Как заверить переписку в мессенджерах и электронной почте для суда в 2026–2027 году

Обсуждать рабочие моменты в мессенджерах и по электронной почте удобно — сообщения отправляются мгновенно, сохраняется история переписки, можно быстро обмениваться документами. А если дело доходит до судебных споров, именно сообщения из чатов и электронных писем нередко становятся ключевыми доказательствами.
Доказательства из переписки легко удалить, поэтому важно сразу сохранить их в том виде, как они отображались в сервисе — например, сделать скриншот или записать видео. Иначе шансы на победу в судебном споре резко снизятся. Для суда лучше всего предоставить максимально полную версию переписки и подтвердить ее подлинность. Это может заверить нотариус или сервис ShotApp, который подготовит электронный протокол с нужными данными из мессенджеров, соцсетей или почты для защиты вашей позиции в суде.
Ответ на вопрос о том, что должно быть указано при осмотре информации в сети Интернет, дает пункт 55 постановления Пленума ВС № 10 от 23.04.2019. Пленум указывает, что на распечатке интернет-страницы должен присутствовать ее адрес и точное время получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК, статья 71 АПК).
Разберемся, как заверить переписку в мессенджере и по электронной почте так, чтобы у суда не осталось в ней сомнений.
Что нужно зафиксировать в переписке для суда
Предположим, оппонент еще не удалил переписку, и вы успеваете ее зафиксировать. Нужно придерживаться определенных правил для наиболее полного отображения доказательств:
Проверьте доступность переписки, а также аккаунтов ее участников. Некоторые приложения мессенджеров могут не позволить сделать скриншоты профилей пользователей — поэтому для более полной фиксации лучше авторизоваться в веб-версии сервиса.
Важно зафиксировать не только саму переписку, но и профили ее участников (если переписка велась в мессенджере), адрес отправителя и метаданные письма (для электронной почты), личные страницы (для соцсетей).
При создании скриншотов профилей и личных страниц важно, чтобы было четко видно основные данные лица: имя, юзернейм, номер телефона, аватар и т. д.
При фиксации переписки на видео совершайте перемотку переписки плавно, без спешки, чтобы была возможность читать сообщения во время осмотра.
При создании скриншотов ленты переписки проследите, чтобы на каждом последующем изображении было видно часть сообщений и даты из предыдущего. Это поможет подтвердить ее непрерывность.
Если в переписке содержались вложения (картинки, аудио, видео или документы) обязательно раскройте их и покажите в видео или на скриншоте. Это позволит связать зафиксированную переписку с важными данными, которыми ее участники обменивались помимо сообщений.
Способы заверения переписки для суда: самостоятельные скриншоты, нотариус и сервисы фиксации
Можно ли представить обычный скриншот переписки в суд?
Если вам раньше не приходилось собирать доказательства для суда, наиболее очевидным кажется вариант воспользоваться обычной программой для записи видео и создания скриншотов.
Однако скриншоты, сделанные самостоятельно в таких программах, могут быть отклонены судом в следующих случаях:
Оппонент предоставил собственные снимки переписки, опровергающие ваши.
При создании скриншотов была упущена важная информация (например, не показан адрес страницы или содержание вложения письма). Пример — дело № А65-24486/2023 (АС Республики Татарстан), где ответчик проиграл дело, так как не зафиксировал профили участников переписки.
Нет дополнительных данных, которые помогли бы подтвердить, что зафиксированная на скриншоте переписка действительно велась.
Поэтому для фиксации доказательств из переписки лучше воспользоваться надежными способами, которые позволят дополнить ее данными, подтверждающими истинность. К таким способам относятся нотариальное заверение и использование автоматизированных сервисов фиксации доказательств.
Как заверить переписку для суда у нотариуса
К нотариусам обращаются за заверением доказательств в тех случаях, когда велика вероятность, что оппонент может поставить под сомнение их истинность. Ведь нотариальное действие, осуществляемое не заинтересованным лицом, становится гарантом того, что зафиксированные сведения подлинные и не требуют дополнительного доказывания (согласно ч. 5 ст. 61 ГПК и ч. 5 ст. 69. АПК).
Вам не потребуется фиксировать доказательства самостоятельно — нотариус осмотрит вашу переписку, сделает скриншоты с ней и составит протокол с подробным описанием процесса осмотра и данными осмотренных ресурсов. Составление нотариального протокола надежно защитит вашу переписку от нападок оппонента, однако есть несколько важных моментов, которые в случае с этим типом доказательств могут стать критическими:
Для проведения осмотра переписки нотариусу потребуется вход в ваш аккаунт Telegram, WhatsApp1, ВКонтакте, Макс или другого сервиса. Иными словами, вам нужно передать личные данные другому лицу, на что не все готовы пойти.
О нотариальном осмотре необходимо уведомить другую сторону спора (ч. 5 ст. 103 Основ законодательства о нотариате). Как итог, ваш оппонент может успеть удалить переписку до составления протокола.
Многие популярные сервисы, в которых могла годами вестись деловая переписка (например, Telegram и WhatsApp1), на данный момент заблокированы в России. По этой причине большинство нотариусов, скорее всего, откажутся ее заверять (ст.15.3 закона о защите информации).
Нотариус проводит осмотр доказательств в соответствии со своим графиком, из-за чего может пострадать оперативность. Например, протокол не будет готов в нужные сроки или оппонент удалит переписку до ее заверения. Проблему оперативности решает наш агрегатор дистанционного нотариального обеспечения «Вебджастис».
Стоимость услуг нотариуса может оказаться достаточно высокой (от 15 000 рублей), из-за чего судебные издержки значительно увеличатся.
Как следствие, переписку рекомендуется зафиксировать самостоятельно — путем создания скриншотов или записи видео. Лучше всего скомбинировать оба способа: записать видео осмотра беседы или почтового ящика и дополнить его скриншотами наиболее важных фрагментов. Это как раз позволяет сделать сервис ShotApp.
В отличие от программ для создания скриншотов, сервис ShotApp позволит не только сделать снимки экрана, но и сформировать электронный протокол с дополнительными техническими данными. Он достаточно прост в использовании и не требуют специальных знаний. Главный плюс в том, что пользователь получает возможность создать не просто скриншоты, а полноценный документ для представления в суд.
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Как заверить переписку без нотариуса
Принцип использования сервиса автоматизированной фиксации доказательств ShotApp следующий:
1. Нужно открыть мобильное приложение либо запустить расширение для браузера и запустить в нем функцию записи экрана.
2. Начнется запись видео, в которое войдет то, что будет показано на экране компьютера или мобильного устройства. Вам потребуется осмотреть профили участников беседы и ее содержание (либо письма, если фиксируется электронная почта).
3. После завершения записи потребуется отметить для сервиса наиболее важные кадры из видео. На основе них будут созданы скриншоты.
4. После создания скриншотов появится возможность сформировать протокол. Кроме снимков и записанного ранее видео, в него войдут:
IP-адрес устройства, с которого осуществлялась фиксация;
URL, IP-адрес и дополнительная техническая информация о мессенджере или соцсети, где велась переписка;
данные из сервиса точного времени, подтверждающие, когда именно была проведена фиксация.
Таким образом, сервис фиксации доказательств позволяет не только быстро сделать качественные скриншоты и видео хода осмотра, но также сохранить технические данные для подтверждения их подлинности.
Протоколы автоматизированной фиксации ShotApp создаются третьей, незаинтересованной в споре стороной (сервисом), благодаря чему их данные могут считаться объективными. Они хранятся на защищенном сервере, что защищает их от подделки. Доступ же к протоколам и их материалам можно получить в любое время по ссылке или QR-коду. Срок хранения электронных протоколов на сервере составляет три года, что вполне достаточно для разрешения судебного спора.
Сравнение способов заверения переписки
Критерии
Создание скриншота вручную
Нотариальное заверение
Сервис автоматизированной фиксации ShotApp
Достоверность
Низкая, может быть оспорена
Высокая (в соответствии с ч. 5 ст. 61 ГПК и ч. 5 ст. 69. АПК)
Высокая (подтверждена судебной практикой)
Стоимость
Бесплатно
От 16 000 ₽
Менее 1000 ₽
Скорость получения доказательства
От 30 минут
От нескольких часов до нескольких дней
2–3 минуты
Запись видео с фиксацией
Нет
Нет по общему правилу
Есть
Фиксация технических данных (URL, whois, трассировки, редиректы, дата, время, метаданные файлов)
Нужно проводить отдельно
Нотариус осуществляет вручную
Осуществляется сервисом автоматически при создании протокола
Сохранение копии страницы в Вебархив
Нет
Нет
Да
Доступность 24/7
Да
Нет
Да
Судебная практика по заверению переписки через ShotApp
Суды принимают протоколы фиксации электронной переписки ShotApp в качестве доказательств. Переписка, заверенная таким образом, может быть использована в судебных спорах разной направленности. Например:
Заключение и исполнение договоров. Пример: дело № А56-39732/2026 (АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области), где организатор мероприятия смог взыскать долг с заказчика, доказав свою правоту с помощью зафиксированной в электронном протоколе переписки.
Трудовые споры. Пример: дело № 2-33/2025 (Нововоронежский городской суд Воронежской области), где работник смог успешно на основании электронного протокола переписки оспорить невыплату обеспечения при нетрудоустройстве.
Корпоративные споры. Пример: дело № А33-20392/2025 (АС Красноярского края), где зафиксированная в электронном протоколе переписка помогла ответчику доказать, что обвинения в том, что его действия причиняли вред бизнесу, ложны.
Как правильно заверить переписку: основные выводы
При заверении переписки в любом мессенджере и соцсети важно следующее:
Оперативность. Беседа с оппонентом может быть удалена в любой момент, поэтому важно сохранить ее сразу, как только вы собираетесь составить досудебную претензию либо подать иск.
Полнота. Обычного скопированного текста недостаточно — требуются более весомые доказательства, такие как скриншоты и видео. Дополнительный вес им придаст создание протокола с подробными техданными — нотариального или автоматизированной фиксации.
Внимание к нюансам. Каждый мессенджер и сервис электронной почты имеет свои особенности отображения информации о пользователе и содержания переписки. Поэтому перед непосредственной фиксацией доказательств важно убедиться, что все нужные сведения доступны.
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FAQ: частые вопросы о заверении переписки как доказательства для суда
Принимают ли суды скриншоты переписки из мессенджеров, соцсетей и почты в качестве доказательств?
Да, принимают. Переписка рассматривается наравне с другими типами доказательств (пункт 55 постановления Пленума Верховного Суда № 10 от 23.04.2019).
Имеет ли переписка в ограниченных к доступу мессенджерах Telegram и WhatsApp1 юридическую силу?
Да, будет. На момент публикации статьи не было резонансных прецедентов, где суд мотивировал отклонение доказательств данной причиной.
Как мне представить в суд переписку — достаточно ли будет просто скопировать текст?
Нет, одного текста недостаточно. Важно продемонстрировать суду, что переписка велась в конкретном мессенджере (соцсети, почтовом сервисе), с определенным человеком или группой лиц в заявленное время. Поэтому необходимы именно изображения страниц с перепиской или видеозапись их осмотра.
Обязательно ли идти к нотариусу, чтобы заверить переписку?
Нет, это не является обязательным требованием. В большинстве случаев для дополнительного подтверждения истинности переписки достаточно предоставления электронного протокола с техническими данными ресурса, созданного третьей независимой стороной. Существуют также судебные прецеденты, когда оппонент потребовал признать переписку в мессенджере, не заверенную нотариусом, ненадлежащим доказательством, но суд отказал ему в данном требовании (пример: дело № 2-4405/2024, Пятигорский городской суд).
Что именно следует отразить на скриншотах для полноты доказательств?
Профили участников переписки с основными данными, позволяющими их идентифицировать (имя, юзернейм, номер телефона и т. д.). В случае с электронной почтой нужно раскрыть полную информацию об отправителе и метаданные письма, а при фиксации переписки в соцсетях важно показать личные страницы пользователей.
Текст переписки. Необходимо показать то, что она шла непрерывно — то есть на каждом последующем скриншоте должно быть видно часть текста с предыдущего.
Как лучше заверить переписку — на телефоне или с ПК?
Наиболее оптимальный вариант — для фиксации открыть через браузер на ПК веб-версию мессенджера или сервиса, в котором велось общение. Это связано с тем, что мобильные приложения мессенджеров могут блокировать на уровне операционной системы снятие скриншотов профилей участников беседы.
Сколько стоит заверение переписки?
Стоимость нотариального заверения переписки начинается от 16 000 руб. и увеличивается пропорционально объему информации, которую необходимо зафиксировать. Создание протокола автоматизированной фиксации доказательств ShotApp значительного дешевле — минимальная цена составляет 990 руб.
ShotApp — это специальный софт для заверения переписки. Сервис является частью программного комплекса «Вебджастис». Проект «Вебджастис» является резидентом «Сколково», а сам программный комплекс включен в реестр отечественного программного обеспечения. Протоколы сервиса прочно вошли в судебную практику арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
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