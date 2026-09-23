Где учиться на бухгалтера в Москве: 10 колледжей

Московский промышленно-экономический колледж Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (МПЭК РЭУ им. Г. В. Плеханова)

МПЭК РЭУ им. Г. В. Плеханова — профильный колледж в составе Российского экономического университета. Обучение здесь интегрировано в академическую среду головного вуза — старейшего экономического университета страны, который стабильно входит в топ-20 лучших вузов России по версии RAEX.

Ежегодно в колледже проходит конференция «Бухгалтерские новшества». На ней студенты разбирают реальные изменения, которые ждут бухгалтерию и бизнес: например, в 2026 году темами докладов стали профессии будущего в мире финансов, внедрение цифрового рубля и меры борьбы с финансовым мошенничеством.