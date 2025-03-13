1С-Франчайзи «Ю-Софт»
Автоматизация учета

🛠 Как выбрать подрядчика по автоматизации учета: подробный гайд + чек-лист

Автоматизация должна упрощать работу, а не создавать новые проблемы. Но если выбрать не того подрядчика — получите «кривые» отчеты, вечные исправления и бесконечные доработки за дополнительную плату. Причем речь идет не только о настройке 1С, но и о CRM, документообороте, аналитических инструментах. Все это должно работать вместе. Но подрядчики умеют разное.

Разбираемся, какие ошибки при выборе возникают чаще всего и как их избежать. В конце статьи — чек-лист, который убережет от проблем.

Что вы узнаете

  • Типичные ошибки при выборе подрядчика.

  • 9 критериев выбора подрядчика.

  • Что в итоге.

  • Как уберечься от ошибок: чек-лист.

Типичные ошибки при выборе подрядчика

Ошибка

Что в итоге

Последствия

🤔 Выбрали «выгодное» предложение «Вон тот вдвое дешевле, давайте к нему!».

😐 Оказалось в разы дороже → подрядчик срывает сроки, бухгалтер исправляет ошибки вручную, клиенты и контрагенты недовольны.

😭 Перерасход бюджета и убытки → штрафы от налоговой, 

потеря клиентов, проблемы с контрагентами.

🤔 Не изучили отзывы «Сайт у них нормальный, значит, все ок!»

😐 Попали к ненадежному подрядчику → сроки срывает, исправляет ошибки со скрипом, пропадает после оплаты.

😭 Задержки и хаос в учете → данные теряются, бухгалтерия тонет, отчеты не сходятся.

🤔 Не проверили компетенции → «Ну, у них же есть красивый сайт, значит, разбираются»

😐 Получили нестабильную систему → подрядчик сам не понимает, что настроил, а техподдержка разводит руками — ошибки копятся.

😭 Бизнес теряет время бухгалтерия тонет в исправлениях, отчеты не сходятся, данные теряются, налоговая штрафует. 

🤔 Не уточнили SLA и гарантии в договоре «Да вроде нормальные ребята, отвечают быстро».

😐 На техподдержку нельзя положиться → подрядчик реагирует когда удобно, срочные задачи висят неделями, за переделки даже своих ошибок требуют доплату. 

😭 Работа встает, расходы растут система зависает в отчетный период, подрядчик не выходит на связь, бухгалтерия в тупике, штрафы, убытки.

🤔 Не уточнили опыт интеграций → «Ну, 1С же настраивают, значит, и CRM разберутся»

😐 Данные не синхронизируются → CRM, документооборот и другие системы не обмениваются информацией, бухгалтеру приходится вручную переносить статусы и оплаты.

😭 Бизнес теряет контроль над операциями → отчеты не сходятся, статусы клиентов не обновляются, платежи теряются, сделки срываются.

💡 Хотите этого избежать? Тогда подрядчика нужно проверять заранее. Вот 9 критериев, которые помогут отсеять тех, кто испортит вам автоматизацию.

9 критериев выбора подрядчика

Вопросы, советы и предостережения, которые нужно держать в голове во время переговоров с потенциальным подрядчиком.

1. Специализация и опыт в автоматизации учета

✔ Как давно компания на рынке? Долгий срок работы — показатель стабильности и опыта. И если подрядчик «два месяца настраивает 1С, но у него уже сотни успешных кейсов» — это повод задуматься.

✔ Работал ли подрядчик с компаниями в вашей сфере?Может ли показать готовые кейсы? Если решал похожие задачи, то быстро разберется в специфике и предложит лучшие решения без переделок и доработок.

✔ Разбирается ли он в смежных системах? В идеале — должен понимать, как работать не только с 1С, но и с веб-сервисами, CRM, документооборотом и аналитическими инструментами, чтобы проводить интеграцию без проблем и «костылей».

Какие технологии использует? Работает ли с облачными решениями, API-интеграциями, RPA? Это влияет на гибкость и удобство системы.

🚩 Красный флаг: подрядчик не может показать завершенные проекты или предлагает только 1С, без интеграций с CRM и документооборотом, хотя вам нужна полная автоматизация учета.

💡 Как проверить: спросите, с какими CRM, сервисами документооборота и аналитики он работал и какие задачи решал. Попросите конкретные кейсы: какие данные синхронизируются автоматически, что остается для ручной работы?

2. Реальные отзывы и кейсы

✔ Можно ли связаться с клиентами подрядчика? Прямая обратная связь покажет реальную картину.

✔ Есть ли отзывы на независимых площадках? Если отзывы есть только на сайте — подрядчик может писать их сам. 

✔ Есть ли примеры проектов с цифрами и результатами? Абстрактное «мы сделали хорошо» — это не кейс.

🚩  Красный флаг: подрядчик заявляет о «десятках успешных проектов», но на сайте — расплывчатые описания без сроков, результатов и клиентов.

💡 Как проверить: изучите отзывы на других площадках, запросите контакты клиентов. Если слышите «мы не разглашаем данные клиентов, это коммерческая тайна» — вы рискуете.

3. Полнота цикла услуг

Подрядчик только внедряет систему или сопровождает ее после настройки? Без поддержки придется искать другого специалиста, а это допрасходы и потеря времени.

✔ Что входит в сопровождение? В идеале должна быть не только настройка, но и помощь с обновлениями и адаптацией под изменения законодательства, решение вопросов и сложностей. Так вы избежите разрозненности процессов, снизите риск ошибок и сократите расходы на последующие доработки.

Включает ли договор интеграцию с CRM, документооборотом и другими системами? Если это не прописано, настройка может оказаться «дополнительной услугой», которая потребует новых согласований, времени и затрат.

Какие доработки включены, а за что придется платить отдельно? Если это не прописано, подрядчик может выставить счет за базовые вещи, которые кажутся очевидными.

🚩 Красный флаг: подрядчик уклоняется от прямых ответов о сопровождении или говорит: «После внедрения редко бывают вопросы», «Да разберемся, если что». 

💡 Как проверить: спросите регламент сопровождения и уточните, какие услуги идут за доплату («Как проходит сопровождение? Какие работы включены в тариф? Какие обновления бесплатны?). Чем конкретнее ответы — тем ниже риск новых платежей.

4. Прозрачность сотрудничества и гарантии

Есть ли в договоре четкие сроки, гарантии, техническое задание (ТЗ)? Без этого проект может затянуться, а любой спор будет решаться в пользу подрядчика — он просто скажет, что «вы неправильно поняли». 

Есть ли штрафы за срыв дедлайна? Это будет стимулировать подрядчика работать в срок.

Что входит в гарантию? В договоре должно быть четко прописано, какие ошибки исправляют бесплатно, в какие сроки, а какие работы считаются отдельно.

Кто устраняет проблемы после внедрения? Если подрядчик настраивает систему, но не берет на себя ответственность за возможные сбои, то в будущем вам придется искать нового специалиста и оплачивать исправления.

Готов ли оперативно адаптировать систему под новые законы и бизнес-процессы? Если компания медленно реагирует на изменения в законодательстве или другие важные требования, это приводит к сбоям в работе учета, штрафам и потере данных.

🚩 Красный флаг: подрядчик не дает письменных гарантий и говорит: «Будем разбираться по ситуации» и «Мы всегда идем навстречу клиентам», при этом в договоре нет четких обязательств. 

💡 Как проверить: зафиксируйте обязательства в договоре: гарантийный срок, время устранения недочетов, что считается доработкой. Если подрядчик обещает «работать до результата», но уклоняется от подтверждения этих обязательств на бумаге — вы рискуете.

5. Скорость поддержки

✔ Как быстро подрядчик реагирует на запросы? Если бухгалтер не получает ответ вовремя, работа останавливается. Это приводит к срывам сроков, штрафам и потере клиентов.

✔ Работает ли по SLA? Service Level Agreement (SLA) — это соглашение о качестве обслуживания, где фиксируются сроки реакции и устранения проблем. Без четкого регламента проблемы могут висеть неделями.

🚩 Красный флаг: подрядчик уклоняется от SLA, не дает четких сроков, обещает «отвечать быстро» — но без гарантий.

💡 Как проверить: попросите SLA  и отзывы клиентов, уточните гарантированные сроки ответов. Если слышите расплывчатые формулировки — вы рискуете.

6. Прозрачность цены

✔ Почему такая низкая цена? Внедрение требует ресурсов и если цена сильно ниже рынка — значит, либо на вас экономят (дешевые специалисты, упрощенные настройки), либо впереди скрытые платежи.

🚩 Красный флаг: подрядчик называет цену вдвое ниже рынка, но не объясняет, что входит в стоимость.

💡 Запросите разбивку цены. Если подрядчик уклоняется от ответов — вы рискуете.

7. Пробный период

✔ Можно ли протестировать услуги перед подписанием контракта? Чтобы оценить компетенции команды и удобство работы с подрядчиком.

✔ Есть ли возможность отказаться без штрафов? Чтобы не терять деньги, если исполнитель не оправдает ожиданий.

🚩 Красный флаг: подрядчик не дает тестовый доступ, предлагает только «посмотреть презентацию».

💡 Как проверить: настаивайте на тестовом периоде (неделя, 10 дней, месяц).

8. Безопасность данных

Использует ли подрядчик безопасные методы работы? Резервное копирование, шифрование данных, контроль доступа — это защита от потери информации при сбоях или атаках. Без этого восстановить данные может быть невозможно.

Есть ли резервное копирование? Если подрядчик не делает резервных копий или хранит их ненадежно, в случае сбоя данные могут быть утеряны. Важно уточнить, как часто создаются копии и сколько времени займет восстановление информации.

Какие меры защиты используются? Важно, чтобы подрядчик использовал защищенные каналы передачи данных, современные системы шифрования и контроль доступа.

🚩 Красный флаг: подрядчик уверяет, что «никаких проблем быть не может», но не включает защиту данных в договор. 

💡 Как проверить: уточните, кто отвечает за восстановление данных и зафиксировано ли это в договоре. Если подрядчик отвечает «да в крайнем случае разберемся» и уклоняется от своей ответственности на бумаге — вы рискуете.

9. Подрядчик для 1С: статус и сертификация 

✔ Есть ли официальное партнерство с 1С? Официальный статус подтверждает, что компания прошла квалификацию, знает продукт и имеет доступ к техподдержке 1С.

✔ Есть ли аккредитация, лицензии, сертификаты? Это показатель компетентности и опыта работы с программами 1С. Без этого подрядчик может не знать всех нюансов платформы.

Подтвержден ли опыт работы с 1С? Настройка программы без опыта ведет к ошибкам, исправление которых потребует времени и денег.

🚩Красный флаг: подрядчик утверждает, что работает с 1С, но не может подтвердить это статусами или кейсами.

💡 Как проверить: посмотрите в официальном реестре партнеров 1С и запросите конкретные примеры внедрений.

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  • 30 лет на рынке — официальный партнер 1С с аккредитацией, лицензиями и доступом к техподдержке вендора.

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  • Комплексное сопровождение 1С — настройка, обновление, доработка и поддержка.

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Что в итоге

  1. Выбор подрядчика влияет на эффективность всей автоматизации. Ошибетесь — и вместо ускорения процессов столкнетесь с новыми проблемами.

  2. Цена — не главный критерий. Дешевый подрядчик может не включать в договор поддержку, сопровождение, интеграции и в будущем вам придется платить за каждое исправление.

  3. На старте нужны четкие договоренности. Если в договоре нет конкретных сроков, обязательств по поддержке и гарантий, подрядчик может тянуть время, требовать доплаты за исправления и отказываться от решения проблем.

  4. Не слушайте, а проверяйте. Если у подрядчика нет отзывов и конкретных примеров, он не дает контакты клиентов — это тревожный звонок для заказчика.

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1С-Франчайзи «Ю-Софт»

1С-Франчайзи «Ю-Софт»

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