Как КЭДО помогает компаниям работать эффективнее: кейсы VK HR Tek

Кадровый электронный документооборот — система, в которой сотрудники и руководители обмениваются документами и подписывают их электронной подписью. По закону это полный аналог бумажных документов, благодаря которому не нужно дублировать на реальных носителях:

договоры,

заявления,

приказы,

соглашения,

журналы,

табели.

В системе видны статусы, сроки подписания документа и ответственные

В КЭДО у офисных, удаленных сотрудников, кадровиков и работодателя есть электронная подпись и учетная запись. В личном кабинете они создают документы по шаблону и отправляют по маршруту согласования. Так бумаги подписываются за несколько минут, а не дней, важные документы не теряются, а компания экономит время и бюджет на почтовой пересылке.

Если процессы автоматизированы, нагрузка на кадровый отдел меньше, согласование документов прозрачное для всех сторон, а работники и соискатели лояльны к компании.