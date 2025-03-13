🛠 Как выбрать подрядчика по автоматизации учета: подробный гайд + чек-лист

Разбираемся, какие ошибки при выборе возникают чаще всего и как их избежать. В конце статьи — чек-лист, который убережет от проблем.
Что вы узнаете
Типичные ошибки при выборе подрядчика.
9 критериев выбора подрядчика.
Что в итоге.
Как уберечься от ошибок: чек-лист.
Типичные ошибки при выборе подрядчика
Ошибка
Что в итоге
Последствия
🤔 Выбрали «выгодное» предложение → «Вон тот вдвое дешевле, давайте к нему!».
😐 Оказалось в разы дороже → подрядчик срывает сроки, бухгалтер исправляет ошибки вручную, клиенты и контрагенты недовольны.
😭 Перерасход бюджета и убытки → штрафы от налоговой,
потеря клиентов, проблемы с контрагентами.
🤔 Не изучили отзывы → «Сайт у них нормальный, значит, все ок!»
😐 Попали к ненадежному подрядчику → сроки срывает, исправляет ошибки со скрипом, пропадает после оплаты.
😭 Задержки и хаос в учете → данные теряются, бухгалтерия тонет, отчеты не сходятся.
🤔 Не проверили компетенции → «Ну, у них же есть красивый сайт, значит, разбираются»
😐 Получили нестабильную систему → подрядчик сам не понимает, что настроил, а техподдержка разводит руками — ошибки копятся.
😭 Бизнес теряет время → бухгалтерия тонет в исправлениях, отчеты не сходятся, данные теряются, налоговая штрафует.
🤔 Не уточнили SLA и гарантии в договоре → «Да вроде нормальные ребята, отвечают быстро».
😐 На техподдержку нельзя положиться → подрядчик реагирует когда удобно, срочные задачи висят неделями, за переделки даже своих ошибок требуют доплату.
😭 Работа встает, расходы растут → система зависает в отчетный период, подрядчик не выходит на связь, бухгалтерия в тупике, штрафы, убытки.
🤔 Не уточнили опыт интеграций → «Ну, 1С же настраивают, значит, и CRM разберутся»
😐 Данные не синхронизируются → CRM, документооборот и другие системы не обмениваются информацией, бухгалтеру приходится вручную переносить статусы и оплаты.
😭 Бизнес теряет контроль над операциями → отчеты не сходятся, статусы клиентов не обновляются, платежи теряются, сделки срываются.
💡 Хотите этого избежать? Тогда подрядчика нужно проверять заранее. Вот 9 критериев, которые помогут отсеять тех, кто испортит вам автоматизацию.
9 критериев выбора подрядчика
Вопросы, советы и предостережения, которые нужно держать в голове во время переговоров с потенциальным подрядчиком.
1. Специализация и опыт в автоматизации учета
✔ Как давно компания на рынке? Долгий срок работы — показатель стабильности и опыта. И если подрядчик «два месяца настраивает 1С, но у него уже сотни успешных кейсов» — это повод задуматься.
✔ Работал ли подрядчик с компаниями в вашей сфере?Может ли показать готовые кейсы? Если решал похожие задачи, то быстро разберется в специфике и предложит лучшие решения без переделок и доработок.
✔ Разбирается ли он в смежных системах? В идеале — должен понимать, как работать не только с 1С, но и с веб-сервисами, CRM, документооборотом и аналитическими инструментами, чтобы проводить интеграцию без проблем и «костылей».
✔ Какие технологии использует? Работает ли с облачными решениями, API-интеграциями, RPA? Это влияет на гибкость и удобство системы.
🚩 Красный флаг: подрядчик не может показать завершенные проекты или предлагает только 1С, без интеграций с CRM и документооборотом, хотя вам нужна полная автоматизация учета.
💡 Как проверить: спросите, с какими CRM, сервисами документооборота и аналитики он работал и какие задачи решал. Попросите конкретные кейсы: какие данные синхронизируются автоматически, что остается для ручной работы?
2. Реальные отзывы и кейсы
✔ Можно ли связаться с клиентами подрядчика? Прямая обратная связь покажет реальную картину.
✔ Есть ли отзывы на независимых площадках? Если отзывы есть только на сайте — подрядчик может писать их сам.
✔ Есть ли примеры проектов с цифрами и результатами? Абстрактное «мы сделали хорошо» — это не кейс.
🚩 Красный флаг: подрядчик заявляет о «десятках успешных проектов», но на сайте — расплывчатые описания без сроков, результатов и клиентов.
💡 Как проверить: изучите отзывы на других площадках, запросите контакты клиентов. Если слышите «мы не разглашаем данные клиентов, это коммерческая тайна» — вы рискуете.
3. Полнота цикла услуг
✔ Подрядчик только внедряет систему или сопровождает ее после настройки? Без поддержки придется искать другого специалиста, а это допрасходы и потеря времени.
✔ Что входит в сопровождение? В идеале должна быть не только настройка, но и помощь с обновлениями и адаптацией под изменения законодательства, решение вопросов и сложностей. Так вы избежите разрозненности процессов, снизите риск ошибок и сократите расходы на последующие доработки.
✔ Включает ли договор интеграцию с CRM, документооборотом и другими системами? Если это не прописано, настройка может оказаться «дополнительной услугой», которая потребует новых согласований, времени и затрат.
✔ Какие доработки включены, а за что придется платить отдельно? Если это не прописано, подрядчик может выставить счет за базовые вещи, которые кажутся очевидными.
🚩 Красный флаг: подрядчик уклоняется от прямых ответов о сопровождении или говорит: «После внедрения редко бывают вопросы», «Да разберемся, если что».
💡 Как проверить: спросите регламент сопровождения и уточните, какие услуги идут за доплату («Как проходит сопровождение? Какие работы включены в тариф? Какие обновления бесплатны?). Чем конкретнее ответы — тем ниже риск новых платежей.
4. Прозрачность сотрудничества и гарантии
✔ Есть ли в договоре четкие сроки, гарантии, техническое задание (ТЗ)? Без этого проект может затянуться, а любой спор будет решаться в пользу подрядчика — он просто скажет, что «вы неправильно поняли».
✔ Есть ли штрафы за срыв дедлайна? Это будет стимулировать подрядчика работать в срок.
✔ Что входит в гарантию? В договоре должно быть четко прописано, какие ошибки исправляют бесплатно, в какие сроки, а какие работы считаются отдельно.
✔ Кто устраняет проблемы после внедрения? Если подрядчик настраивает систему, но не берет на себя ответственность за возможные сбои, то в будущем вам придется искать нового специалиста и оплачивать исправления.
✔ Готов ли оперативно адаптировать систему под новые законы и бизнес-процессы? Если компания медленно реагирует на изменения в законодательстве или другие важные требования, это приводит к сбоям в работе учета, штрафам и потере данных.
🚩 Красный флаг: подрядчик не дает письменных гарантий и говорит: «Будем разбираться по ситуации» и «Мы всегда идем навстречу клиентам», при этом в договоре нет четких обязательств.
💡 Как проверить: зафиксируйте обязательства в договоре: гарантийный срок, время устранения недочетов, что считается доработкой. Если подрядчик обещает «работать до результата», но уклоняется от подтверждения этих обязательств на бумаге — вы рискуете.
5. Скорость поддержки
✔ Как быстро подрядчик реагирует на запросы? Если бухгалтер не получает ответ вовремя, работа останавливается. Это приводит к срывам сроков, штрафам и потере клиентов.
✔ Работает ли по SLA? Service Level Agreement (SLA) — это соглашение о качестве обслуживания, где фиксируются сроки реакции и устранения проблем. Без четкого регламента проблемы могут висеть неделями.
🚩 Красный флаг: подрядчик уклоняется от SLA, не дает четких сроков, обещает «отвечать быстро» — но без гарантий.
💡 Как проверить: попросите SLA и отзывы клиентов, уточните гарантированные сроки ответов. Если слышите расплывчатые формулировки — вы рискуете.
6. Прозрачность цены
✔ Почему такая низкая цена? Внедрение требует ресурсов и если цена сильно ниже рынка — значит, либо на вас экономят (дешевые специалисты, упрощенные настройки), либо впереди скрытые платежи.
🚩 Красный флаг: подрядчик называет цену вдвое ниже рынка, но не объясняет, что входит в стоимость.
💡 Запросите разбивку цены. Если подрядчик уклоняется от ответов — вы рискуете.
7. Пробный период
✔ Можно ли протестировать услуги перед подписанием контракта? Чтобы оценить компетенции команды и удобство работы с подрядчиком.
✔ Есть ли возможность отказаться без штрафов? Чтобы не терять деньги, если исполнитель не оправдает ожиданий.
🚩 Красный флаг: подрядчик не дает тестовый доступ, предлагает только «посмотреть презентацию».
💡 Как проверить: настаивайте на тестовом периоде (неделя, 10 дней, месяц).
8. Безопасность данных
✔ Использует ли подрядчик безопасные методы работы? Резервное копирование, шифрование данных, контроль доступа — это защита от потери информации при сбоях или атаках. Без этого восстановить данные может быть невозможно.
✔ Есть ли резервное копирование? Если подрядчик не делает резервных копий или хранит их ненадежно, в случае сбоя данные могут быть утеряны. Важно уточнить, как часто создаются копии и сколько времени займет восстановление информации.
✔ Какие меры защиты используются? Важно, чтобы подрядчик использовал защищенные каналы передачи данных, современные системы шифрования и контроль доступа.
🚩 Красный флаг: подрядчик уверяет, что «никаких проблем быть не может», но не включает защиту данных в договор.
💡 Как проверить: уточните, кто отвечает за восстановление данных и зафиксировано ли это в договоре. Если подрядчик отвечает «да в крайнем случае разберемся» и уклоняется от своей ответственности на бумаге — вы рискуете.
9. Подрядчик для 1С: статус и сертификация
✔ Есть ли официальное партнерство с 1С? Официальный статус подтверждает, что компания прошла квалификацию, знает продукт и имеет доступ к техподдержке 1С.
✔ Есть ли аккредитация, лицензии, сертификаты? Это показатель компетентности и опыта работы с программами 1С. Без этого подрядчик может не знать всех нюансов платформы.
✔ Подтвержден ли опыт работы с 1С? Настройка программы без опыта ведет к ошибкам, исправление которых потребует времени и денег.
🚩Красный флаг: подрядчик утверждает, что работает с 1С, но не может подтвердить это статусами или кейсами.
💡 Как проверить: посмотрите в официальном реестре партнеров 1С и запросите конкретные примеры внедрений.
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Что в итоге
Выбор подрядчика влияет на эффективность всей автоматизации. Ошибетесь — и вместо ускорения процессов столкнетесь с новыми проблемами.
Цена — не главный критерий. Дешевый подрядчик может не включать в договор поддержку, сопровождение, интеграции и в будущем вам придется платить за каждое исправление.
На старте нужны четкие договоренности. Если в договоре нет конкретных сроков, обязательств по поддержке и гарантий, подрядчик может тянуть время, требовать доплаты за исправления и отказываться от решения проблем.
Не слушайте, а проверяйте. Если у подрядчика нет отзывов и конкретных примеров, он не дает контакты клиентов — это тревожный звонок для заказчика.
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