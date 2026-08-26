10 ведущих колледжей с обучением банковскому делу в Москве

Игра в банк, где кассой была коробка, а деньгами — листья с деревьев, осталась в детстве. Настоящие финансовые операции устроены по чётким алгоритмам, но, чтобы их освоить, необязательно оканчивать вуз. Банковское дело можно изучить и в колледже. В статье рассказываем, где в Москве готовят будущих банковских специалистов, чем отличаются программы и кем можно работать после выпуска.
Кем можно работать после обучения в колледже
Банкир — профессия, связанная с управлением финансами и развитием банковского бизнеса. Для таких задач нужны знания и опыт. Чтобы достичь карьерных целей, стоит начать с линейных должностей — это поможет разобраться в процессах изнутри. Один из вариантов получить профильную подготовку после 9 класса — поступить в колледж на «Банковское дело».
После выпуска можно устроиться на позиции:
Консультант. Встречает посетителей в зале, помогает разобраться с терминалом или мобильным приложением и подбирает простые услуги.
Кредитный специалист. Консультирует клиентов по условиям займов, принимает документы и помогает правильно заполнить заявку на одобрение.
Кассир-операционист. Работает напрямую с наличными деньгами в кассе: принимает платежи, выдаёт купюры и заполняет кассовые документы.
Специалист по РКО (расчётно-кассовому обслуживанию). Оформляет счета и банковские услуги. На первых порах помогает открывать вклады, выпускать карты и настраивать онлайн-банк, а с опытом переходит к ведению счетов предпринимателей и компаний.
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Московский финансовый колледж Финансового университета при Правительстве РФ (МФК)
Больше 80 лет колледж готовит специалистов для экономической и финансовой сферы. Студенты изучают банковские операции, кредитование, безналичные расчёты и работу с банковскими информационными системами. Практику учащиеся проходят в крупнейших банках страны. Вместе с дипломом выпускники получают официальное свидетельство с квалификацией «Агент банка».
Уровень образования: среднее профессиональное.
Программы и направления: «Банковское дело».
Формат обучения: очный.
Свободных мест на бюджет: 30.
Проходной балл на бюджет: 4,6.
Свободных мест на платное: 110.
Проходной балл на платное: от 3,4.
Стоимость учёбы за семестр: от 103 500 руб.
Как поступить: конкурс аттестатов.
Колледж «Синергия»
Обучение проходит на базе университета «Синергия», а профильные предметы ведут преподаватели вуза. Банковское образование включает международные расчёты по экспортно-импортным операциям, кредитование и современные технологии обслуживания клиентов. В учебный план также входят психология общения и деловой иностранный язык. Колледж предлагает разные формы обучения, которые легко совмещать с работой.
После выпуска можно продолжить учёбу в университете «Синергия» на специальности «Банковское дело». Следующий этап — магистратура «Банковский менеджмент и управление рисками». Такой образовательный трек позволит со временем занять должность руководителя отделения или проекта.
Уровень образования: среднее профессиональное.
Программы и направления: «Специалист банковского дела».
Формат обучения: очный, заочный, онлайн.
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 150.
Проходной балл на платное: от 3.
Стоимость учёбы за семестр: от 50 000 руб.
Как поступить: конкурс аттестатов.
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Колледж финансов и банковского дела Московского финансово-юридического университета (Колледж МФЮА)
На программе «Банковское дело» студентов готовят не только к работе в кассах или отделениях. Здесь также учат разбираться в страховании, валютных операциях и рынке ценных бумаг. Занятия ведут преподаватели-практики, среди которых кандидаты экономических наук. Во время учёбы студентам предоставляется доступ к профессиональным базам «КонсультантПлюс» и «Гарант», а также к электронным библиотекам с актуальной литературой.
Уровень образования: среднее профессиональное.
Программы и направления: «Банковское дело».
Формат обучения: очный, заочный.
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 250.
Проходной балл на платное: от 3.
Стоимость учёбы за семестр: от 40 000 руб.
Как поступить: конкурс аттестатов.
Колледж Российского нового университета (РосНОУ)
В 2025 году колледж занял 6 место по трудоустройству выпускников среди организаций СПО России по специальности «Банковское дело». Производственная практика начинается на 2–3 курсах и длится несколько месяцев. Студенты работают над реальными задачами в банках, и после стажировки многие получают официальное предложение о работе.
Уровень образования: среднее профессиональное.
Программы и направления: «Банковское дело».
Формат обучения: очный, заочный.
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 80.
Проходной балл на платное: от 3.
Стоимость учёбы за семестр: от 27 000 руб.
Как поступить: конкурс аттестатов.
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Колледж Московского университета имени С. Ю. Витте
Студенты колледжа учатся в новом цифровом кампусе с технологичными аудиториями. Помимо базовых занятий, в программу входят мастер-классы от представителей крупных банков. Практикующие специалисты разбирают с учащимися реальные рабочие кейсы и делятся особенностями профессии.
Уровень образования: среднее профессиональное.
Программы и направления: «Банковское дело».
Формат обучения: очный, заочный.
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 105.
Проходной балл на платное: от 3.
Стоимость учёбы за семестр: от 50 000 руб.
Как поступить: конкурс аттестатов.
Колледж экономических международных связей (КЭМС)
Помимо диплома по специальности «Банковское дело», студенты получают диплом о профессиональной переподготовке по выбранной специализации и сертификат «1С». Программа включает не только профильные дисциплины, но и дополнительную языковую подготовку. Английский язык изучают 8 часов в неделю с носителями языка, второй иностранный — 6 часов в неделю.
В колледже также есть англоязычная программа по направлению «Экономика». Занятия проходят в мини-группах, а профессиональная лексика включает термины из сфер бизнеса, финансов и менеджмента.
Уровень образования: среднее профессиональное.
Программы и направления: «Банковское дело».
Формат обучения: очный, очно-заочный, заочный.
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 580.
Проходной балл на платное: от 3.
Стоимость учёбы за семестр: от 45 000 руб.
Как поступить: конкурс аттестатов.
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Колледж администрирования и современных технологий (АиСТ)
Программа обучения охватывает все базовые процессы: от выдачи кредитов и открытия вкладов до работы в специализированных ИТ-системах и управления рисками. Подготовка позволяет выпускникам работать не только в банках, но также в страховых компаниях. По данным колледжа, 98% выпускников успешно трудоустраиваются по специальности.
Уровень образования: среднее профессиональное.
Программы и направления: «Банковское дело».
Формат обучения: очный, очно-заочный, онлайн.
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 80.
Проходной балл на платное: от 3.
Стоимость учёбы за семестр: от 35 000 руб.
Как поступить: конкурс аттестатов.
Колледж Президентской Академии (КМПО РАНХиГС)
На программе изучают потребительское кредитование, платёжные услуги и работу с задолженностями. Обучение проходит в интенсивном формате — шесть дней в неделю. Главная особенность колледжа — собственный Проектный офис, где под руководством наставников студенты могут разработать и запустить личный бизнес-проект.
Уровень образования: среднее профессиональное.
Программы и направления: «Банковское дело».
Формат обучения: очный, очно-заочный, онлайн.
Свободных мест на бюджет: 130.
Проходной балл на бюджет: 5.
Свободных мест на платное: 80.
Проходной балл на платное: от 3.
Стоимость учёбы за семестр: от 130 000 руб.
Как поступить: конкурс аттестатов.
Колледж работает при государственном университете. Здесь студентов учат оформлять кредиты, открывать и вести счета, проводить расчётно-кассовые операции, работать с депозитами и участвовать во внутрибанковском контроле. В колледже есть международные программы: студенты могут поехать на стажировку за границу.
Уровень образования: среднее профессиональное.
Программы и направления: «Банковское дело».
Формат обучения: очный, очно-заочный, онлайн.
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 50.
Проходной балл на платное: от 3,4.
Стоимость учёбы за семестр: от 103 500 руб.
Как поступить: конкурс аттестатов.
Столичный бизнес колледж (СБК)
Программа обучения построена вокруг работы с современными ИТ-системами. Студенты осваивают специализированный софт для банков и бизнеса, включая «1С», «Контур.Призму» и продукты компаний Naumen и «Програмбанк». При колледже работает собственный центр занятости, который гарантирует учащимся оплачиваемую практику и помощь с трудоустройством после выпуска.
Уровень образования: среднее профессиональное.
Программы и направления: «Банковское дело».
Формат обучения: очный, очно-заочный, заочный, вечерний, онлайн.
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 80.
Проходной балл на платное: от 3,4.
Стоимость учёбы за семестр: от 15 000 руб.
Как поступить: конкурс аттестатов.
Часто задаваемые вопросы
Подходит ли банковское дело тем, кто не любит математику?
Для работы высшая математика не нужна, но полностью уйти от цифр не получится. Базовые навыки — умение считать проценты, платежи и понимать простые финансовые показатели — пригодятся на любой должности. При этом большинство стартовых позиций связаны не со сложными расчётами, а с заполнением документов, знанием услуг и общением с клиентами.
Обязательно ли проходить практику именно в тех банках, которые предлагает колледж?
Учебные заведения дают направления в свои банки-партнёры. Однако вы имеете право найти место самостоятельно. Главное — вовремя заключить официальный договор между колледжем и банком, а ваши будущие обязанности на стажировке должны соответствовать учебной программе.
Можно ли после колледжа работать в банке без высшего образования?
Для ряда стартовых должностей достаточно среднего профессионального образования. Выпускник может начать с операционной работы, обслуживания клиентов или кредитования.
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