчик не выходит на связь, бухгалтерия в тупике, штрафы, убытки.

😐 На техподдержку нельзя положиться → подрядчик реагирует когда удобно, срочные задачи висят неделями, за переделки даже своих ошибок требуют доплату.

🤔 Не уточнили SLA и гарантии в договоре → «Да вроде нормальные ребята, отвечают быстро».

😭 Бизнес теряет время → бухгалтерия тонет в исправлениях, отчеты не сходятся, данные теряются, налоговая штрафует.

😐 Получили нестабильную систему → подрядчик сам не понимает, что настроил, а техподдержка разводит руками — ошибки копятся.

🤔 Не проверили компетенции → «Ну, у них же есть красивый сайт, значит, разбираются»

😭 Задержки и хаос в учете → данные теряются, бухгалтерия тонет, отчеты не сходятся.

😐 Попали к ненадежному подрядчику → сроки срывает, исправляет ошибки со скрипом, пропадает после оплаты.

🤔 Не изучили отзывы → «Сайт у них нормальный, значит, все ок!»

9 критериев выбора подрядчика

Вопросы, советы и предостережения, которые нужно держать в голове во время переговоров с потенциальным подрядчиком.

1. Специализация и опыт в автоматизации учета

✔ Как давно компания на рынке? Долгий срок работы — показатель стабильности и опыта. И если подрядчик «два месяца настраивает 1С, но у него уже сотни успешных кейсов» — это повод задуматься. ✔ Работал ли подрядчик с компаниями в вашей сфере?Может ли показать готовые кейсы? Если решал похожие задачи, то быстро разберется в специфике и предложит лучшие решения без переделок и доработок. ✔ Разбирается ли он в смежных системах? В идеале — должен понимать, как работать не только с 1С, но и с веб-сервисами, CRM, документооборотом и аналитическими инструментами, чтобы проводить интеграцию без проблем и «костылей». ✔ Какие технологии использует? Работает ли с облачными решениями, API-интеграциями, RPA? Это влияет на гибкость и удобство системы. 🚩 Красный флаг: подрядчик не может показать завершенные проекты или предлагает только 1С, без интеграций с CRM и документооборотом, хотя вам нужна полная автоматизация учета. 💡 Как проверить: спросите, с какими CRM, сервисами документооборота и аналитики он работал и какие задачи решал. Попросите конкретные кейсы: какие данные синхронизируются автоматически, что остается для ручной работы?

2. Реальные отзывы и кейсы

✔ Можно ли связаться с клиентами подрядчика? Прямая обратная связь покажет реальную картину. ✔ Есть ли отзывы на независимых площадках? Если отзывы есть только на сайте — подрядчик может писать их сам. ✔ Есть ли примеры проектов с цифрами и результатами? Абстрактное «мы сделали хорошо» — это не кейс. 🚩 Красный флаг: подрядчик заявляет о «десятках успешных проектов», но на сайте — расплывчатые описания без сроков, результатов и клиентов. 💡 Как проверить: изучите отзывы на других площадках, запросите контакты клиентов. Если слышите «мы не разглашаем данные клиентов, это коммерческая тайна» — вы рискуете.

3. Полнота цикла услуг

✔ Подрядчик только внедряет систему или сопровождает ее после настройки? Без поддержки придется искать другого специалиста, а это допрасходы и потеря времени. ✔ Что входит в сопровождение? В идеале должна быть не только настройка, но и помощь с обновлениями и адаптацией под изменения законодательства, решение вопросов и сложностей. Так вы избежите разрозненности процессов, снизите риск ошибок и сократите расходы на последующие доработки. ✔ Включает ли договор интеграцию с CRM, документооборотом и другими системами? Если это не прописано, настройка может оказаться «дополнительной услугой», которая потребует новых согласований, времени и затрат. ✔ Какие доработки включены, а за что придется платить отдельно? Если это не прописано, подрядчик может выставить счет за базовые вещи, которые кажутся очевидными. 🚩 Красный флаг: подрядчик уклоняется от прямых ответов о сопровождении или говорит: «После внедрения редко бывают вопросы», «Да разберемся, если что». 💡 Как проверить: спросите регламент сопровождения и уточните, какие услуги идут за доплату («Как проходит сопровождение? Какие работы включены в тариф? Какие обновления бесплатны?). Чем конкретнее ответы — тем ниже риск новых платежей.

4. Прозрачность сотрудничества и гарантии

✔ Есть ли в договоре четкие сроки, гарантии, техническое задание (ТЗ)? Без этого проект может затянуться, а любой спор будет решаться в пользу подрядчика — он просто скажет, что «вы неправильно поняли». ✔ Есть ли штрафы за срыв дедлайна? Это будет стимулировать подрядчика работать в срок. ✔ Что входит в гарантию? В договоре должно быть четко прописано, какие ошибки исправляют бесплатно, в какие сроки, а какие работы считаются отдельно. ✔ Кто устраняет проблемы после внедрения? Если подрядчик настраивает систему, но не берет на себя ответственность за возможные сбои, то в будущем вам придется искать нового специалиста и оплачивать исправления. ✔ Готов ли оперативно адаптировать систему под новые законы и бизнес-процессы? Если компания медленно реагирует на изменения в законодательстве или другие важные требования, это приводит к сбоям в работе учета, штрафам и потере данных. 🚩 Красный флаг: подрядчик не дает письменных гарантий и говорит: «Будем разбираться по ситуации» и «Мы всегда идем навстречу клиентам», при этом в договоре нет четких обязательств. 💡 Как проверить: зафиксируйте обязательства в договоре: гарантийный срок, время устранения недочетов, что считается доработкой. Если подрядчик обещает «работать до результата», но уклоняется от подтверждения этих обязательств на бумаге — вы рискуете.

5. Скорость поддержки

✔ Как быстро подрядчик реагирует на запросы? Если бухгалтер не получает ответ вовремя, работа останавливается. Это приводит к срывам сроков, штрафам и потере клиентов. ✔ Работает ли по SLA? Service Level Agreement (SLA) — это соглашение о качестве обслуживания, где фиксируются сроки реакции и устранения проблем. Без четкого регламента проблемы могут висеть неделями. 🚩 Красный флаг: подрядчик уклоняется от SLA, не дает четких сроков, обещает «отвечать быстро» — но без гарантий. 💡 Как проверить: попросите SLA и отзывы клиентов, уточните гарантированные сроки ответов. Если слышите расплывчатые формулировки — вы рискуете.

6. Прозрачность цены

✔ Почему такая низкая цена? Внедрение требует ресурсов и если цена сильно ниже рынка — значит, либо на вас экономят (дешевые специалисты, упрощенные настройки), либо впереди скрытые платежи. 🚩 Красный флаг: подрядчик называет цену вдвое ниже рынка, но не объясняет, что входит в стоимость. 💡 Запросите разбивку цены. Если подрядчик уклоняется от ответов — вы рискуете.

7. Пробный период

✔ Можно ли протестировать услуги перед подписанием контракта? Чтобы оценить компетенции команды и удобство работы с подрядчиком. ✔ Есть ли возможность отказаться без штрафов? Чтобы не терять деньги, если исполнитель не оправдает ожиданий. 🚩 Красный флаг: подрядчик не дает тестовый доступ, предлагает только «посмотреть презентацию». 💡 Как проверить: настаивайте на тестовом периоде (неделя, 10 дней, месяц).

8. Безопасность данных

✔ Использует ли подрядчик безопасные методы работы? Резервное копирование, шифрование данных, контроль доступа — это защита от потери информации при сбоях или атаках. Без этого восстановить данные может быть невозможно. ✔ Есть ли резервное копирование? Если подрядчик не делает резервных копий или хранит их ненадежно, в случае сбоя данные могут быть утеряны. Важно уточнить, как часто создаются копии и сколько времени займет восстановление информации. ✔ Какие меры защиты используются? Важно, чтобы подрядчик использовал защищенные каналы передачи данных, современные системы шифрования и контроль доступа. 🚩 Красный флаг: подрядчик уверяет, что «никаких проблем быть не может», но не включает защиту данных в договор. 💡 Как проверить: уточните, кто отвечает за восстановление данных и зафиксировано ли это в договоре. Если подрядчик отвечает «да в крайнем случае разберемся» и уклоняется от своей ответственности на бумаге — вы рискуете.

9. Подрядчик для 1С: статус и сертификация