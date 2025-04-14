Как холдингам снизить налоговые риски и упростить контакт с ФНС: налоговый мониторинг 2025

Возможности единой инсталляции витрины VK Tax Compliance

Переход на налоговый мониторинг предполагает, что холдинг предоставляет ФНС доступ ко всем данным по своей деятельности. Такой доступ к информации предоставляется через специальный зашифрованный канал связи, причем он должен отвечать ряду требований безопасности.

Как мы уже отмечали, при переходе на новую форму контроля индивидуальный канал устанавливается для каждого юрлица. Но есть и более удобное решение — подключение налоговой витрины VK Tax Compliance с единой инсталляцией для всех компаний, которые входят в холдинг.

Как это работает? Канал связи устанавливается для первого юрлица, которое переходит на налоговый мониторинг, а другие участники холдинга уже присоединяются к этому каналу. В результате канал нужно установить единожды, а не для каждого юридического лица индивидуально.

Преимущество такого решения очевидно: расходы на технические работы у бизнеса возникают только один раз — при подключении первого юридического лица. В дальнейшем, когда присоединяются следующих юрлица, достаточно выполнить настройку и передать им права на пользование программным обеспечением. Таким образом, единая инсталляция витрины позволяет снизить затраты при переходе на налоговый мониторинг и сэкономить время на подключении.

И еще один важный момент, связанный с информационной безопасностью. Все компании подключаются к одной витрине, через которую происходит передача данных для налогового органа. Но у каждого юрлица доступ будет исключительно к своей информации — разграничение поддерживается как в разрезе прав пользователей, так и технически.