Деловые поездки становятся дороже, а значит, компаниям важно планировать расходы и управлять ими на каждом этапе. Чтобы командировки оставались предсказуемыми по бюджету, недостаточно проверить чеки после возвращения сотрудника — контроль должен начинаться еще до бронирования. Разбираемся, где теряется контроль командировочных расходов и как его вернуть.
Эксперт материала
Ксения Мишакина, старший менеджер продуктового направления VK Tech. Специализируется на автоматизации кадровых процессов.
Почему меняется стоимость деловых поездок
По данным Союза агентств делового туризма, в 2025 году гостиницы в России подорожали на 18%, авиабилеты — на 11,8%, поездки на поездах — на 13,8%. В 2026 году рост продолжается: по оценке J’son & Partners Consulting, средняя деловая поездка обойдется в 63 000 ₽ — на 12% дороже, чем годом ранее. При этом число бизнес-поездок, по прогнозам, вырастет всего на 3%.
На стоимость командировки влияет и туристический налог. С 1 января 2025 года он заменил курортный сбор, и вводить его вправе любой муниципалитет. Предельная ставка растет на один процентный пункт ежегодно: с 1% в 2025 году до 5% в 2029-м. Льгот для командированных нет, поэтому компании включают налог в расходы.
Это значит, что каждая поездка должна окупаться встречей, сделкой или запуском проекта, а процесс ее оформления должен стать быстрым и менее трудозатратным.
Где возникают лишние расходы
Перерасход часто связан с организацией самого процесса. Деньги и время теряются на трех этапах:
Согласование командировки. Заявка идет по почте, руководитель в отпуске, а правила замещения не настроены. Пока сотрудник ждет одобрения, недорогие билеты могут закончиться: по данным Росавиации, самолеты заполнены почти на 90%.
Бронирование. Сотрудник получает одобрение и самостоятельно выбирает билеты и гостиницу. Лимиты командировочных расходов прописаны в положении, но искать документ или уточнять условия у ответственного слишком долго. В результате перерасход обнаруживается уже в авансовом отчете.
Сама поездка. Перенос рейса, затянувшиеся переговоры или дополнительная ночь в гостинице меняют первоначальный план. Расходы согласуют по телефону или в мессенджере, поэтому позднее бывает сложно восстановить, кто разрешил дополнительные траты.
Почему бухгалтерия видит расходы только после возвращения сотрудника
В традиционной схеме бухгалтер знает даты поездки из приказа о командировке, но стоимость билетов и проживания часто узнает только после возвращения сотрудника.
Проверка авансового отчета превращается в поиск ответов: согласовали ли превышение лимита, все ли подтверждающие документы по командировке приложены, почему в гостиничном счете нет дат проживания. Если чего-то не хватает, отчет отправляют на доработку и процесс затягивается.
Особенно много таких задач возникает при закрытии месяца, когда несколько отчетов поступают одновременно. При этом командировочные расходы в налоговом учете должны быть документально подтверждены. Бухгалтер собирает недостающие чеки, а кадровик может постфактум оформлять продление поездки и корректировать табель.
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Как устроена автоматизация командировок в VK HR Tek и Trivio
Упростить контроль командировочных расходов можно, если оцифровать все этапы, от заявки до авансового отчета, в едином контуре. Так устроено управление служебными поездками в модуле «Командировки» VK HR Tek, интегрированном с тревел-сервисом Trivio.
Компания сама настраивает маршрут согласования, ответственных и правила замещения, поэтому отпуск руководителя не останавливает процесс. Сотрудник заполняет заявку по понятному шаблону, цель поездки и город можно выбрать из справочников.
После согласования кадровик формирует приказ на командировку, далее данные автоматически передаются в Trivio для бронирования билетов и жилья. Сервис позволяет настроить правила работы с превышениями — тревел-политику. Например, Trivio может показывать только варианты в пределах лимита или предлагать более дорогие опции, если подходящих нет. Во втором случае варианты отправляются на согласование ответственному — компания контролирует расходы до покупки билетов и брони гостиницы.
После поездки все документы из Trivio подтягиваются в авансовый отчет в VK HR Tek. Сотрудник может дополнить его своими чеками: они проверяются по QR-коду в ФНС России, а готовый отчет автоматически отправляется в 1С. Бухгалтеру нужно только провести его и подписать. Вся история расходов и согласований при этом хранится в одном месте.
🧩Как командировка проходит все этапы в VK HR Tek и Trivio, мы подробно показали в разборе интеграции.
Что меняется для бухгалтерии
Автоматизация меняет сам подход к командировочным расходам: контроль становится частью процесса. У компании появляется прозрачная картина затрат, у сотрудников — понятные правила, а у бухгалтерии — больше времени на учет и аналитику.
Чтобы понять, где в вашей компании расходы на командировки выходят из-под контроля, ответьте на пять вопросов:
От заявки до бронирования проходит не больше 1-2 дней?
Знает ли сотрудник лимиты, когда выбирает билет?
Могут ли ответственный за бронирования и бухгалтер быстро найти все согласования превышений?
Доля возвратов авансовых отчетов на доработку составляет менее 5-10% в месяц?
Сколько часов бухгалтерия тратит на сбор чеков и перенос данных в учетную систему?
Если на несколько вопросов вы ответили отрицательно или затруднились с ответом, значит, в процессе по командировкам не хватает автоматизации и цифрового контроля. Самое время проанализировать его и передать рутинные задачи автоматизации.
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