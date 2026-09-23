Где учиться на бухгалтера в Москве: 10 колледжей

Работодатели готовы платить бухгалтерам больше: по данным «Авито Работы», за последний год зарплатные предложения в вакансиях увеличились на 20%. Чтобы начать карьеру в финансах, необязательно оставаться в школе до 11 класса — специальность можно освоить на уровне среднего профессионального образования (СПО). Рассказываем, куда поступать на бухгалтера после 9 класса, чтобы быстрее выйти на растущий рынок, какие программы подойдут будущим бухгалтерам и сколько стоит обучение в Москве.
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Московский промышленно-экономический колледж Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (МПЭК РЭУ им. Г. В. Плеханова)
МПЭК РЭУ им. Г. В. Плеханова — профильный колледж в составе Российского экономического университета. Обучение здесь интегрировано в академическую среду головного вуза — старейшего экономического университета страны, который стабильно входит в топ-20 лучших вузов России по версии RAEX.
Ежегодно в колледже проходит конференция «Бухгалтерские новшества». На ней студенты разбирают реальные изменения, которые ждут бухгалтерию и бизнес: например, в 2026 году темами докладов стали профессии будущего в мире финансов, внедрение цифрового рубля и меры борьбы с финансовым мошенничеством.
Программа: «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Формат обучения: очно или заочно.
План приёма на 2026/27: бюджет — 35 мест, платно — 130.
Стоимость: от 150 000 руб. в год.
Как поступить: по среднему баллу аттестата.
Колледж «Синергия»
В «Синергии» подготовка бухгалтеров ориентирована на раннее трудоустройство. Организацией стажировок здесь занимается внутренний Центр карьеры, который направляет студентов на практику в финансовые отделы коммерческих структур.
Форматы обучения — очный, вечерний и дистанционный — позволяют гибко настраивать расписание. Для онлайн-учёбы предусмотрен личный кабинет с круглосуточным доступом к лекциям, видео и тестам.
Программа разбита на модули: следующие дисциплины открываются после сдачи тестов по предыдущим. Благодаря этому студенты могут совмещать пары с реальной работой и выходить на стартовые позиции, например делопроизводителя или помощника бухгалтера, ещё до защиты диплома.
Программа: «Бухгалтер».
Формат обучения: очно, заочно, онлайн.
План приёма на 2026/27: платно —175 мест.
Стоимость: от 100 000 руб. в год.
Как поступить: по среднему баллу аттестата.
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Онлайн-подача документов и дистанционное обучение
Университетский колледж Московского гуманитарного университета (Колледж МосГУ)
В Университетском колледже МосГУ 70% занятий по программе «Экономика и бухгалтерский учёт» проходят в форме практической подготовки. Для этого здесь оборудована мастерская «Учебная бухгалтерия»: в ней студенты учатся оформлять первичную документацию, работать с кассовой техникой и вести базу в «1С:Бухгалтерии».
После выпуска продолжить обучение в самом МосГУ можно по ускоренной программе: срок учёбы в вузе сокращается на год за счёт перезачёта дисциплин, которые студенты уже прошли в колледже.
Программа: «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Формат обучения: очно.
Стоимость: от 190 000 руб. в год.
План приёма на 2026/27: платно — 75 мест.
Как поступить: по среднему баллу аттестата.
Колледж Российского нового университета (Колледж РосНОУ)
Студенты программы «Экономика и бухгалтерский учёт» колледжа на конкретных примерах осваивают полный цикл работы: от инвентаризации активов до формирования налоговой базы и отчётности.
Здесь проводят ежегодные «Недели специальности». На них студентам дают задачи, выходящие за рамки базового документооборота: например, они проводят инвентаризацию по англоязычным описям и учатся искать скрытые ошибки в международных инвойсах. Там же проходят точечные интенсивы по работе с софтом — будущих специалистов учат с нуля автоматизировать расчёты в Excel, выстраивая связку от табеля учёта рабочего времени до итоговой платёжной ведомости с помощью формул.
Программа: «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Формат обучения: очно.
План приёма на 2026/27: платно — 25 мест.
Стоимость: от 54 000 руб. в год.
Как поступить: по среднему баллу аттестата.
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Несколько форматов обучения: очный, очно-заочный, заочный и дистанционный
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Колледж финансов и банковского дела Московского финансово-юридического университета (Колледж МФЮА)
Здесь обучение бухгалтеров сфокусировано на работе с бюджетными организациями. Студенты изучают бухгалтерский учёт и экономический анализ с учётом специфики государственной сферы. Основной акцент сделан на механизмах управления финансами и жёстких требованиях к прозрачности отчётности госучреждений.
Освоить программу можно в том числе полностью дистанционно на базе собственной образовательной платформы вуза.
Программа: «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Формат обучения: очно, заочно.
План приёма на 2026/27: платно — 370 мест.
Стоимость: от 80 000 руб. в год.
Как поступить: по среднему баллу аттестата.
Налоговый колледж (НК)
Налоговый колледж (НК) специализируется на подготовке работников госсектора: учебное заведение более 20 лет выпускает кадры для Федеральной налоговой службы (ФНС России), профильных министерств и госкорпораций.
Параллельно основной учёбе здесь можно пройти профессиональную переподготовку — например, по программе «Правовое обеспечение предприятия» или «Финансовый менеджмент и аналитика». Это отдельное онлайн-обучение продолжительностью от одного года, которое оплачивается дополнительно. Выпускник получает диплом о профессиональной переподготовке в дополнение к диплому колледжа.
Программа: «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Формат обучения: очно, заочно.
План приёма на 2026/27: бесплатно (за счёт колледжа) — 1 место; платно — 15.
Стоимость: от 69 000 руб. в год.
Как поступить: по среднему баллу аттестата.
Узнайте всё о программе «Бухгалтер»
Бюджетные места, учебный план, карьерные перспективы
Московский колледж деловой карьеры (МКДК)
Несмотря на статус частного учебного заведения, колледж выделяет бюджетные места. На них могут претендовать абитуриенты со средним баллом аттестата выше 4,5.
Здесь оборудован учебный офис, где студенты выполняют задания, приближённые к работе бухгалтерии: заполняют ведомости, рассчитывают налоги и работают в «1С».
Программа: «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Формат обучения: очно, очно-заочно и заочно.
Стоимость: от 68 000 руб. в год.
План приёма на 2026/27: платно — 550 мест. Информацию о бесплатном обучении уточняйте в приёмной комиссии колледжа.
Как поступить: по среднему баллу аттестата; важны оценки по русскому языку и математике.
Столичный бизнес-колледж (СБК)
На факультете экономики и бухгалтерского учёта СБК несколько узкопрофильных направлений: бухгалтерский учёт, анализ и аудит; бухгалтерский учёт и налоговый консалтинг, государственная экономическая безопасность и другие. У колледжа особая механика зачисления: согласно официальному плану набора, 75% мест на первом курсе заранее резервируется для слушателей внутренних подготовительных курсов, и только 25% квот отдаётся абитуриентам, поступающим на общих основаниях.
Программа: «Экономика, бухгалтерский учёт и аудит».
Формат обучения: очно, заочно, очно-заочно, дистанционно, по выходным.
Стоимость: от 60 000 руб. в год.
План приёма на 2026/27: платно — 200 мест.
Как поступить: по среднему баллу аттестата.
Уникальные программы и гарантированное трудоустройство
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Московский городской открытый колледж (МГОК)
Московский городской открытый колледж (МГОК) реализует программу «Экономика и бухгалтерский учёт» с возможностью полностью дистанционного обучения. Занятия и экзамены проходят онлайн на платформе InStudy. Процесс выстроен так, что личное присутствие в колледже требуется студентам только один раз — для сдачи демонстрационного экзамена в последнюю неделю учёбы.
Программа: «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Формат обучения: очно, дистанционно.
Стоимость: от 80 000 руб. в год.
План приёма на 2026/27: платно — 153 мест.
Как поступить: по среднему баллу аттестата.
Колледж мировой экономики и передовых технологий (КМЭПТ)
Получить бухгалтерское образование здесь можно очно или заочно, с использованием дистанционных образовательных технологий. Дополнить основную учёбу помогают занятия в профильных кружках. Например, в клубе «Цифровая математика» осваивают Excel, создают автоматизированные тесты и кроссворды, решают экономические задачи, а в экономическом клубе «Баланс будущего» обсуждают актуальные вопросы и тенденции в экономике.
Программа: «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Формат обучения: очно, заочно.
Стоимость: от 84 000 руб. в год.
План приёма на 2026/27: платно — 185 мест.
Как поступить: по среднему баллу аттестата.
Информация носит справочный характер. Количество бюджетных и платных мест, а также условия поступления и проходные баллы уточняйте на сайте или в приёмной комиссии выбранного колледжа.
Как выбрать подходящий колледж
Начните с проверки юридической чистоты. Найдите колледж в сводном реестре Рособрнадзора и убедитесь в наличии действующей лицензии и государственной аккредитации: без этого вы не получите диплом государственного образца. Сопоставьте средний балл аттестата с проходными порогами колледжа или техникума прошлых лет, проверьте квоты на бюджет и сравните стоимость очного и дистанционного обучения.
Оцените прикладную базу программы: важно, чтобы колледж обучал работе в актуальных версиях профильных программ (например, «1С») и автоматизации расчётов в Excel. Выясните, где именно студенты проходят производственную практику и помогает ли учебное заведение с трудоустройством после выпуска.
Часто задаваемые вопросы
Что сдавать на бухгалтера после 9 класса?
Чтобы получить аттестат об основном общем образовании, нужно сдать ОГЭ по математике, русскому языку и двум предметам на выбор. Дополнительные вступительные экзамены обычно не проводятся: колледжи принимают по конкурсу аттестатов.
Можно ли учиться на бухгалтера бесплатно?
Да, государственные и некоторые частные колледжи предлагают бюджетные места.
Сколько учиться на бухгалтера в колледже?
Обычно очные программы после 9 класса занимают 2 года 10 месяцев. В зависимости от базового образования и формата обучения срок может быть увеличен или сокращён.
Можно ли поступить после 11 класса?
Да, обучение по указанным программам также осуществляется на базе 11 классов.
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