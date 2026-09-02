10 ведущих вузов с обучением на финансового аналитика в Москве

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

НИУ ВШЭ с 2022 года занимает первое место по экономике в предметном рейтинге RAEX — крупнейшего рейтингового агентства в России. Среди программ для будущих аналитиков выделяется «Международная программа по экономике и финансам», созданная при академической поддержке Лондонской школы экономики. Обучение ведётся на английском языке. Студенты могут пройти курс Лондонского университета и китайского вуза SWUFE, что позволяет получить по итогам до трёх дипломов бакалавра.

Университет также предлагает очный онлайн-бакалавриат «Экономический анализ», который объединяет финансы, искусственный интеллект и большие данные. А программа «Экономика и анализ данных» готовит специалистов с двойной квалификацией: студенты осваивают экономическое моделирование, программирование на Python, C++ и машинное обучение.