Как 1С ИТС меняет правила игры: откройте секреты отчетности, сервисов и отраслевых решений для вашего бизнеса

Программы 1С:Предприятие за 30 лет развития закономерно стали самым распространенным решением для учета в нашей стране. Многие компании, выбирая программу, не сразу задумываются о дальнейшем обслуживании и поддержке. При этом, в 1С уже есть полный набор сервисов-инструментов для оптимизации и ведения бизнеса.

Системы 1С активно развиваются в соответствии с меняющимся законодательством и в части встроенного функционала. Для поддержки программ 1С:Предприятие версии ПРОФ и КОРП в актуальном состоянии необходимо заключить с официальным партнером разработчика договор информационно-технологического сопровождения (ИТС). Пользователи зачастую не используют такой договор со всеми его преимуществами в полном объеме. Рассмотрим все плюсы договора 1С ИТС, и как превратить затраты на поддержку в экономию.

Что такое 1С ИТС

Договор ИТС — это комплексный договор поддержки и обслуживания для пользователей 1С:Предприятие. Так сложилось, что у большинства пользователей он ассоциируется в основном с обновлениями. Действительно, доступ к обновлениям актуальных поддерживаемых программ входит в договор. Но это далеко не все!

Кроме доступа к обновлениям в подписку 1С ИТС ПРОФ (расширенный тариф в сравнении с базовым ИТС Техно) входит пакет сервисов, которые уже встроены в программы. Пользователи могут:

сдавать отчетность прямо из базы 1С;

работать с Клиент-банком без перехода в сторонние приложения;

обмениваться юридически значимыми документами, в том числе по маркированным товарам;

сверяться с контрагентами в автоматическом режиме;

мониторить изменения законодательства и возможностей системы 1С;

профессионально расти в части учета;

получать консультации аудиторов 1С;

формировать сертификаты электронных подписей на сотрудников;

работать с 1С через интернет и многое другое.

При этом каждый из сервисов оптимизирует бизнес-процессы, что экономит порядка 20 часов в месяц ресурсы квалифицированных специалистов.

Отчетность в 1С

Каждая организация в нашей стране по законодательству сдает отчетность в контролирующие органы в электронном виде. Для этого на рынке представлены различные решения и операторы.

1С-Отчетность — единственное решение на рынке, полностью бесшовно интегрированное в привычную 1С. В формируемых отчетах есть кнопка Отправить. Чтобы ее использовать, достаточно подключить сервис.

Договор ИТС ПРОФ уже предусматривает такую возможность для одной организации без дополнительной оплаты. Если уже есть такой договор, то заказывать сторонний сервис — это фактически покупать снова то, что уже приобретено. Для групп компаний действует обширная система скидок, что делает предложение сервиса 1С-Отчетность при подключении дополнительных организаций все еще самым выгодным на рынке.

Кроме того, в сервисе появилась возможность разделения ролей и прикрепления дополнительных сертификатов сотрудников — Многопользовательский режим, а также возможность объединить отчетность нескольких организаций их разных баз 1С в едином окне — Личный кабинет.

Сотрудничая с компанией WiseAdvice-IT по договору ИТС ПРОФ, на всех этапах подключения, настройки и использования сервиса вы получаете полноценную поддержку бесплатно! Наши сервис-инженеры регулярно на связи, а при необходимости оперативно подключают техподдержку оператора. Сам сервис 1С-Отчетность полностью встроен в привычную учетную систему и не требует дополнительного обучения.

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Сервисы 1С в ИТС ПРОФ

Рассмотрим самые популярные и полезные сервисы ИТС в рамках подписки уровня ПРОФ.

1С:ДиректБанк — сервис, который на вкладке Обмен с банком «подтянет» Клиент-банк прямо в 1С без дополнительных переходов. При этом все уровни защиты, предусмотренные вашим банком, сохранятся — двухфакторная идентификация с SMS-кодом тоже поддерживается в программах 1С:Предприятие. Не нужно тратить время на скачивание и загрузку выписок, ручные сверки о загрузке всех операций, не надо вручную переносить из полей 1С реквизиты в Личный кабинет банка.

1С-ЭДО — обменивайтесь юридически значимыми документами с контрагентами прямо в 1С. Функционал полностью встроен во все актуальные системы. Сервис поддерживает обмен с Честным знаком без дополнительной оплаты. Никаких модулей интеграции, дополнительных переходов и поиска нужной кнопки. Меню отправки можно вызвать прямо из документа. А с процессом перехода и настройками роуминга с контрагентами для запуска использования помогают наши сервис-инженеры.

1С:Сверка — незаменимый сервис, когда необходимо свериться с контрагентом, у которого тоже есть 1С. Для этого не нужно доставать линейку и распечатывать неудобную таблицу мелким шрифтом. Ваша база сама проверит акт сверки и подсветит расхождения.

Информационная система 1С:ИТС — база знаний бухгалтера, кадровика, руководителя и ИТ-специалиста всегда под рукой. Сервис упростит работу опытным пользователям и поможет освоиться новичкам. Как из базы 1С, так и напрямую через браузер доступны:

нормативно-правовые акты;

рекомендации по ведению кадрового, бухгалтерского, налогового учета;

новости законодательства;

инструкции по ведению учета и настройке программы;

калькуляторы отпусков, командировок, пособий;

рекомендации по оформлению договоров и сделок;

варианты исчисления налогов по различным сделкам;

лекции экспертов, разработчиков и аудиторов 1С;

возможность задать свой вопрос аудитору.

А главное: подключение ИС 1С:ИТС отменяет необходимость вручную проводить мониторинг последних изменений законодательства и реализацию в 1С.

Достаточно настроить рассылку, и соответствующие статьи будут регулярно приходить на электронную почту. При этом можно получать обновления только тех разделов, которые нужны именно на вашей позиции. Или просто зайти на главную страницу и ознакомиться с Дайджестом и Обзорами последних изменений законодательства, которые постоянно готовят специалисты 1С.

1С-Подпись — чтобы поручить сотруднику электронное подписание юридически значимых документов, необходимо оформить сертификат электронной подписи. Его можно использовать в сервисах 1С-ЭДО, 1С-Отчетность, в кадровом электронном документообороте, а также в сторонних сервисах. Такой сертификат для одного сотрудника уже входит в договор ИТС ПРОФ. Дополнительные лицензии можно приобрести при необходимости. Настройку 1С-Подпись оперативно осуществляют наши специалисты без дополнительной платы.

1С:Фреш — возможность работы в конфигурациях 1С:Предприятие полностью через интернет. В ИТС ПРОФ включена такая возможность для наиболее распространенных типовых программ для малого и среднего бизнеса. Если есть потребность сэкономить на дорогостоящем серверном оборудовании или наладить удаленную работу, партнеры-франчайзи 1С помогут выбрать облачную программу и проконсультируют, какой вариант работы уже входит в договор, чтобы оптимизировать затраты на поддержку. Сам процесс перехода в сервис 1С:Фреш координируют и осуществляют наши сервис-инженеры, что также снижает нагрузку на ваших пользователей.

1С:Контрагент — сервис для автоматического заполнения реквизитов контрагентов по ИНН или наименованию. Большинство опытных пользователей уже знакомы с его основным функционалом — кнопкой Заполнить, которая подтягивает данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и вносит основные реквизиты автоматически. Однако этот сервис также проверяет реквизиты уже внесенного контрагента при проведении документов, подсвечивает неактуальные поля, проверяет реквизиты в платежных поручениях в государственные органы.

И дополнительная функция — возможность получить сводную информацию о состоянии дел контрагентов по запросу Досье. 1С сама проанализирует последнюю сданную отчетность контрагента и подсветит его состояние в виде светофора. Многие пользователи используют этот инструмент для первичной проверки новых партнеров и оценки рисков сотрудничества.

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Договор ИТС ПРОФ можно расширить дополнительными функциями и пакетами в зависимости от потребностей бизнеса.

Мы рекомендуем всем участникам рынка запустить внедрение сервиса 1С:Кабинет сотрудника — кадровый юридически значимый документооборот.

Прямо в привычной базе 1С появляется возможность направить все документы, которые по закону можно подписать электронно, прямо сотруднику в личный кабинет. Сотрудники со своей стороны могут направить запрос на справки и заявления сразу в машиночитаемом виде. В системе также возможно согласование графика отпусков, сбор графиков руководителями подразделений.

Сотрудники заходят в кабинет со смартфона или через браузер. К личному кабинету привязывается подпись сотрудника. Дополнительно оплачивать такой выпуск не нужно, подпись генерируется автоматически при подтверждении использования личного кабинета. При этом у сотрудников доступ в базу 1С не появится, только к их личным документам.

Еще один полезный сервис — это 1СПАРК Риски и 1СПАРК Риски Плюс — готовый инструмент отслеживания финансового состояния и благонадежности как новых, так и уже существующих контрагентов. При подключенном сервисе все контрагенты будут подсвечены светофором по трем индексам:

Индекс должной осмотрительности.

Индекс финансового риска.

Индекс платежной дисциплины.

Это напрямую позволяет оценить риски столкновения с фирмами-однодневками, компаниями, аффилированными с неблагонадежными участниками рынка, компаниями-неплательщиками.

Список полезных сервисов можно продолжить:

1С:Распознавание первичных документов для компаний, которые еще не всех контрагентов перевели на ЭДО, а также бухгалтерам на аутсорсинге, компаниям с удаленными складами, офисами, магазинами;

1С-Коннект стремительно растет и уже позволяет настроить полноценный Helpdesk как для внутренних запросов, так и для запросов от ваших клиентов. 1С-Коннект может стать полноценной заменой зарубежным аналогам, так как аккредитован для использования в рамках импортозамещения;

Новый сервис Доки — это совместная разработка ГК «Астрал» и фирмы «1С». Это решение для юридически значимого ЭДО с контрагентами, при этом оно может как дополнять 1С-ЭДО, так и стать альтернативой сторонним сервисам;

Активно растет и развивается сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами. Если вы используете в работе Путевые листы и Транспортные накладные, самое время провести пилотную грузоперевозку с электронными документами и сопоставить экономию с текущими процессами;

Дополнительными полезными надстройками могут стать возможности искусственного интеллекта в базе 1С. Уже доступны 1С:Синтез речи, 1С:Распознавание речи и 1С:Распознавание текста. При проведении совещания можно включить запись, а затем загрузить ее в сервис. Система разделит спикеров по голосам и расшифрует запись в текст. Протокол совещания будет готов в разы быстрее, а разночтения по итогам устных обсуждений будут минимизированы.

Отраслевые решения 1С ИТС

1С:КП Отраслевой — это поддержка отраслевых программ со статусом 1С:Совместно от разработчиков. Она является дополнением к основному договору ИТС.

ИТС Отраслевой обязателен:

для обновления лицензированных отраслевых программ 1С;

консультироваться с экспертами 1С и разработчиками программного продукта через любые каналы связи;

получать любые услуги по отраслевым решениям от официальных партнеров 1С.

Данный вид поддержки можно оформить только при наличии стандартного договора ИТС любой версии.

Сопровождение регионов по ИТС Отраслевой Расположение компании не влияет на подключение и обслуживание по договору отраслевого ИТС. Техподдержка и консультации по всей РФ. Пять категорий стоимости Выбрать тариф

Как понять, какие именно сервисы оптимизируют ваши процессы

Все описанные сервисы уже есть в пользовательской базе 1С, сторонние настройки и интеграции не требуются. Также не нужно специальное обучение или внедрение. При этом даже опытным пользователям и специалистам понадобится помощь при знакомстве с функционалом. Центр сопровождения 1С WiseAdvice-IT поддерживает пользователей на всех этапах использования программ:

Анализ запроса и особенностей бизнеса, подбор индивидуального пакета. Презентация подобранных функций в виде демонстрации или тестового периода. Первичная настройка сервисов, настройка доступов. Обучение непосредственных пользователей, предоставление материалов и инструкций. Страховка и подключение специалиста при необходимости в процессе эксплуатации системы 1С.

В данной статье мы постарались осветить наиболее востребованные возможности, встроенные в 1С:Предприятие. Кроме этого, есть еще решения для медицинских, строительных и хозрасчетных организаций. Есть специализированные пакеты для розничной торговли, дополнительные инструменты для обучения сотрудников и руководителей.

Описанные сервисы на каждом этапе внедрения в рабочие процессы значительно высвобождают время сотрудников, не только пользователей 1С. Расчет косвенной и прямой экономии для отдельных сервисов и конкретного предприятия будет разным. При этом автоматизация дает еще и отложенный эффект.

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