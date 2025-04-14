Как холдингам снизить налоговые риски и упростить контакт с ФНС: налоговый мониторинг 2025

При этом переход на систему налогового мониторинга ставит перед холдингами новые задачи. Рассказываем, как крупным налогоплательщикам справиться со всеми сложностями и выполнить требования закона.
Переход на налоговый мониторинг: с какими сложностями сталкиваются холдинги
Налоговый мониторинг — это форма налогового контроля, которая заменяет привычный формат налоговых проверок на онлайн-взаимодействие. ФНС наблюдает за деятельностью бизнеса через специальную систему.
У этого режима много плюсов. Бизнес может забыть о камеральных и выездных проверках, которые отнимают массу ресурсов и времени, а возникающие вопросы решаются гораздо оперативнее. Наряду с этим сокращаются налоговые риски. И в целом взаимоотношения ФНС и налогоплательщиков становятся проще и понятнее.
Чтобы получить доступ ко всем преимуществам, холдингам предстоит перевести свои юрлица на новую форму контроля. И здесь возникает первая сложность — канал связи с налоговой настраивается для каждого юридического лица в холдинге, а не для всей структуры сразу. Также следует учесть, что при переходе на такую форму контроля у холдингов появляются дополнительные задачи — все участники должны регулярно подавать отчетность в ФНС.
Возможности единой инсталляции витрины VK Tax Compliance
Переход на налоговый мониторинг предполагает, что холдинг предоставляет ФНС доступ ко всем данным по своей деятельности. Такой доступ к информации предоставляется через специальный зашифрованный канал связи, причем он должен отвечать ряду требований безопасности.
Как мы уже отмечали, при переходе на новую форму контроля индивидуальный канал устанавливается для каждого юрлица. Но есть и более удобное решение — подключение налоговой витрины VK Tax Compliance с единой инсталляцией для всех компаний, которые входят в холдинг.
Как это работает? Канал связи устанавливается для первого юрлица, которое переходит на налоговый мониторинг, а другие участники холдинга уже присоединяются к этому каналу. В результате канал нужно установить единожды, а не для каждого юридического лица индивидуально.
Преимущество такого решения очевидно: расходы на технические работы у бизнеса возникают только один раз — при подключении первого юридического лица. В дальнейшем, когда присоединяются следующих юрлица, достаточно выполнить настройку и передать им права на пользование программным обеспечением. Таким образом, единая инсталляция витрины позволяет снизить затраты при переходе на налоговый мониторинг и сэкономить время на подключении.
И еще один важный момент, связанный с информационной безопасностью. Все компании подключаются к одной витрине, через которую происходит передача данных для налогового органа. Но у каждого юрлица доступ будет исключительно к своей информации — разграничение поддерживается как в разрезе прав пользователей, так и технически.
VK Tax Compliance
Подключите платформу для решения задач налогового мониторинга по модели подписки или по бессрочной лицензии
Поддержка функциональности мультитокенов
Для пользователей платформы VK Tax Compliance доступна поддержка функциональности мультитокенов.
Почему это необходимо? Если канал связи используют сразу несколько юридических лиц, необходимо идентифицировать принадлежность данных конкретной компании. Задача решается благодаря поддержке функциональности мультитокенов.
К одному каналу связи возможно подключить любое количество юридических лиц, и токены будут выступать в качестве ключей их идентификации. Это исключает ситуации, когда возникает путаница с пониманием, какой из компании был направлен запрос от налогового органа и кто предоставил ответ. Без поддержки мультитокенов использование одного канала связи для всех компаний было бы невозможно, а значит у бизнеса возникли бы дополнительные расходы.
Сделать обмен данными между участниками налогового мониторинга и налоговыми органами максимально удобным помогает платформа VK Tax Compliance. Это передовое IT-решение, которое позволяет компаниям работать с налоговой по-новому. VK Tax Compliance учитывает все требования законодательства, особенности бизнеса и интегрируется с любыми учетными системами.
Адаптивность витрины для бизнеса с разными налоговыми регистрами
Нередко холдинг представляет собой цепочку компаний, которые ответственны за определенные направления деятельности в рамках группы. Предположим, агрохолдинг, специализирующийся на производстве молочной продукции, имеет собственную торговую сеть. В его структуре за розничную торговлю будет отвечать одна компания, за производство — вторая и за логистику — третья. Соответственно, каждое из этих юрлиц будет использовать определенный налоговый регистр, который соответствует его виду деятельности.
Что это значит? У каждой организации, которая входит в один холдинг, порядок ведения регламентированного учета и формы отчетов могут быть различными. И если такой холдинг решит перейти на новую форму налогового контроля, система должна поддерживать возможность предоставления данных в соответствии с установленными учетными процессами каждого юрлица.
С платформой VK Tax Compliance можно настроить учет для каждого юрлица в соответствии с его налоговым регистром. Преимущество VK Tax Compliance в том, что она работает с разными учетными методологиями, поэтому унифицировать учет не нужно. А это, в свою очередь, существенно упрощает процедуру перехода.
Как VK Tax Compliance помогает автоматизировать отчетность по структуре холдинга
Налоговый мониторинг предполагает, что каждое юрлицо, входящее в холдинг, обязано отчитываться об отношениях и связях с другими компаниями. На практике это значит, что как минимум раз в год каждой компании предстоят подготовка и предоставление отчета, причем содержащиеся в таких отчетах данные не должны быть противоречивыми.
Например, если в отчете одного из юрлиц (назовем его А) указано, что оно владеет другим юрлицом (обозначим его как Б) на 15%, то в отчете юрлица Б должна быть информация о том, что участие юрлица А в его уставном капитале составляет 15%. Если будут расхождения, ФНС ожидаемо потребует разъяснений, на которые придется тратить время.
Конечно, если в группу компаний входит 4–5 юрлиц, составление отчетов вручную может показаться не слишком сложной процедурой. Но если холдинг объединяет множество компаний, ведение таких файлов превращается в затратный процесс.
Как платформа VK Tax Compliance помогает решить этот вопрос? Специальный инструмент — модуль ведения структуры — собирает и обобщает все данные о структуре и других связях юрлиц в холдинге. В один клик можно сформировать отчеты по всем юридическим лицам холдинга и при этом не сомневаться в их достоверности и отсутствии противоречий.
Поддержка производственно-логистических цепочек: альтернативный подход от VK Tax Compliance
Эта возможность будет полезна холдингам, которые добывают, транспортируют и перерабатывают ископаемые. У таких холдингов есть обязанность подавать отчетность по изменению стоимости сырья на каждом из этапов производства и по ее формированию в финальную стоимость продукта. Предположим, нефтегазовый холдинг включает в себя несколько компаний: одна из них занимается добычей нефти, другая осуществляет доставку в нефтеперерабатывающий завод, а непосредственно сам завод перерабатывает нефть в финальный продукт.
Холдингу из нашего примера необходимо отчитываться об изменении стоимости нефти на всех этапах — от добычи до переработки. При перевозке сырья к его себестоимости добавляются расходы на транспортировку, а на этапе обработки, то есть на нефтеперерабатывающем заводе, формируется стоимость финального продукта с учетом расходов на переработку.
При самостоятельной подготовке отчетности управляющей компании предстоит в первую очередь собрать сведения обо всех участниках производственно-логистической цепочки, далее сделать запрос в каждую компанию и уже затем получить информацию — как в каждой из этих компаний изменялась ценность продукта.
Такой процесс сопряжен с определенными сложностями. Компании зачастую направляют сведения в различных форматах и нередко пользуются разными методологиями. В результате приходится тратить время на сверки и последующую корректировку. И уже после предстоит собрать данные в один файл, который перед отправкой в налоговый орган должны одобрить все юрлица.
С платформой VK Tax Compliance процесс может выглядеть по-другому. Дополнительный функционал платформы позволяет обрабатывать и обобщать сведения, которые поступают от различных юрлиц холдинга. Расширение помогает сформировать единый отчет и выполнить его согласование перед отправкой в налоговую службу.
Как VK Tax Compliance помогает крупным налогоплательщикам
Использование VK Tax Compliance — это не только упрощение взаимодействия с ФНС, но и сокращение издержек:
Снижение расходов на переход. Этого удается достичь за счет единой инсталляции для всех юрлиц холдинга и поддержки функциональности мультитокена.
Адаптивность витрины для юрлиц с разными налоговыми регистрами. При работе с VK Tax Compliance юридические лица могут сохранить свои методы учета.
Упрощение подготовки отчетности. Решение минимизирует сложности при подготовке отчетов для налоговой с помощью доступных пользователям инструментов.
С платформой VK Tax Compliance холдинги могут не только улучшить взаимодействие с налоговыми органами, но и снизить риски, а также сделать управление данными более эффективным.
Платформа включает два формата сотрудничества — установка витрины по модели подписки или на собственных серверах холдинга. Первый вариант предполагает, что хранение данных будет осуществляться в российском облаке, приобретать серверное оборудование не потребуется. При выборе второго варианта данные остаются внутри корпоративного контура.
Готовы воспользоваться всеми преимуществами налогового мониторинга и при этом избежать лишних расходов и сложностей, которые сопровождают процесс перехода? Закажите бесплатное демо, чтобы лично оценить все возможности платформы.
VK Tax Compliance
Подключите платформу для решения задач налогового мониторинга по модели подписки или по бессрочной лицензии
Реклама: ООО «ВК», ИНН: 7743001840, erid: 2W5zFHSZh92
Начать дискуссию