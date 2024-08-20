Стабилизационная оговорка может минимизировать налоговую нагрузку по налогу на прибыль с 2025 г.

Что такое стабилизационная оговорка, как она защищает капиталовложения и гарантирует неизменность условий законодательства в период реализации проекта, рассказываем в статье.

Как инвестору быть уверенным, что условия инвестирования меняться не будут

Как убедиться в неизменности налогового законодательства на весь период реализации масштабного инвестиционного проекта и не ухудшении ожидаемых коммерческих результатов его деятельности, на достижение которых он рассчитывал?

Наше решение — инвестировать в бизнес и при этом использовать такие механизмы государственной поддержки, которые позволяют применять не только налоговые льготы, но и стабилизационную оговорку, о которой и пойдет речь в этой статье.

Найти подходящие льготы при реализации нового инвестиционного проекта можно за пару кликов на сайте господдержка.рф — достаточно вбить параметры вашего бизнеса или осуществить поиск по ИНН и получить бесплатный отчет с перечнем доступных налоговых льгот. При скачивании расширенного отчета — вы сразу сможете оценить условия применения льгот и необходимые размеры вложений.

Риски инвестора

Принимая решение о капиталовложениях в определенный проект инвесторам важно иметь гарантии неизменности правового порядка и налогового бремени. К сожалению, сохраняющаяся нестабильность законодательства и его непредсказуемость нередко вызывают у инвесторов опасения на этот счет и являются негативным фактором при принятии решений о реализации проектов.

С 2025 года вступят в силу ряд изменения в НК, предусматривающие, в том числе, увеличение ставок по налогу на прибыль организаций до 25%.

Российское законодательство предусматривает для инвестора механизм, позволяющий защитить капиталовложения и гарантировать неизменность условий законодательства в период реализации проекта — стабилизационная оговорка.

Что понимать под стабилизационной оговоркой

Под стабилизационной оговоркой понимается предоставление инвестору гарантий того, что в случае неблагоприятного для него изменения законодательства (в том числе налогового) к нему эти изменения применяться не будут, а правоотношения, в которые он вступает в связи с произведенными инвестициями, будут регулироваться законодательством в редакции на момент их вложения. Тем самым интересы бизнеса остаются под защитой.

Если компания, например, заключила СЗПК до 31.12.2024, а ставка по налогу на прибыль увеличилась с 01.01.2025 с 20% до 25%, то для нее будет действовать зафиксированная на момент подписания СЗПК ставка — 20%.

Вам положены налоговые льготы! Проверьте бесплатно на господдержка.рф! Онлайн-поиск льгот и помощь в получении в одном окне! Проверить льготы

Как получить стабилизацию условий при реализации проекта

Договорные формы реализации инвестиционных проектов, стороной которого являются уполномоченные государственные органы на федеральном и региональных уровнях широко применяются в России. Это говорит о заинтересованности государства в реализации проектов.

Стабилизационная оговорка действует при заключении инвестором:

соглашения о защите и поощрении капиталовложений (далее СЗПК);

специального инвестиционного контракта;

соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего развития;

соглашения об осуществлении деятельности на территории особой экономической зоны;

соглашения об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток;

приоритетного инвестиционного проекта в случае участия иностранного инвестора.

На «стабилизацию» также могут рассчитывать участники свободной экономической зоны на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и на отдельных территориях субъектов РФ, определенных Правительством.

Что можно «стабилизировать»

Совокупность стабилизируемых актов зависит от заключенного инвестиционного соглашения.

Например, на срок, предусмотренный СЗПК (до 20 лет) остаются неизменными:

порядок определения налоговой базы, налоговых льгот, регламент и сроки уплаты налогов, размеры ставок по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, налогу на добавленную стоимость, а также порядок возмещения НДС;

ставки вывозных таможенных пошлин.

На 3 года со дня вступления в силу актов, регламентирующих:

условия землепользования и градостроительной деятельности;

ставки и (или) расширение платежной базы, используемые при определении платы за негативное воздействие на окружающую среду, платы за пользование водными объектами, экологического сбора (за исключением случаев, при которых ставки платы (сбора), используемые при определении размера платы, были повышены на величину, равную значению инфляции, при условии действия в этот период СЗПК);

ставки платы за единицу объема лесных ресурсов, а также изменение порядка определения и общего размера арендной платы, устанавливаемых при использовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов на арендуемом лесном участке (за исключением случаев, при которых ставки платы (сбора), используемые при определении размера платы, были повышены на величину, равную значению инфляции, при условии действия в этот период СЗПК).

Стабилизационная оговорка является важным механизмом гарантий инвестора для достижения планируемого финансового эффекта при реализации проекта. В случае заключения инвестором соглашений, предусматривающих в силу закона или договора неизменность налогового законодательства, инвестор применяет ставки, действующие в период начала реализации проекта.

Выявить возможности заключения соглашений, позволяющих воспользоваться налоговыми льготами и стабилизационной оговоркой, и минимизировать налоговую нагрузку в связи с повышением ставок по налогу на прибыль с 2025 года поможет сервис WISOFT. Переходите на сайт господдержка.рф уже сейчас, чтобы найти возможности заключения соглашений и применения налоговых льгот.

Вам положены налоговые льготы! Проверьте бесплатно на господдержка.рф! Онлайн-поиск льгот и помощь в получении в одном окне! Проверить льготы

Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: LjN8KJV15