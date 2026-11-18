Почему меняется стоимость деловых поездок

По данным Союза агентств делового туризма, в 2025 году гостиницы в России подорожали на 18%, авиабилеты — на 11,8%, поездки на поездах — на 13,8%. В 2026 году рост продолжается: по оценке J’son & Partners Consulting, средняя деловая поездка обойдется в 63 000 ₽ — на 12% дороже, чем годом ранее. При этом число бизнес-поездок, по прогнозам, вырастет всего на 3%.

На стоимость командировки влияет и туристический налог. С 1 января 2025 года он заменил курортный сбор, и вводить его вправе любой муниципалитет. Предельная ставка растет на один процентный пункт ежегодно: с 1% в 2025 году до 5% в 2029-м. Льгот для командированных нет, поэтому компании включают налог в расходы.

Это значит, что каждая поездка должна окупаться встречей, сделкой или запуском проекта, а процесс ее оформления должен стать быстрым и менее трудозатратным.