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«1С:Управление торговлей» — автоматизация торгового предприятия 

От эффективного управления продажами и бесперебойной работы торговли зависит прибыльность всего предприятия. «1С:Управление торговлей» — решение, с помощью которого можно автоматизировать основные бизнес-процессы компании. Программа помогает управлять отношениями с клиентами, контролировать закупки и продажи товаров, а также анализировать эффективность торговых операций.
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«1С:Управление торговлей» — автоматизация торгового предприятия 
Иллюстрация: Mikhail Nilov/pexels

О конфигурации

«1С:Управление торговлей» предназначена для любых видов торговых операций.

Здесь также удобно вести управленческий учет: для этого в программе есть все — от первичных документов до разнообразных аналитических отчетов. 

Если компания работает в составе холдинговой структуры, то документы можно оформлять от имени организаций, которые входят в нее.

Три ключевых преимущества программного обеспечения

Актуальная версия программы — 11.5. По сравнению с УТ 10.3, которую до сих пор используют некоторые фирмы, она обладает несколькими преимуществами.

  • В редакции 11.3 — более широкий функционал для управления запасами, закупками и складом. 

  • Реализованы гибкие скидочная и бонусная системы, в том числе можно настроить накопительные скидки и бонусы. 

  • Более гибкая настройка ролей и прав доступа. Можно скрыть ненужные сотруднику функции и оставить самое важное.

Готовые решения для всех направлений

Решение «1С:УТ» охватывает многие направления деятельности компании:

  • склад;

  • розничный магазин;

  • оптовая торговля;

  • онлайн-торговля;

  • маркетинг;

  • закупки.

О том, как «1С» могут использовать сотрудники разных подразделений компании, — подробно в разделе «Обзор функций»

Обзор версий

Как и во многих других конфигурациях, у «1С:УТ» есть базовая и профессиональная версии.

Базовая версия позволяет планировать закупки, отгружать товары и вести все операции оптовой и розничной торговли. У нее есть ограничения: не получится вести учет нескольких фирм в одной базе, одновременно в одной информационной базе может работать один сотрудник. Также программу нельзя изменить и доработать под свои потребности. Для маленькой фирмы или торговой точки это решение подойдет, но в большинстве случаев пользователи выбирают версию ПРОФ.

У нее есть многопользовательский режим, возможность доработок и управления несколькими организациями в одной базе.

«1С:Предприятие 8. Управление торговлей» — это инструмент, который поможет повысить эффективность бизнеса торговой организации. Заказать с бесплатной доставкой и установкой

«1С:Управление торговлей»: обзор функций

Функции программы позволяют управлять оптовой и розничной торговлей. Перед настройкой системы нужно изучить возможности конфигурации и сопоставить их с особенностями компании. 

Справочники

В них входят все основные сведения, которые нужны для работы: 

  • номенклатура товаров;

  • о партнерствующих субъектах — поставщиках и клиентах;

  • об организации и ее структурах.

Партнеры

Эта категория включает контрагентов, клиентов и поставщиков. Первые — организации или физлица, с которыми есть договоры и бухгалтерские документы. В раздел «Контакты» входят представители клиентов-партнеров с Ф.И.О., должностями и телефонными номерами. 

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Организации

Этот справочник содержит информацию об организационной структуре компании (общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество и т.д.). В нем есть все сведения, которые связаны с регламентированным учетом — кассы, счета, обособленные подразделения и т.д.

Номенклатура

Этот справочник содержит все категории товаров и услуг, которые предоставляет компания. У каждого наименования есть подробное описание его основных характеристик. Структура справочника включает:

  • карточку товара или услуги; 

  • параметры товаров (в том числе справочники веса, количества в штуках, тысячах штук и др.); 

  • цены;

  • дополнительные свойства.

Документы

В «1С» операции учета товаров и денег отображаются в виде документов — Заказ клиента, Реализация товаров, Счет-фактура, Финансовые операции, Расходные ордера и Отгрузка товара.

Групповая печать позволяет одновременно печатать несколько документов — при этом можно заранее выбрать их параметры и форматы.

Благодаря документам, которые создаются в «1С:УТ», можно получать:

  • первичные документы для торгового, складского учета;

  • аналитические отчеты;

  • этикетки на товары;

  • управленческие отчеты по любым срезам;

  • сведения об остатках продукции и задолженностях;

  • сведения об оборотных средствах;

  • данные об эффективности работы сотрудников.

CRM

«1С:УТ» позволяет управлять отношениями с клиентами и анализировать работу отдела маркетинга. В частности, в ней предусмотрены следующие возможности:

  • анализ незавершенных сделок с указанием причины закрытия;

  • планирование будущих сделок с клиентами; 

  • создание отчетов; 

  • анализ эффективности работы менеджеров; 

  • регистрация претензий от покупателей; 

  • введение сделок с клиентами; 

  • планирование контактов с покупателями;

  • хранение информации по контрагентам, истории взаимодействий. 

Управление продажами

Управление продажами включает:

  • формирование коммерческих предложений; 

  • выставление счетов; 

  • настройку скидок;

  • резервирование товаров;

  • урегулирование вопросов по возврату товаров.

В «1С» можно работать с разными способами оплаты — в том числе с продажами в кредит и с предоплатой. Система позволяет управлять обширным ассортиментом товаров: вы можете вести детальный учет характеристик, таких как размер, цвет, бренд и другие.

Управление закупками

Эффективное взаимодействие с поставщиками и управление закупками помогает поддерживать нужное количество востребованных товаров на складе компании. 

С помощью программы менеджер планирует закупки. В ней можно оформлять заказы и контролировать их исполнение, а также формировать графики поставок и вести учет платежей.

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1С:Управление торговлей

1С:Управление торговлей — эффективный инструмент для управления всеми бизнес-процессами на предприятиях, занятых в оптовой, розничной, комиссионной торговле

Контроль запасов

ПО позволяет вести оперативный учет всех складских операций: 

  • поступление; 

  • перемещение; 

  • комплектация; 

  • инвентаризация. 

Сотрудники видят актуальную информацию о товарных остатках и могут управлять складскими операциями удаленно. Возможности системы помогают организовать хранение по группам товаров, вести учет на уровне складских ячеек и разрабатывать стратегии размещения товаров для эффективного управления ресурсами.

Управление финансами

«1С:УТ» — эффективное решение для детального анализа финансов компании. В программе есть управленческий баланс по периодам и организациям. 

Система позволяет разделить финансовые результаты фирмы по направлениям деятельности. Это означает, что можно отдельно оценивать прибыль компании по каждому направлению.

Состав направлений и правила отражения финансовых операций по каждому направлению можно гибко настраивать.

Мониторинг и анализ показателей деятельности компании

Мониторинг целевых показателей помогает руководителю получить информацию о деятельности подразделений и на основании этих данных принять обоснованные управленческие решения. 

Система управления целевыми показателями в программе позволяет:

  • проанализировать эффективность работы организации;

  • выявить проблемные области;

  • проконтролировать выполнение задач;

  • принять решения на основе цифр.

Подключение торгового оборудования

Программу можно интегрировать с разнообразным торговым оборудованием, включая сканеры штрих-кодов, терминалы сбора данных, торговые весы, принтеры этикеток, считыватели магнитных карт и другие устройства.

Приложения для мобильных устройств

У «1С:УТ» есть приложение для мобильных устройств, с помощью которого можно подключиться к корпоративной информационной системе предприятия.

Мобильное приложение удобно для удаленных сотрудников, таких как торговые представители и супервайзеры. В режиме онлайн пользователи могут ставить задачи коллегам, проводить анализ и контроль их исполнения, а также получать информацию о наличии товаров и другие данные.

Электронная почта

Программа позволяет отправлять электронную почту прямо из интерфейса 1С. Эту функцию просто настроить в разделе «НСИ и Администрирование»«Администрирование»«Органайзер».

Наличие задач

В «1С» можно создавать задачу любому пользователю на основании справочника или документа. Например: «Исправить отчет о розничных продажах».

Ценовое образование

В программе можно

  • устанавливать различные виды цен — закупочные, оптовые, розничные; 

  • создавать прайс-листы для различных групп покупателей; 

  • планировать скидки и наценки с учетом сезонности и спроса; 

  • периодически изменять цены в ответ на рыночные условия; 

  • использовать маркетинговые акции и специальные предложения. 

Информация, которая хранится в 1С, помогает руководству и сотрудникам компании проводить анализ рынка, конкурентов и потребителей, поддерживать гибкость в ценовой политике и находить баланс между конкурентоспособностью цен и прибыльностью бизнеса.

При покупке «1С:УТ» «ВДГБ» возвращает от суммы до 20% услугами. А демо-версию программы можно попробовать бесплатно в течение 30 дней.

Преимущества программы «1С:УТ 8» («1С:Управление торговлей 8.3»)

По сравнению с аналогичными программными решениями у 1С есть три важных преимущества.

Гибкость и универсальность

Благодаря им система идеально подходит широкому спектру организаций. Ее настраиваемые параметры позволяют адаптировать функционал под различные виды деятельности.

Гибкие инструменты контроля

«1С:УТ» — это полноценный инструмент контроля. Торговые организации обычно сами занимаются закупками, логистикой, доставкой. Все эти процессы требуют тщательного контроля. Для этого в системе есть функции, которые помогут отслеживать и своевременно выявлять проблемные места на любом этапе управления организацией.

Возможности интеграции 

Систему можно интегрировать с другими программами — в том числе с «1С:Бухгалтерия», системами управления сайтами и разнообразным торговым оборудованием.

Недостатки программы

В «1С:УТ» изначально нет возможности учитывать производственные операции. Но этот вопрос решает модуль «Наше производство», который можно подключить к программе. 

В программе нет бухгалтерского учета, поэтому его вести нужно в отдельной системе. Однако из УТ можно передавать сведения о торговых операциях в «1С:Бухгалтерию».

Для учета заработной платы также используют отдельное ПО — часто это «1С:Зарплата и управление персоналом».

Сложность системы

Сложность внедрения и использования «1С:УТ» зависит от нескольких факторов:

  • объем и сложность бизнес-процессов; 

  • выбранная конфигурация системы; 

  • квалификация персонала;

  • необходимость интеграции с другими системами; 

  • специфика требований компании. 

Для небольших предприятий система может быть простой в использовании, но с ростом бизнеса требуется более глубокая настройка, а это увеличивает сложность.

Пользовательские права и роли

Пользовательские права и роли в программе регулируют доступ сотрудников к функциям системы. Каждый пользователь имеет уникальное имя и пароль.

Роли определяют функциональные возможности пользователей. Есть уже предопределенные роли — например, «Кассир», и пользовательские, который настраивают индивидуально. 

Права доступа указывают, к каким данным и функциям есть доступ у пользователя. Пользователей можно объединить в группы для удобного управления правами. Администратор системы настраивает их через интерфейс с учетом особенностей организации. В программе ведется журнал событий, который позволяет отследить действия пользователей и обеспечить безопасность данных.

Области применения «1С:Управление торговлей 11»

«1С:УТ» — специализированное решение для оптовых и розничных торговых компаний, с помощью которого они автоматизируют основные процессы: регистрируют хозяйственные и торговые операции, ведут складской, торговый и управленческий учет. Компании из других сфер деятельности тоже могут использовать это ПО, чтобы управлять продажами.

В компании «ВДГБ» вы можете заказать «1С:Управление торговлей» с бесплатной доставкой и установкой. Кроме того, вы получите 3 месяца сопровождения 1С:ИТС, подключение кассы и настройку обмена с маркетплейсами бесплатно.

1С:Управление торговлей

1С:Управление торговлей – эффективный инструмент для управления всеми бизнес-процессами на предприятиях, занятых в оптовой, розничной, комиссионной торговле

Реклама: ООО «ВДГБ», ИНН 7718191795, erid: LjN8KJDcW

Комментарии

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