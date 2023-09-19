Ошибки в расчете НДФЛ в базе 1С. Как исправить?

В этой статье мы разберем частые ошибки расчета НДФЛ в программах «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом».
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Какие ошибки могут возникнуть
Как правило, ошибки связаны с тем, что не совпадают даты фактических расчетов с работниками и формирования документов.
В 1С дата проставляется в автоматическом режиме на момент создания документа. Если по факту зарплата выдается в другой день, во всех документах даты необходимо править вручную.
Также можно сформировать новый документ с нужной датой.
Чтобы было понятно, разберем на примере, как формировать документы на расчет зарплаты и НДФЛ в «1С: Бухгалтерия» и «1С: ЗУП».
Начисляем НДФЛ в программе «1С:Бухгалтерия»
Чтобы рассчитать зарплату и аванс, а также начистить НДФЛ, необходимо выполнить следующие действия:
зайти в блок «Зарплата и кадры»;
кликнуть по строке «Все начисления»;
сформировать документ «Начисление зарплаты»;
выбрать из меню «Аванс» либо «Окончательный расчет».
На этом этапе важно обратить внимание на дату выплаты, которая подтянулась автоматически. В случае необходимости достаточно просто ее поменять.
Иногда бухгалтеры меняют дату выплаты по определенному работнику в уже сформированном документе.
В этом случае, чтобы удостовериться в правильности даты, достаточно кликнуть по сумме, которая будет выплачиваться работнику. На экране отобразятся начисления. Здесь можно поменять дату выплаты.
После того как все даты будут исправлены, документ придется заполнить вновь. В результате сумма начисленного заработка и НДФЛ пересчитаются.
Далее документ проводится и закрывается щелчком по соответствующей кнопке.
Для выплаты зарплаты необходима ведомость. Она создается после завершения всех расчетов и проверки дат.
Для формования документа выполняются следующие действия: в блоке «Зарплата и кадры», подразделе «Зарплата» следует кликнуть по строке «Ведомость в кассу/банк», после чего и формируется ведомость.
В созданном документе достаточно указать тип выплаты «Аванс» или «Зарплата» и проверить даты. Если необходимо, их можно исправить.
После заполнения документа зарплата и налог пересчитаются. Если обнаружится ошибка в расчетах, это говорит о том, что в ведомости и в документе «Начисление зарплаты» указаны неправильные даты.
А это чревато некорректным начислением НДФЛ. Чтобы исправить ситуацию, достаточно зайти в соответствующий документ и сверить день его формирования с датой, которая указана в ведомости.
Они должны совпадать, также ведомость может датироваться одним из последующих дней.
Начисляем НДФЛ в программе «1С:Зарплата и управление персоналом»
Методика расчета зарплатного в данном решении определяется видом выплат для сотрудников:
если налог начисляется на аванс, то в блоке «Зарплата» создается форма «Начисление за первую половину месяца»;
для расчета налога на остальную часть заработка в блоке «Зарплата» формируется форма «Начисление зарплаты и взносов».
Далее пользователю можно приступать к заполнению формы. При этом он должен датироваться тем же числом, каким проводились начисления по работникам. Увидеть даты можно, кликнув по сумме заработка сотрудника.
После сверки и корректировки дат можно приступать к заполнению документа.
В результате будет проведен перерасчет заработка и налога. На этом работа с формой закончена. Остается его провести и завершить.
На следующем этапе формируются ведомости на выдачу зарплаты.
Сделать это можно в блоке «Выплаты», подразделе «Ведомость в банк/на счета/в кассу». Дальнейший порядок действий зависит от вида расчетов с сотрудниками:
для выдачи аванса в строке «Выплачивать» указывается «Аванс»;
для перечисления остальной части заработка - «Зарплата за месяц».
Здесь важно также сверить даты: они должны быть одинаковыми в этом документе и в форме «Начисление зарплаты».
Также ведомость может датироваться более поздним днем. В каждом из случаев НДФЛ начисляется правильно. После заполнения и проведения ведомости, работу с ней можно завершить.
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Проверка НДФЛ
Конфигурации позволяют проанализировать правильность начисленного налога. Для этого достаточно сформировать аналитический отчет.
Такая опция в блоке «Налоги и взносы». После перехода в подраздел «Отчеты по налогам и взносам» следует кликнуть по строке «Анализ НДФЛ по месяцам».
На экране отобразится запрашиваемый отчет.
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