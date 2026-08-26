10 ведущих колледжей с обучением банковскому делу в Москве

Кем можно работать после обучения в колледже

Банкир — профессия, связанная с управлением финансами и развитием банковского бизнеса. Для таких задач нужны знания и опыт. Чтобы достичь карьерных целей, стоит начать с линейных должностей — это поможет разобраться в процессах изнутри. Один из вариантов получить профильную подготовку после 9 класса — поступить в колледж на «Банковское дело».

После выпуска можно устроиться на позиции:

Консультант. Встречает посетителей в зале, помогает разобраться с терминалом или мобильным приложением и подбирает простые услуги.

Кредитный специалист. Консультирует клиентов по условиям займов, принимает документы и помогает правильно заполнить заявку на одобрение.

Кассир-операционист. Работает напрямую с наличными деньгами в кассе: принимает платежи, выдаёт купюры и заполняет кассовые документы.

Специалист по РКО (расчётно-кассовому обслуживанию). Оформляет счета и банковские услуги. На первых порах помогает открывать вклады, выпускать карты и настраивать онлайн-банк, а с опытом переходит к ведению счетов предпринимателей и компаний.