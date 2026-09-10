Как заверить переписку в мессенджерах и электронной почте для суда в 2026–2027 году

Обсуждать рабочие моменты в мессенджерах и по электронной почте удобно — сообщения отправляются мгновенно, сохраняется история переписки, можно быстро обмениваться документами. А если дело доходит до судебных споров, именно сообщения из чатов и электронных писем нередко становятся ключевыми доказательствами.

Доказательства из переписки легко удалить, поэтому важно сразу сохранить их в том виде, как они отображались в сервисе — например, сделать скриншот или записать видео. Иначе шансы на победу в судебном споре резко снизятся. Для суда лучше всего предоставить максимально полную версию переписки и подтвердить ее подлинность. Это может заверить нотариус или сервис ShotApp, который подготовит электронный протокол с нужными данными из мессенджеров, соцсетей или почты для защиты вашей позиции в суде.

Ответ на вопрос о том, что должно быть указано при осмотре информации в сети Интернет, дает пункт 55 постановления Пленума ВС № 10 от 23.04.2019. Пленум указывает, что на распечатке интернет-страницы должен присутствовать ее адрес и точное время получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК, статья 71 АПК).

Разберемся, как заверить переписку в мессенджере и по электронной почте так, чтобы у суда не осталось в ней сомнений.