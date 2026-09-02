10 ведущих вузов с обучением на финансового аналитика в Москве

В мире бизнеса финансовый аналитик просчитывает риски, видит скрытые прибыли и советует руководству, куда лучше инвестировать. Доход опытных специалистов может достигать 300 тыс. рублей в месяц, но до такой зарплаты ещё нужно дорасти — и для начала получить образование. Один из классических вариантов: поступить на программы «Корпоративные финансы» и «Финансы и кредит». Бакалавриат даёт базовые знания об экономике, финансах и анализе показателей бизнеса. В статье рассказываем, где учиться на финансового аналитика в Москве, какие программы доступны и чем отличаются условия поступления.
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет)
Финуниверситет готовит специалистов для сфер производства, торговли и услуг. Например, совместная образовательная программа «Корпоративные финансы» даёт возможность учиться в иностранном вузе-партнёре в течение нескольких семестров. Профильные дисциплины осваивают на английском и китайском языках, а по итогам выпускники получают два диплома.
В рамках очно-заочной программы «Аналитика и аудит» студенты получают знания в области финансового, управленческого учёта и аналитики, а на третьем курсе выбирают специализацию — аудит и корпоративная отчётность или бизнес-анализ.
Уровень образования: бакалавриат.
Программы и направления: «Аналитика и аудит», «Корпоративные финансы».
Свободных мест на бюджет: 76.
Проходной балл на бюджет: от 246.
Свободных мест на платное: 121.
Проходной балл на платное: от 115.
Стоимость учёбы за семестр: от 170 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и предмету на выбор (обществознанию, истории, информатике или иностранному языку).
Университет «Синергия»
Университет «Синергия» — крупнейший частный вуз страны, который занимает высокие позиции в рейтингах Роструда, HeadHunter и Минобрнауки. Благодаря сотрудничеству с работодателями обучение полностью отвечает актуальным требованиям рынка труда. Студенты изучают корпоративные финансы, оценку рисков, а также специализированные ИТ-дисциплины: цифровизацию активов, введение в анализ больших данных, финансовый инжиниринг и т. д. Будущие аналитики учатся автоматизировать сбор отчётности, находить скрытые закономерности в массивах информации и строить точные прогнозы для бизнеса.
Вуз предлагает непрерывную образовательную модель. Если для карьерных перспектив вам нужен финансовый университет, второе высшее образование в «Синергии» даст возможность сменить профессиональное направление, а магистратура «Финансы и кредит» — углубить знания в управлении капиталом и инвестициях.
Уровень образования: бакалавриат.
Программы и направления: «Финансы и кредит», «Корпоративные финансы», «Бизнес-аналитика и прикладной анализ данных».
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 240.
Проходной балл на платное: от 180.
Стоимость учёбы за семестр: от 50 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и предмету на выбор (обществознанию, истории, информатике или иностранному языку).
Узнайте всё о программе «Финансы и кредит»
Бюджетные места, учебный план, карьерные перспективы
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ)
Экономический факультет МГУ даёт фундаментальную базу по экономике, математике и анализу данных и возможность выбрать из 80 прикладных дисциплин. Учебный план предполагает ИТ-подготовку с изучением Python и экономической информатики, а также факультативы по иностранным языкам. Согласно рейтингу отраслевого портала «Финансовая сфера», экономический факультет МГУ занял первое место среди профильных вузов России по оценке ожиданий работодателей и востребованности выпускников на финансовом рынке.
Уровень образования: бакалавриат.
Программы и направления: «Экономика».
Свободных мест на бюджет: 170.
Проходной балл на бюджет: от 358.
Свободных мест на платное: 195.
Проходной балл на платное: от 272.
Стоимость учёбы за семестр: от 450 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и предмету на выбор (обществознанию, истории, информатике, географии или иностранному языку); дополнительное вступительное испытание по математике.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)
В РАНХиГС доступны программы на стыке финансов, бизнеса и государственного управления. Студенты осваивают профессиональные аналитические платформы, а также цифровые инструменты для работы с данными и решения бизнес-задач. Особенность подготовки — практические кейсы, деловые игры и симуляторы. Будущие специалисты учатся анализировать отчётность, оценивать инвестиционные проекты, составлять бюджеты и контролировать финансовые риски. В отдельных программах можно углубиться в финансовую инженерию, производные инструменты, цифровые активы и токенизацию.
Уровень образования: бакалавриат.
Программы и направления: «Корпоративные финансы», «Финансы и аудит», «Экономический анализ в современном мире», «Экономика, финансы и анализ данных».
Свободных мест на бюджет: 85.
Проходной балл на бюджет: от 270.
Свободных мест на платное: 146.
Проходной балл на платное: от 120.
Стоимость учёбы за семестр: от 190 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и предмету на выбор (обществознанию, истории, информатике или иностранному языку).
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
НИУ ВШЭ с 2022 года занимает первое место по экономике в предметном рейтинге RAEX — крупнейшего рейтингового агентства в России. Среди программ для будущих аналитиков выделяется «Международная программа по экономике и финансам», созданная при академической поддержке Лондонской школы экономики. Обучение ведётся на английском языке. Студенты могут пройти курс Лондонского университета и китайского вуза SWUFE, что позволяет получить по итогам до трёх дипломов бакалавра.
Университет также предлагает очный онлайн-бакалавриат «Экономический анализ», который объединяет финансы, искусственный интеллект и большие данные. А программа «Экономика и анализ данных» готовит специалистов с двойной квалификацией: студенты осваивают экономическое моделирование, программирование на Python, C++ и машинное обучение.
Уровень образования: бакалавриат.
Программы и направления: «Международная программа по экономике и финансам», «Экономический анализ», «Экономика и анализ данных».
Свободных мест на бюджет: 60.
Проходной балл на бюджет: от 180.
Свободных мест на платное: 464.
Проходной балл на платное: от 180.
Стоимость учёбы за семестр: от 295 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и предмету на выбор (обществознанию, информатике или иностранному языку).
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (РЭУ)
РЭУ им. Плеханова готовит специалистов в сфере корпоративных, государственных и международных финансов. Обучение строится на кейсах: студенты погружаются в практику через симуляции переговоров, отраслевые круглые столы, аналитические квесты и междисциплинарные проекты. Для практики используют тренажёры бизнес-среды ProBusiness, «Электронный бюджет», STATGRAPHICS Centurion, ModelRisk, Cbonds и Alt-Invest, а также учебный центр «Современные финансовые технологии» и лабораторию налогового контроля. Университет сотрудничает более чем с 500 индустриальными партнёрами
Уровень образования: бакалавриат.
Программы и направления: «Финансы и кредит», «Корпоративные финансы».
Свободных мест на бюджет: 16.
Проходной балл на бюджет: от 289.
Свободных мест на платное: 179.
Проходной балл на платное: от 175.
Стоимость учёбы за семестр: от 175 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и предмету на выбор (обществознанию, истории, географии или иностранному языку).
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Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО)
МГИМО сочетает классическое бизнес-образование с погружением в сферу цифровых технологий. В программу «Финансовая экономика и финансовые технологии» входят модули Финтех Хаба Банка России по платежным системам и дополнительные курсы «Технологии, данные, финансы» с участием индустриальных партнёров. Много времени уделяется изучению двух иностранных языков и профессиональной международной коммуникации — навыки пригодятся аналитикам, которые планируют работать с зарубежной отчётностью, иностранными контрагентами и инвестиционными проектами.
Цифровые навыки студенты развивают на программе «Анализ финансовых данных», которая реализуется совместно со «Школой 21». Выпускники получают диплом государственного образца и удостоверение о повышении квалификации.
Уровень образования: бакалавриат.
Программы и направления: «Финансовая экономика и финансовые технологии», «Анализ финансовых данных».
Свободных мест на бюджет: 5.
Проходной балл на бюджет: от 277.
Свободных мест на платное: 23.
Проходной балл на платное: от 150.
Стоимость учёбы за семестр: от 330 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и иностранному языку.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)
Институт финансовых технологий и экономической безопасности в составе НИЯУ МИФИ готовит специалистов в области финансового мониторинга, экономической безопасности и противодействия легализации доходов. Студенты изучают методы анализа транзакций, выявления подозрительных схем, цифровые технологии и аспекты защиты. Программа «Финансовая аналитика» подойдёт тем, кто планирует работать в комплаенсе, подразделениях финмониторинга, финтехе или риск-аналитике.
Уровень образования: бакалавриат.
Программы и направления: «Финансовая аналитика».
Свободных мест на бюджет: 5.
Проходной балл на бюджет: от 273.
Свободных мест на платное: 1.
Проходной балл на платное: от 210.
Стоимость учёбы за семестр: от 245 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и предмету на выбор (обществознанию, истории или информатике).
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Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН)
Программа «Финансы и кредит» готовит специалистов по управлению денежными потоками, инвестициями и финансовыми рисками. Начиная с третьего курса студенты углубляются в управление рисками, изучение фондовых рынков и денежного обращения. В летней школе «Современный банковский бизнес» они вместе с экспертами изучают создание онлайн-банков, защиту капитала от кризисов и ИТ-подходы к разработке финансовых сервисов. На экономическом факультете РУДН действуют семестровые стажировки и программы двойных дипломов в партнёрстве с зарубежными университетами.
Уровень образования: бакалавриат.
Программы и направления: «Финансы и кредит».
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 41.
Проходной балл на платное: от 168.
Стоимость учёбы за семестр: от 130 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и предмету на выбор (обществознанию, истории, географии, иностранному языку или информатике).
Государственный университет управления (ГУУ)
Институт экономики и финансов ГУУ делает акцент на статистике, работе с большими данными и прогнозировании экономических процессов. Студенты участвуют в групповых проектах, симуляциях и хакатонах. Работодатели-партнёры проводят лекции и мастер-классы, участвуют в оценке выпускных работ. Это позволяет выпускникам получить актуальные навыки и погрузиться в профессиональную среду ещё во время учёбы.
Уровень образования: бакалавриат.
Программы и направления: «Бизнес аналитика и прогнозирование», «Финансы и кредит».
Свободных мест на бюджет: 2.
Проходной балл на бюджет: от 263.
Свободных мест на платное: 58.
Проходной балл на платное: от 147.
Стоимость учёбы за семестр: от 222 500 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и предмету на выбор (обществознанию или иностранному языку).
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Информация носит справочный характер. Количество бюджетных и платных мест, а также условия поступления и проходные баллы уточняйте на сайте или в приёмной комиссии выбранного вуза.
Часто задаваемые вопросы
Специалист анализирует отчётность и денежные потоки, оценивает инвестиционные проекты, строит финансовые модели и прогнозирует риски. Для этого понадобятся знание Excel, корпоративных финансов и бухгалтерского учёта, а для работы с большими массивами данных — понимание языков SQL, Python и средств визуализации.
Можно ли начать работать по специальности во время обучения?
Да. Студенты нередко начинают карьеру со стажировок в банках, аудиторских и консалтинговых компаниях на втором-третьем курсе. Совмещать учёбу с работой удобнее на очно-заочной форме или заочной форме.
Кем работают выпускники финансового направления?
Выпускники могут работать младшими аналитиками, ассистентами аудитора и специалистами по бюджетированию, выполняя базовые расчёты. По мере наработки опыта они переходят к сложному финансовому моделированию, оценке стоимости бизнеса и риск-менеджменту, а в перспективе могут занять позицию финансового директора или директора по рискам.
Чем экономический вуз отличается от технического?
В экономическом вузе финансовый аналитик детально изучает отчётность, корпоративные финансы, инвестиции, аудит и оценку бизнеса. В техническом акцент делается на программировании, анализе транзакций, финтехе, математическом моделировании и информационной безопасности. Куда поступить, зависит от того, с какими задачами вы хотите работать: с финансовой отчётностью и инвестициями или с данными, технологиями и цифровыми финансовыми продуктами.
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