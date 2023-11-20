«1С:Управление торговлей» — автоматизация торгового предприятия 

О конфигурации
«1С:Управление торговлей» предназначена для любых видов торговых операций.
Здесь также удобно вести управленческий учет: для этого в программе есть все — от первичных документов до разнообразных аналитических отчетов.
Если компания работает в составе холдинговой структуры, то документы можно оформлять от имени организаций, которые входят в нее.
Три ключевых преимущества программного обеспечения
Актуальная версия программы — 11.5. По сравнению с УТ 10.3, которую до сих пор используют некоторые фирмы, она обладает несколькими преимуществами.
В редакции 11.3 — более широкий функционал для управления запасами, закупками и складом.
Реализованы гибкие скидочная и бонусная системы, в том числе можно настроить накопительные скидки и бонусы.
Более гибкая настройка ролей и прав доступа. Можно скрыть ненужные сотруднику функции и оставить самое важное.
Готовые решения для всех направлений
Решение «1С:УТ» охватывает многие направления деятельности компании:
склад;
розничный магазин;
оптовая торговля;
онлайн-торговля;
маркетинг;
закупки.
О том, как «1С» могут использовать сотрудники разных подразделений компании, — подробно в разделе «Обзор функций».
Обзор версий
Как и во многих других конфигурациях, у «1С:УТ» есть базовая и профессиональная версии.
Базовая версия позволяет планировать закупки, отгружать товары и вести все операции оптовой и розничной торговли. У нее есть ограничения: не получится вести учет нескольких фирм в одной базе, одновременно в одной информационной базе может работать один сотрудник. Также программу нельзя изменить и доработать под свои потребности. Для маленькой фирмы или торговой точки это решение подойдет, но в большинстве случаев пользователи выбирают версию ПРОФ.
У нее есть многопользовательский режим, возможность доработок и управления несколькими организациями в одной базе.
«1С:Предприятие 8. Управление торговлей» — это инструмент, который поможет повысить эффективность бизнеса торговой организации. Заказать с бесплатной доставкой и установкой
«1С:Управление торговлей»: обзор функций
Функции программы позволяют управлять оптовой и розничной торговлей. Перед настройкой системы нужно изучить возможности конфигурации и сопоставить их с особенностями компании.
Справочники
В них входят все основные сведения, которые нужны для работы:
номенклатура товаров;
о партнерствующих субъектах — поставщиках и клиентах;
об организации и ее структурах.
Партнеры
Эта категория включает контрагентов, клиентов и поставщиков. Первые — организации или физлица, с которыми есть договоры и бухгалтерские документы. В раздел «Контакты» входят представители клиентов-партнеров с Ф.И.О., должностями и телефонными номерами.
Организации
Этот справочник содержит информацию об организационной структуре компании (общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество и т.д.). В нем есть все сведения, которые связаны с регламентированным учетом — кассы, счета, обособленные подразделения и т.д.
Номенклатура
Этот справочник содержит все категории товаров и услуг, которые предоставляет компания. У каждого наименования есть подробное описание его основных характеристик. Структура справочника включает:
карточку товара или услуги;
параметры товаров (в том числе справочники веса, количества в штуках, тысячах штук и др.);
цены;
дополнительные свойства.
Документы
В «1С» операции учета товаров и денег отображаются в виде документов — Заказ клиента, Реализация товаров, Счет-фактура, Финансовые операции, Расходные ордера и Отгрузка товара.
Групповая печать позволяет одновременно печатать несколько документов — при этом можно заранее выбрать их параметры и форматы.
Благодаря документам, которые создаются в «1С:УТ», можно получать:
первичные документы для торгового, складского учета;
аналитические отчеты;
этикетки на товары;
управленческие отчеты по любым срезам;
сведения об остатках продукции и задолженностях;
сведения об оборотных средствах;
данные об эффективности работы сотрудников.
CRM
«1С:УТ» позволяет управлять отношениями с клиентами и анализировать работу отдела маркетинга. В частности, в ней предусмотрены следующие возможности:
анализ незавершенных сделок с указанием причины закрытия;
планирование будущих сделок с клиентами;
создание отчетов;
анализ эффективности работы менеджеров;
регистрация претензий от покупателей;
введение сделок с клиентами;
планирование контактов с покупателями;
хранение информации по контрагентам, истории взаимодействий.
Управление продажами
Управление продажами включает:
формирование коммерческих предложений;
выставление счетов;
настройку скидок;
резервирование товаров;
урегулирование вопросов по возврату товаров.
В «1С» можно работать с разными способами оплаты — в том числе с продажами в кредит и с предоплатой. Система позволяет управлять обширным ассортиментом товаров: вы можете вести детальный учет характеристик, таких как размер, цвет, бренд и другие.
Управление закупками
Эффективное взаимодействие с поставщиками и управление закупками помогает поддерживать нужное количество востребованных товаров на складе компании.
С помощью программы менеджер планирует закупки. В ней можно оформлять заказы и контролировать их исполнение, а также формировать графики поставок и вести учет платежей.
1С:Управление торговлей
1С:Управление торговлей — эффективный инструмент для управления всеми бизнес-процессами на предприятиях, занятых в оптовой, розничной, комиссионной торговле
Контроль запасов
ПО позволяет вести оперативный учет всех складских операций:
поступление;
перемещение;
комплектация;
инвентаризация.
Сотрудники видят актуальную информацию о товарных остатках и могут управлять складскими операциями удаленно. Возможности системы помогают организовать хранение по группам товаров, вести учет на уровне складских ячеек и разрабатывать стратегии размещения товаров для эффективного управления ресурсами.
Управление финансами
«1С:УТ» — эффективное решение для детального анализа финансов компании. В программе есть управленческий баланс по периодам и организациям.
Система позволяет разделить финансовые результаты фирмы по направлениям деятельности. Это означает, что можно отдельно оценивать прибыль компании по каждому направлению.
Состав направлений и правила отражения финансовых операций по каждому направлению можно гибко настраивать.
Мониторинг и анализ показателей деятельности компании
Мониторинг целевых показателей помогает руководителю получить информацию о деятельности подразделений и на основании этих данных принять обоснованные управленческие решения.
Система управления целевыми показателями в программе позволяет:
проанализировать эффективность работы организации;
выявить проблемные области;
проконтролировать выполнение задач;
принять решения на основе цифр.
Подключение торгового оборудования
Программу можно интегрировать с разнообразным торговым оборудованием, включая сканеры штрих-кодов, терминалы сбора данных, торговые весы, принтеры этикеток, считыватели магнитных карт и другие устройства.
Приложения для мобильных устройств
У «1С:УТ» есть приложение для мобильных устройств, с помощью которого можно подключиться к корпоративной информационной системе предприятия.
Мобильное приложение удобно для удаленных сотрудников, таких как торговые представители и супервайзеры. В режиме онлайн пользователи могут ставить задачи коллегам, проводить анализ и контроль их исполнения, а также получать информацию о наличии товаров и другие данные.
Электронная почта
Программа позволяет отправлять электронную почту прямо из интерфейса 1С. Эту функцию просто настроить в разделе «НСИ и Администрирование» — «Администрирование» — «Органайзер».
Наличие задач
В «1С» можно создавать задачу любому пользователю на основании справочника или документа. Например: «Исправить отчет о розничных продажах».
Ценовое образование
В программе можно:
устанавливать различные виды цен — закупочные, оптовые, розничные;
создавать прайс-листы для различных групп покупателей;
планировать скидки и наценки с учетом сезонности и спроса;
периодически изменять цены в ответ на рыночные условия;
использовать маркетинговые акции и специальные предложения.
Информация, которая хранится в 1С, помогает руководству и сотрудникам компании проводить анализ рынка, конкурентов и потребителей, поддерживать гибкость в ценовой политике и находить баланс между конкурентоспособностью цен и прибыльностью бизнеса.
При покупке «1С:УТ» «ВДГБ» возвращает от суммы до 20% услугами. А демо-версию программы можно попробовать бесплатно в течение 30 дней.
Преимущества программы «1С:УТ 8» («1С:Управление торговлей 8.3»)
По сравнению с аналогичными программными решениями у 1С есть три важных преимущества.
Гибкость и универсальность
Благодаря им система идеально подходит широкому спектру организаций. Ее настраиваемые параметры позволяют адаптировать функционал под различные виды деятельности.
Гибкие инструменты контроля
«1С:УТ» — это полноценный инструмент контроля. Торговые организации обычно сами занимаются закупками, логистикой, доставкой. Все эти процессы требуют тщательного контроля. Для этого в системе есть функции, которые помогут отслеживать и своевременно выявлять проблемные места на любом этапе управления организацией.
Возможности интеграции
Систему можно интегрировать с другими программами — в том числе с «1С:Бухгалтерия», системами управления сайтами и разнообразным торговым оборудованием.
Недостатки программы
В «1С:УТ» изначально нет возможности учитывать производственные операции. Но этот вопрос решает модуль «Наше производство», который можно подключить к программе.
В программе нет бухгалтерского учета, поэтому его вести нужно в отдельной системе. Однако из УТ можно передавать сведения о торговых операциях в «1С:Бухгалтерию».
Для учета заработной платы также используют отдельное ПО — часто это «1С:Зарплата и управление персоналом».
Сложность системы
Сложность внедрения и использования «1С:УТ» зависит от нескольких факторов:
объем и сложность бизнес-процессов;
выбранная конфигурация системы;
квалификация персонала;
необходимость интеграции с другими системами;
специфика требований компании.
Для небольших предприятий система может быть простой в использовании, но с ростом бизнеса требуется более глубокая настройка, а это увеличивает сложность.
Пользовательские права и роли
Пользовательские права и роли в программе регулируют доступ сотрудников к функциям системы. Каждый пользователь имеет уникальное имя и пароль.
Роли определяют функциональные возможности пользователей. Есть уже предопределенные роли — например, «Кассир», и пользовательские, который настраивают индивидуально.
Права доступа указывают, к каким данным и функциям есть доступ у пользователя. Пользователей можно объединить в группы для удобного управления правами. Администратор системы настраивает их через интерфейс с учетом особенностей организации. В программе ведется журнал событий, который позволяет отследить действия пользователей и обеспечить безопасность данных.
Области применения «1С:Управление торговлей 11»
«1С:УТ» — специализированное решение для оптовых и розничных торговых компаний, с помощью которого они автоматизируют основные процессы: регистрируют хозяйственные и торговые операции, ведут складской, торговый и управленческий учет. Компании из других сфер деятельности тоже могут использовать это ПО, чтобы управлять продажами.
В компании «ВДГБ» вы можете заказать «1С:Управление торговлей» с бесплатной доставкой и установкой. Кроме того, вы получите 3 месяца сопровождения 1С:ИТС, подключение кассы и настройку обмена с маркетплейсами бесплатно.
1С:Управление торговлей
1С:Управление торговлей – эффективный инструмент для управления всеми бизнес-процессами на предприятиях, занятых в оптовой, розничной, комиссионной торговле
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